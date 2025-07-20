https://sarabic.ae/20250720/وزير-الخارجية-الأفغاني-لترامب-لا-وجود-لقوات-أجنبية-في-باغرام-1102853476.html

وزير الخارجية الأفغاني لترامب: لا وجود لقوات أجنبية في "باغرام"

وزير الخارجية الأفغاني لترامب: لا وجود لقوات أجنبية في "باغرام"

سبوتنيك عربي

نفى وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، بشكل قاطع وجود أي قوات أجنبية في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول، مؤكدًا رفض أفغانستان التام لأي وجود عسكري... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T19:29+0000

2025-07-20T19:29+0000

2025-07-20T19:29+0000

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جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، اليوم الأحد، خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من الدبلوماسيين الشباب في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية في كابول، وفقا لبوابة "الإمارة" الإخبارية.وقال الوزير: "على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة أفغانستان، شعبها، ونظام الإمارة الإسلامية، الذي يرفض بشكل مطلق أي وجود عسكري أجنبي ولن يقيم أي علاقات عسكرية معها". وأوضح متقي أن أفغانستان تسعى إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض بشدة أي تعاون أو تواصل عسكري. وطمأن الوزير المجتمع الدولي، قائلا: "لا توجد أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية". وتأتي تصريحات متقي ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول وجود قوات أجنبية في قاعدة باغرام. من جانبها، نفت الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات مرات عديدة، واصفة إياها بأنها "غير دقيقة" وناتجة عن "نقص في المعلومات الموثوقة." وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد. وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر. ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

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