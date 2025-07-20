https://sarabic.ae/20250720/نائب-أمريكي-يطالب-باستجواب-نائبة-بايدن-وزوجته-بشأن-صحة-الرئيس-السابق-1102852943.html
نائب أمريكي يطالب باستجواب نائبة بايدن وزوجته بشأن صحة الرئيس السابق
نائب أمريكي يطالب باستجواب نائبة بايدن وزوجته بشأن صحة الرئيس السابق
سبوتنيك عربي
طالب النائب الجمهوري بايرون دونالدز بضرورة استدعاء كل مسؤول رسمي كان ضمن الإدارة الأمريكية السابقة في البيت الأبيض لاستجوابه بشأن الصحة العقلية للرئيس السابق... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T19:14+0000
2025-07-20T19:14+0000
2025-07-20T19:14+0000
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وفي مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، طالب دونالدز، باستدعاء نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن، للإدلاء بشهادتيهما بشأن الوضع الصحي العقلي للرئيس السابق.وتابع: "جميعهم سيحضرون وسيردون على الأسئلة المتعلقة بالصحة العقلية لبايدن".يأتي ذلك إثر فتح تحقيق في مجلس النواب بطلب من نواب جمهوريين حول الحالة العقلية لبايدن، في ضوء تقارير تشير إلى أن صحته العقلية تدهورت خلال توليه الحكم، دون أن يتم الإعلان عن ذلك.وفي ذات السياق، وجّه النائب جيمس كومر، مذكرات استدعاء إلى طبيب بايدن كيفين أوكونور، وعدد من مساعديه السابقين، لاستجوابهم بشأن صحة بايدن، في ذات الوقت الذي وجّه فيه الرئيس الحالي دونالد ترامب اتهامات لمقربين من الرئيس السابق بالتستر على حالته الصحية وعدم كشف الحقيقة للعامة.وكان جو بايدن، الذي تجاوز الـ 80 عاما، أكبر الرؤساء سنا خلال تولي منصبه، الذي غادره في يناير/ كانون الثاني الماضي، ليتولى بعده الرئيس الحالي دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240705/جراح-أعصاب-أمريكي-يحث-بايدن-على-إجراء-اختبار-القدرة-العقلية-1090531027.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
نائب أمريكي يطالب باستجواب نائبة بايدن وزوجته بشأن صحة الرئيس السابق
طالب النائب الجمهوري بايرون دونالدز بضرورة استدعاء كل مسؤول رسمي كان ضمن الإدارة الأمريكية السابقة في البيت الأبيض لاستجوابه بشأن الصحة العقلية للرئيس السابق جو بايدن.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، طالب دونالدز، باستدعاء نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن، للإدلاء بشهادتيهما بشأن الوضع الصحي العقلي للرئيس السابق
.
وتابع: "جميعهم سيحضرون وسيردون على الأسئلة المتعلقة بالصحة العقلية لبايدن".
يأتي ذلك إثر فتح تحقيق في مجلس النواب بطلب من نواب جمهوريين حول الحالة العقلية لبايدن، في ضوء تقارير تشير إلى أن صحته العقلية تدهورت خلال توليه الحكم، دون أن يتم الإعلان عن ذلك.
وفي ذات السياق، وجّه النائب جيمس كومر، مذكرات استدعاء إلى طبيب بايدن
كيفين أوكونور، وعدد من مساعديه السابقين، لاستجوابهم بشأن صحة بايدن، في ذات الوقت الذي وجّه فيه الرئيس الحالي دونالد ترامب اتهامات لمقربين من الرئيس السابق بالتستر على حالته الصحية وعدم كشف الحقيقة للعامة.
وكان جو بايدن، الذي تجاوز الـ 80 عاما، أكبر الرؤساء
سنا خلال تولي منصبه، الذي غادره في يناير/ كانون الثاني الماضي، ليتولى بعده الرئيس الحالي دونالد ترامب.