https://sarabic.ae/20250721/أنصار-الله-تبلغ-الأمم-المتحدة-مواصلة-هجماتها-ضد-السفن-المرتبطة-بإسرائيل-1102858441.html
"أنصار الله" تبلغ الأمم المتحدة بمواصلة هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل
"أنصار الله" تبلغ الأمم المتحدة بمواصلة هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل
سبوتنيك عربي
أبلغت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأمم المتحدة، بأنها ستواصل هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر، حتى وقف تل أبيب... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T01:02+0000
2025-07-21T01:02+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الجماعة التزامها بمبدأ حرية الملاحة البحرية، حيث ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وزير الخارجية في حكومة الجماعة، جمال عامر، "وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر تموز/يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية".وأضافت أن "رسالة وزير الخارجية شددت على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة".وتابعت الوكالة: "أكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قوة وانضباطا، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".وأشارت إلى "إنشاء اليمن (مركز تنسيق العمليات الإنسانية) بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير ضروري".ويوم الأربعاء قبل الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" بزورق مُسير و6 صواريخ مجنحة وباليستية، أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، أدت إلى إغراقها.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تسببت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250720/أنصار-الله-تعيد-فتح-طريق-استراتيجي-يربطها-بمناطق-سيطرة-الحكومة-اليمنية-1102832474.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, غزة
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, غزة
"أنصار الله" تبلغ الأمم المتحدة بمواصلة هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل
01:02 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 05:51 GMT 21.07.2025)
أبلغت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأمم المتحدة، بأنها ستواصل هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر، حتى وقف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك
. وأكدت الجماعة التزامها بمبدأ حرية الملاحة البحرية، حيث ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وزير الخارجية في حكومة الجماعة، جمال عامر، "وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر تموز/يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية".
وأضافت أن "رسالة وزير الخارجية شددت على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة".
وتابعت الوكالة: "أكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية
تزداد قوة وانضباطا، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى "إنشاء اليمن (مركز تنسيق العمليات الإنسانية) بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير ضروري".
ويوم الأربعاء قبل الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" بزورق مُسير و6 صواريخ مجنحة وباليستية، أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، أدت إلى إغراقها.
وتشن جماعة "أنصار الله
" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تسببت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.