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مسؤول سوداني: الحرب تحرم 17 مليون طفل من التعليم
مسؤول سوداني: الحرب تحرم 17 مليون طفل من التعليم
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عبد القادر أبو، الأمين العام لمجلس الطفولة في السودان، إن العملية التعليمية في البلاد توقفت لأكثر من عامين في جميع الولايات نتيجة تجاوزات ممن وصفهم... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T15:29+0000
2025-07-20T15:29+0000
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جاء ذلك في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الأحد، قال فيه إن الحرب تسببت في حرمان أكثر من 17 مليون طفل سوداني من التعليم.وأوضح عبد القادر أبو أن ارتفاع تكاليف المعيشة ساهم في تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال، مؤكدا أن أوضاعهم تستدعي توفير حماية عاجلة، إلى جانب ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والمعيشة.وأشار المسؤول السوداني إلى أن مجلس الطفولة يعمل حاليا على إعداد خارطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمل المنشود للأطفال، مشيرا إلى أن ذلك يشمل تأسيس شراكات فعالة تسمح بتقديم الرعاية والخدمات الضرورية لهم، كما تساعد في تهيئة بيئة سليمة لحياتهم اليومية.وأوضح أن المجلس عقد مؤخرا اجتماعا ناقش خلاله خطة العمل المستقبلية، والمشاريع المطروحة، إضافة إلى مستوى تنفيذ المبادرات السابقة مع تقييم أداء مكاتبه في الولايات المختلفة استعدادا للمرحلة المقبلة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

مسؤول سوداني: الحرب تحرم 17 مليون طفل من التعليم

15:29 GMT 20.07.2025
© AP Photoمدرسة مغلقة بسبب الحرب في السودان
مدرسة مغلقة بسبب الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال الدكتور عبد القادر أبو، الأمين العام لمجلس الطفولة في السودان، إن العملية التعليمية في البلاد توقفت لأكثر من عامين في جميع الولايات نتيجة تجاوزات ممن وصفهم بـ "الميليشيات المتمردة" في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
جاء ذلك في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الأحد، قال فيه إن الحرب تسببت في حرمان أكثر من 17 مليون طفل سوداني من التعليم.
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
اليونسيف: الفيضانات دمرت نحو 400 مدرسة في السودان وأضرت بـ139 ألف طفل
15 سبتمبر 2022, 10:08 GMT
وأوضح عبد القادر أبو أن ارتفاع تكاليف المعيشة ساهم في تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال، مؤكدا أن أوضاعهم تستدعي توفير حماية عاجلة، إلى جانب ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والمعيشة.
وأشار المسؤول السوداني إلى أن مجلس الطفولة يعمل حاليا على إعداد خارطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمل المنشود للأطفال، مشيرا إلى أن ذلك يشمل تأسيس شراكات فعالة تسمح بتقديم الرعاية والخدمات الضرورية لهم، كما تساعد في تهيئة بيئة سليمة لحياتهم اليومية.
وأوضح أن المجلس عقد مؤخرا اجتماعا ناقش خلاله خطة العمل المستقبلية، والمشاريع المطروحة، إضافة إلى مستوى تنفيذ المبادرات السابقة مع تقييم أداء مكاتبه في الولايات المختلفة استعدادا للمرحلة المقبلة.
قمرية عمر، نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
مسؤولة بلجنة التعليم السودانية توضح لـ"سبوتنيك" العقبات التي تقف أمام القرار الحكومي بفتح المدارس
9 أكتوبر 2023, 16:12 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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