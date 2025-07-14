https://sarabic.ae/20250714/الإصلاحات-الأمريكية-في-ليبيا-بين-الترويج-السياسي-والمصالح-الاقتصادية-1102664968.html

الإصلاحات الأمريكية في ليبيا: بين الترويج السياسي والمصالح الاقتصادية

الإصلاحات الأمريكية في ليبيا: بين الترويج السياسي والمصالح الاقتصادية

سبوتنيك عربي

في تصريحات أثارت اهتمام الأوساط السياسية، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا عن دعمه لإجراء إصلاحات شاملة في كل من ليبيا والسودان، مؤكدا أن تحقيق... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T07:56+0000

2025-07-14T07:56+0000

2025-07-14T07:56+0000

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أخبار ليبيا اليوم

دونالد ترامب

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وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية عن قرار رفع الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة مع ليبيا، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن توقيت القرار وتداعياته المحتملة على الاقتصاد الليبي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.مصالح مستمرةقال الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية، محمد امطيريد، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن سعيه لتسوية سلمية في السودان وليبيا، تتناقض تماما مع دعوته للدول الأفريقية لشراء الأسلحة الأمريكية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أي تسوية يمكن أن تبنى على أجنحة مقاتلة؟ وأي سلام يُكتب على سبطانة مدفع؟ الحقيقة أن ترامب يحاول إقناعنا بأن طريق السلام يبدأ بفاتورة مشتريات ضخمة من الأسلحة الأمريكية، لأنها بحسب وصفه "الأفضل في العالم"، وكأن الخيار بين الحرب والسلام يقاس بجودة التصنيع والتقسيط المريح".وتابع: "إنها الوصفة الأمريكية المعهودة، نعلن دعمنا للسلام، ثم نبيع السلاح، وبعدها نذكّر الجميع بأن السلام لا يعيش إلا تحت حماية الأسلحة الأمريكية طبعا".وأوضح امطيريد أن "ترامب قد لخّص في تصريحه فلسفة السياسة الأمريكية في القارة الأفريقية، نحن نساعدكم في حل نزاعاتكم، بشرط أن تسلحوا أنفسكم بأسلحتنا، وكأن لسان حاله يقول: لن تحصلوا على السلام إلا إذا كنتم مستعدين جيدا لحرب جديدة".وأكد الباحث الأكاديمي أن "ترامب لا يتحدث عن مشروع للسلام، بل عن صفقة هو يريد "سلاما ليبيا" بشرط أن يمر عبر مصانع الأسلحة الأمريكية، أما نحن الليبيين؟ فقد يُسمح لنا لاحقا بشراء خوذة، لكن دون أن نقرر من يقود المعركة أو يوقع على التسوية".تعويض خسائرقال المحلل السياسي الليبي، نصر الله السعيطي، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ليبيا والسودان تعكس في جوهرها الحالة المالية المضطربة التي تمر بها أمريكا"، معتبرا أن "ترامب لا يقدم مشروعا سياسيا بقدر ما يسوق لحل أزماته الداخلية عبر تصدير الأزمات إلى الخارج".وأوضح السعيطي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب سبق أن حاول فرض رسوم جمركية على دول كبرى مثل الصين وروسيا، لكنه تراجع لاحقا بعدما أدرك أن مثل هذه السياسات قد تعرّض أمريكا لإجراءات مضادة وخسائر استراتيجية واقتصادية، وهو ما يعكس تخبطا في النهج الاقتصادي الأمريكي".وأضاف أن "ترامب اتخذ إجراءات مشابهة مع الجارة المكسيك، التي تربطها علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة بأمريكا، إذ قرر بناء جدار حدودي دون حساب للعواقب السياسية والاقتصادية المترتبة على ذلك".وأشار إلى أن "أمريكا تسعى إلى بسط سيطرتها على العالم بمساندة أوروبية، غير أن بروز قوى دولية منافسة بات يحدّ من هيمنتها ويُربك حساباتها".وتابع: "التورط الأمريكي في عدة حروب فتح أبواب إنفاق لا حدود لها، وهو ما دفعها لمحاولة فرض ضرائب ورسوم جديدة بهدف تعويض الخسائر، حتى وإن كان ذلك على حساب استقرار دول أخرى".وأكد أن "الحديث عن تسوية سلمية في ليبيا أو السودان لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب التوافق الوطني، أو دون فرض الإرادة بالقوة، وهي الوسيلة التي تجيدها واشنطن وتسعى لتوظيفها بما يخدم مصالحها".

https://sarabic.ae/20250709/ترامب-نخطط-لتسهيل-التوصل-لتسوية-سلمية-في-السودان-وليبيا-1102534444.html

https://sarabic.ae/20250427/برلماني-ليبي-لـسبوتنيك-ترامب-يسعى-لفرض-الاستقرار-في-ليبيا-لضمان-حصة-من-النفط-1099948635.html

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