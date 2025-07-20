https://sarabic.ae/20250720/ليبيا-حكومة-الوحدة-تبحث-تفعيل-آليات-التعاون-مع-واشنطن-في-مجالات-الطاقة-والتجارة-1102857805.html
ليبيا.. حكومة "الوحدة" تبحث تفعيل آليات التعاون مع واشنطن في مجالات الطاقة والتجارة
ليبيا.. حكومة "الوحدة" تبحث تفعيل آليات التعاون مع واشنطن في مجالات الطاقة والتجارة
سبوتنيك عربي
بحث وزير النفط والغاز المكلف ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، الخطوات العملية لتفعيل آليات التعاون مع الولايات المتحدة... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T21:33+0000
2025-07-20T21:33+0000
2025-07-20T21:33+0000
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وأكدت بوابة الوسط، مساء الأحد، أن وزير النفط والغاز المكلف خليفة رجب عبد الصادق، عقد اجتماعا مع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة باتفاقيات التجارة والاستثمار الإطارية.وأوضحت أن الاجتماع تناول متابعة مخرجات اللقاءات التي عقدت مع الجانب الأمريكي خلال الاجتماعات الاقتصادية بواشنطن في شهر نيسان/أبريل الماضي، والخطوات العملية المطلوبة لتفعيل آليات التعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة.وأكد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي النفط والغاز والاقتصاد والتجارة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا.ومن جانبها، لفتت وزارة النفط والغاز إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية المشتركة وتطوير فرص التعاون الدولي.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا عن دعمه لإجراء إصلاحات شاملة في كل من ليبيا، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا يمثل خطوة أساسية نحو إعادة البناء وجذب الاستثمارات.وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية عن قرار رفع الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة مع ليبيا، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن توقيت القرار وتداعياته المحتملة على الاقتصاد الليبي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
https://sarabic.ae/20250714/الإصلاحات-الأمريكية-في-ليبيا-بين-الترويج-السياسي-والمصالح-الاقتصادية-1102664968.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا.. حكومة "الوحدة" تبحث تفعيل آليات التعاون مع واشنطن في مجالات الطاقة والتجارة
بحث وزير النفط والغاز المكلف ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، الخطوات العملية لتفعيل آليات التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة.
وأكدت بوابة
الوسط، مساء الأحد، أن وزير النفط والغاز المكلف خليفة رجب عبد الصادق، عقد اجتماعا مع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة باتفاقيات التجارة والاستثمار الإطارية.
وأوضحت أن الاجتماع تناول متابعة مخرجات اللقاءات التي عقدت مع الجانب الأمريكي خلال الاجتماعات الاقتصادية بواشنطن في شهر نيسان/أبريل الماضي، والخطوات العملية المطلوبة لتفعيل آليات التعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة.
وأكد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي النفط والغاز والاقتصاد والتجارة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا
.
ومن جانبها، لفتت وزارة النفط والغاز إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية المشتركة وتطوير فرص التعاون الدولي.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، مؤخرا عن دعمه لإجراء إصلاحات شاملة في كل من ليبيا، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا يمثل خطوة أساسية نحو إعادة البناء وجذب الاستثمارات.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية عن قرار رفع الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة مع ليبيا، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن توقيت القرار وتداعياته المحتملة على الاقتصاد الليبي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.