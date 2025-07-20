https://sarabic.ae/20250720/مسؤول-سوداني-الحرب-تحرم-17-مليون-طفل-من-التعليم-1102847929.html

مسؤول سوداني: الحرب تحرم 17 مليون طفل من التعليم

مسؤول سوداني: الحرب تحرم 17 مليون طفل من التعليم

سبوتنيك عربي

قال الدكتور عبد القادر أبو، الأمين العام لمجلس الطفولة في السودان، إن العملية التعليمية في البلاد توقفت لأكثر من عامين في جميع الولايات نتيجة تجاوزات ممن وصفهم... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T15:29+0000

2025-07-20T15:29+0000

2025-07-20T15:29+0000

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جاء ذلك في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الأحد، قال فيه إن الحرب تسببت في حرمان أكثر من 17 مليون طفل سوداني من التعليم.وأوضح عبد القادر أبو أن ارتفاع تكاليف المعيشة ساهم في تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال، مؤكدا أن أوضاعهم تستدعي توفير حماية عاجلة، إلى جانب ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والمعيشة.وأشار المسؤول السوداني إلى أن مجلس الطفولة يعمل حاليا على إعداد خارطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمل المنشود للأطفال، مشيرا إلى أن ذلك يشمل تأسيس شراكات فعالة تسمح بتقديم الرعاية والخدمات الضرورية لهم، كما تساعد في تهيئة بيئة سليمة لحياتهم اليومية.وأوضح أن المجلس عقد مؤخرا اجتماعا ناقش خلاله خطة العمل المستقبلية، والمشاريع المطروحة، إضافة إلى مستوى تنفيذ المبادرات السابقة مع تقييم أداء مكاتبه في الولايات المختلفة استعدادا للمرحلة المقبلة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية