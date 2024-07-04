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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20240704/بايدن-أخفقت-في-مناظرتي-مع-ترامب-لكن-انظروا-لما-فعلته-خلال-ثلاث-سنوات-ونصف-1090462423.html
بايدن: أخفقت في مناظرتي مع ترامب لكن انظروا لما فعلته خلال ثلاث سنوات ونصف
بايدن: أخفقت في مناظرتي مع ترامب لكن انظروا لما فعلته خلال ثلاث سنوات ونصف
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية لعام 2024 ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T14:28+0000
2024-07-04T14:28+0000
دونالد ترامب
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وقال بايدن في برنامج إذاعي أمريكي، اليوم الخميس: "لقد مررت بليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي أنني، كما تعلمون أخفقت، لقد ارتكبت خطأ".وتابع: "لكن 90 دقيقة على خشبة المسرح هي عمر المناظرة، لا تمحي ما قمت به لمدة ثلاث سنوات ونصف، وعلينا أن نواصل التقدم".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أصرت أمس الأربعاء، على أن بايدن "لا يفكر على الإطلاق" في التنحي وسط الجدل.واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس الأمريكي ضد ترامب، كان "حادثًا عرضيًا"، وليس ضربة قاضية لآماله في الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20240702/البيت-الأبيض-بايدن-غير-مصاب-بألزهايمر-أو-أي-شكل-من-أشكال-الخرف-1090400518.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: أخفقت في مناظرتي مع ترامب لكن انظروا لما فعلته خلال ثلاث سنوات ونصف

14:28 GMT 04.07.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية لعام 2024 ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه.
وقال بايدن في برنامج إذاعي أمريكي، اليوم الخميس: "لقد مررت بليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي أنني، كما تعلمون أخفقت، لقد ارتكبت خطأ".
وتابع: "لكن 90 دقيقة على خشبة المسرح هي عمر المناظرة، لا تمحي ما قمت به لمدة ثلاث سنوات ونصف، وعلينا أن نواصل التقدم".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أصرت أمس الأربعاء، على أن بايدن "لا يفكر على الإطلاق" في التنحي وسط الجدل.
وقالت جان بيير: "بايدن يدرك أنه من العدل أن يطرح الناس هذا السؤال".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
البيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف
2 يوليو, 20:07 GMT
واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.
وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس الأمريكي ضد ترامب، كان "حادثًا عرضيًا"، وليس ضربة قاضية لآماله في الفترة المقبلة.
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