https://sarabic.ae/20250721/الهجوم-الصفري-قراصنة-يخترقون-وكالات-فيدرالية-أمريكية-1102860307.html
"الهجوم الصفري"... قراصنة يخترقون وكالات فيدرالية أمريكية
"الهجوم الصفري"... قراصنة يخترقون وكالات فيدرالية أمريكية
سبوتنيك عربي
تمكن قراصنة إلكترونيين من استغلال ثغرة خطيرة في برنامج "شيربوينت" التابع لشركة "مايكروسوفت"، سمحت لهم باختراق خوادم تابعة لوكالات فيدرالية أمريكية. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T05:57+0000
2025-07-21T05:57+0000
2025-07-21T06:04+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e837903b0678505471a96e5f54dfd0ba.jpg
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أشارت إلى أن القراصنة استهدفوا منشآت طاقة ومؤسسات علمية في العديد من الدول، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تحقيق مشترك من قبل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بشأن هذه الثغرة.ووصف خبراء ما حدث بـ"الهجوم الصفري" لأنه استهدف خللا لم يكن مكتشفا من قبل، ما يعني أن عشرات الآلاف من خوادم "شيربوينت" معرضة لخطر الاختراق في ظل تأخر "مايكروسوفت" في توفير تصحيحات أمنية كاملة.وأشارت تقارير أمنية إلى أن القراصنة حصلوا على مفاتيح رقمية تتيح لهم إعادة الدخول حتى بعد إصلاح الخوادم، وهو ما يهدد بسرقة بيانات حساسة وكلمات مرور من خدمات مرتبطة مثل "أوتلوك" و"تيمز".كما تم رصد محاولات لاختراق خوادم في الصين وهيئات حكومية أوروبية، إلى جانب اختراق وثائق عامة في ولاية أمريكية.ورغم إصدار "مايكروسوفت" تحديثا جزئيا لأحد إصدارات البرنامج، مساء الأحد، فإن نسختين أخريين لا تزالان معرضتين للخطر.ولم تعلّق الشركة على الحادثة حتى الآن، بينما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه يتابع القضية بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.
https://sarabic.ae/20240820/أمريكا-تتهم-إيران-بشن-هجمات-إلكترونية-على-حملة-ترامب-وطهران-تنفي-1091911855.html
https://sarabic.ae/20211215/تقرير-إحباط-هجوم-إلكتروني-إيراني-على-سبعة-أهداف-إسرائيلية-1054064256.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_fdf78d11cb136237b18236fed4285894.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
"الهجوم الصفري"... قراصنة يخترقون وكالات فيدرالية أمريكية
05:57 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 06:04 GMT 21.07.2025)
تمكن قراصنة إلكترونيين من استغلال ثغرة خطيرة في برنامج "شيربوينت" التابع لشركة "مايكروسوفت"، سمحت لهم باختراق خوادم تابعة لوكالات فيدرالية أمريكية.
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أشارت إلى أن القراصنة استهدفوا منشآت طاقة ومؤسسات علمية في العديد من الدول، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تحقيق مشترك من قبل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بشأن هذه الثغرة.
ووصف خبراء ما حدث بـ"الهجوم
الصفري" لأنه استهدف خللا لم يكن مكتشفا من قبل، ما يعني أن عشرات الآلاف من خوادم "شيربوينت" معرضة لخطر الاختراق في ظل تأخر "مايكروسوفت" في توفير تصحيحات أمنية كاملة.
وأشارت تقارير أمنية إلى أن القراصنة
حصلوا على مفاتيح رقمية تتيح لهم إعادة الدخول حتى بعد إصلاح الخوادم، وهو ما يهدد بسرقة بيانات حساسة وكلمات مرور من خدمات مرتبطة مثل "أوتلوك" و"تيمز".
كما تم رصد محاولات لاختراق خوادم في الصين وهيئات حكومية أوروبية، إلى جانب اختراق وثائق عامة في ولاية أمريكية.
15 ديسمبر 2021, 21:44 GMT
ورغم إصدار "مايكروسوفت" تحديثا جزئيا لأحد إصدارات البرنامج، مساء الأحد، فإن نسختين أخريين لا تزالان معرضتين للخطر.
ولم تعلّق الشركة على الحادثة حتى الآن، بينما أكد مكتب التحقيقات
الفيدرالي "إف بي آي" أنه يتابع القضية بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.