https://sarabic.ae/20250721/دولة-عربية-تعلن-إحباط-مخططات-تخريبية-واعتقال-40-متهما-1102888927.html
دولة عربية تعلن إحباط مخططات "تخريبية" واعتقال 40 متهما
دولة عربية تعلن إحباط مخططات "تخريبية" واعتقال 40 متهما
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الأحد، عن نجاحه في إحباط مخططات تخريبية دبرتها عناصر مرتبطة بفلول حزب البعث المحظور في ثلاث محافظات، في إطار جهوده... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T17:52+0000
2025-07-21T17:52+0000
2025-07-21T18:02+0000
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وأفاد بيان صادر عن الجهاز بأن مفارزه تمكنت، بعد جهد استخباري دقيق، من كشف وإحباط محاولات "بائسة" قادتها جيوب ضعيفة مرتبطة ببقايا النظام البائد، بهدف تأليب الرأي العام وزعزعة الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح البيان أن هذه العناصر لجأت إلى نشر خطابات مزيفة عبر الفضاء الإلكتروني، تروج لأفكار النظام المقبور، بما في ذلك الترويج لما يسمى "لواء 66"، والذي يدار من خارج البلاد.وبتوجيه مباشر من رئيس الجهاز، نفذت المفارز الأمنية عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 40 متهما متورطين في إدارة وتمويل محتوى طائفي، والسعي لتنفيذ أعمال تخريبية.وأكد الجهاز أن بعض المتهمين اعترفوا بتلقي توجيهات ودعم من عناصر هاربة خارج العراق.وشدد البيان على أن هذه العناصر لن تنجح في زعزعة استقرار البلاد أو إحياء الفكر الديكتاتوري، مؤكدًا استمرار الجهود الأمنية لملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن.وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق الأطر القانونية المتبعة.
https://sarabic.ae/20250718/العراق-يطلق-عملية-أمنية-لإحباط-هجمات-محتملة-على-منشآت-حيوية-1102805499.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
دولة عربية تعلن إحباط مخططات "تخريبية" واعتقال 40 متهما
17:52 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 18:02 GMT 21.07.2025)
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الأحد، عن نجاحه في إحباط مخططات تخريبية دبرتها عناصر مرتبطة بفلول حزب البعث المحظور في ثلاث محافظات، في إطار جهوده المتواصلة لحماية الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي.
وأفاد بيان صادر عن الجهاز بأن مفارزه تمكنت، بعد جهد استخباري دقيق، من كشف وإحباط محاولات "بائسة" قادتها جيوب ضعيفة مرتبطة ببقايا النظام البائد، بهدف تأليب الرأي العام وزعزعة الأمن والاستقرار
، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح البيان أن هذه العناصر لجأت إلى نشر خطابات مزيفة عبر الفضاء الإلكتروني، تروج لأفكار النظام المقبور، بما في ذلك الترويج لما يسمى "لواء 66"، والذي يدار من خارج البلاد.
وبتوجيه مباشر من رئيس الجهاز، نفذت المفارز الأمنية عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 40 متهما متورطين في إدارة وتمويل محتوى طائفي، والسعي لتنفيذ أعمال تخريبية.
وأكد الجهاز أن بعض المتهمين اعترفوا بتلقي توجيهات ودعم من عناصر هاربة خارج العراق
.
وشدد البيان على أن هذه العناصر لن تنجح في زعزعة استقرار البلاد أو إحياء الفكر الديكتاتوري، مؤكدًا استمرار الجهود الأمنية لملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن.
وقد اتخذت الإجراءات القانونية
بحق المتهمين وفق الأطر القانونية المتبعة.