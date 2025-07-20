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محكمة إسرائيلية توافق على تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو بعد إصابته بوعكة صحية
محكمة إسرائيلية توافق على تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو بعد إصابته بوعكة صحية
سبوتنيك عربي
قبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتيناهو، إلغاء جلستي محاكمته المقررتين يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك بعد إصابته بوعكة... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T20:26+0000
2025-07-20T20:26+0000
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وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن "المحكمة الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو إلغاء جلسات شهادته بسبب تعرّضه لوعكة صحية إثر تناول طعام فاسد".وذكر مكتب نتنياهو في بيان، في وقت سابق اليوم الأحد، أنه "بعد أن شعر بوعكة خلال الليل، خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص في منزله على يد البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبيّن أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد".وبحسب البيان، فإنه "وبعد فحوصات إضافية، تم تصنيف حالة رئيس الوزراء بالجيدة، وهو يتلقى حاليًا علاجًا طبيًا بسوائل عن طريق الوريد، وذلك بسبب الجفاف الذي رافق المرض".وأوضح البيان أنه "وبحسب تعليمات أطبائه، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وسيدير من هناك شؤون الدولة".وكانت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي قد توقفت لمدة شهر كامل بسبب الحرب على إيران وزيارته إلى واشنطن. وقد انتهى نتنياهو من تقديم شهادته في 3 ملفات بقضايا تلقي الرشوة والغش والخداع وخيانة الأمانة، وانتقلت النيابة في الجلسات الأخيرة إلى مرحلة الاستجواب المضاد لنتنياهو، حيث تقوم النيابة بمساءلته حول فحوى ما أدلى به من معطيات، وما قدمه من بيانات خلال شهادته التي استمرت على مدى أربعين جلسة.ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية. وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.
https://sarabic.ae/20250720/يتصرف-كمجنون-وكطفلترامب-غاضب-من-نتنياهو-بسبب-سوريا-1102853872.html
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العالم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

محكمة إسرائيلية توافق على تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو بعد إصابته بوعكة صحية

20:26 GMT 20.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
قبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتيناهو، إلغاء جلستي محاكمته المقررتين يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية تلزمه الفراش لثلاثة أيام بتوصية من طبيبه الخاص، حيث يعاني نتنياهو من التهاب معوي ناجم عن تناوله طعاما فاسدا.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن "المحكمة الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو إلغاء جلسات شهادته بسبب تعرّضه لوعكة صحية إثر تناول طعام فاسد".
وذكر مكتب نتنياهو في بيان، في وقت سابق اليوم الأحد، أنه "بعد أن شعر بوعكة خلال الليل، خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص في منزله على يد البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبيّن أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد".
وبحسب البيان، فإنه "وبعد فحوصات إضافية، تم تصنيف حالة رئيس الوزراء بالجيدة، وهو يتلقى حاليًا علاجًا طبيًا بسوائل عن طريق الوريد، وذلك بسبب الجفاف الذي رافق المرض".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
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وأوضح البيان أنه "وبحسب تعليمات أطبائه، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وسيدير من هناك شؤون الدولة".
وبذلك ستتوقف محاكمة نتنياهو حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب بدء العطلة الصيفية للمحاكم في إسرائيل.
وكانت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي قد توقفت لمدة شهر كامل بسبب الحرب على إيران وزيارته إلى واشنطن. وقد انتهى نتنياهو من تقديم شهادته في 3 ملفات بقضايا تلقي الرشوة والغش والخداع وخيانة الأمانة، وانتقلت النيابة في الجلسات الأخيرة إلى مرحلة الاستجواب المضاد لنتنياهو، حيث تقوم النيابة بمساءلته حول فحوى ما أدلى به من معطيات، وما قدمه من بيانات خلال شهادته التي استمرت على مدى أربعين جلسة.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية. وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.
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