https://sarabic.ae/20250721/الهجوم-الصفري-قراصنة-يخترقون-وكالات-فيدرالية-أمريكية-1102860307.html

"الهجوم الصفري"... قراصنة يخترقون وكالات فيدرالية أمريكية

"الهجوم الصفري"... قراصنة يخترقون وكالات فيدرالية أمريكية

سبوتنيك عربي

تمكن قراصنة إلكترونيين من استغلال ثغرة خطيرة في برنامج "شيربوينت" التابع لشركة "مايكروسوفت"، سمحت لهم باختراق خوادم تابعة لوكالات فيدرالية أمريكية. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T05:57+0000

2025-07-21T05:57+0000

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ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أشارت إلى أن القراصنة استهدفوا منشآت طاقة ومؤسسات علمية في العديد من الدول، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تحقيق مشترك من قبل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بشأن هذه الثغرة.ووصف خبراء ما حدث بـ"الهجوم الصفري" لأنه استهدف خللا لم يكن مكتشفا من قبل، ما يعني أن عشرات الآلاف من خوادم "شيربوينت" معرضة لخطر الاختراق في ظل تأخر "مايكروسوفت" في توفير تصحيحات أمنية كاملة.وأشارت تقارير أمنية إلى أن القراصنة حصلوا على مفاتيح رقمية تتيح لهم إعادة الدخول حتى بعد إصلاح الخوادم، وهو ما يهدد بسرقة بيانات حساسة وكلمات مرور من خدمات مرتبطة مثل "أوتلوك" و"تيمز".كما تم رصد محاولات لاختراق خوادم في الصين وهيئات حكومية أوروبية، إلى جانب اختراق وثائق عامة في ولاية أمريكية.ورغم إصدار "مايكروسوفت" تحديثا جزئيا لأحد إصدارات البرنامج، مساء الأحد، فإن نسختين أخريين لا تزالان معرضتين للخطر.ولم تعلّق الشركة على الحادثة حتى الآن، بينما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه يتابع القضية بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

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