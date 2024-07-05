https://sarabic.ae/20240705/جراح-أعصاب-أمريكي-يحث-بايدن-على-إجراء-اختبار-القدرة-العقلية-1090531027.html
جراح أعصاب أمريكي يحث بايدن على إجراء اختبار القدرة العقلية
جراح أعصاب أمريكي يحث بايدن على إجراء اختبار القدرة العقلية
سبوتنيك عربي
دعا جراح الأعصاب الأمريكي الشهير سانجاي غوبتا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إجراء اختبار القدرة العقلية وإعلان نتائج الاختبار للعامة. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T19:06+0000
2024-07-05T19:06+0000
2024-07-05T19:06+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب غوبتا: "الأطباء الذين تواصلوا معي اتفقوا على ضرورة حث الرئيس لإجراء هذا النوع من الاختبارات للاضطرابات النفسية والحركية، وعرض نتائجها على الجمهور".وقال: "باعتباري متخصصًا في الدماغ، كنت أشعر بالفضول لمشاهدة الرئيس بايدن وسرعان ما أصبح من الواضح أنني لم أكن وحدي في تقييمي".وكثيرا ما يعطي بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة عمرا، أسبابا لخصومه السياسيين للتشكيك في قدراته المعرفية، ويرتكب بانتظام زلات وأخطاء في الخطب العامة، ويستخدم الجمهوريون ذلك في معركة حزبية للتشكيك في قدرة بايدن على القيادة بفعالية.بايدن: أخفقت في مناظرتي مع ترامب لكن انظروا لما فعلته خلال ثلاث سنوات ونصفالبيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف
https://sarabic.ae/20240609/تقارير-أمريكية-تكشف-عن-تراجع-بايدن-ذهنيا-خلف-الأبواب-المغلقة-1089663919.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
جراح أعصاب أمريكي يحث بايدن على إجراء اختبار القدرة العقلية
دعا جراح الأعصاب الأمريكي الشهير سانجاي غوبتا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إجراء اختبار القدرة العقلية وإعلان نتائج الاختبار للعامة.
وكتب غوبتا: "الأطباء الذين تواصلوا معي اتفقوا على ضرورة حث الرئيس لإجراء هذا النوع من الاختبارات للاضطرابات النفسية والحركية، وعرض نتائجها على الجمهور".
ووفقا له، فإن الأطباء يشعرون بالقلق إزاء الأعراض التي يظهرها رئيس الدولة علنا، ومن بينها، خطاب الرئيس البطيء وغير المتماسك، وتعبيرات الوجه المتصلبة، والانفصال وفقدان التركيز المفاجئ أثناء خطاباته.
وقال: "باعتباري متخصصًا في الدماغ، كنت أشعر بالفضول لمشاهدة الرئيس بايدن
وسرعان ما أصبح من الواضح أنني لم أكن وحدي في تقييمي".
وتابع: "خلال الأسبوع الماضي، تلقيت أكثر من اثنتي عشرة مكالمة ورسائل قصيرة ورسائل بريد إلكتروني من زملاء متخصصين مثلي في وظائف المخ".
وكثيرا ما يعطي بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة عمرا، أسبابا لخصومه السياسيين للتشكيك في قدراته المعرفية
، ويرتكب بانتظام زلات وأخطاء في الخطب العامة، ويستخدم الجمهوريون ذلك في معركة حزبية للتشكيك في قدرة بايدن على القيادة بفعالية.