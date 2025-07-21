"روستيخ" تكشف مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي "بينيسيلين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250721/روستيخ-تكشف-مزايا-منظومة-الاستطلاع-المدفعي-بينيسيلين-1102871154.html
"روستيخ" تكشف مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي "بينيسيلين"
"روستيخ" تكشف مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي "بينيسيلين"
سبوتنيك عربي
كشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي المتطورة "بينيسيلين"، التي أظهرت كفاءة عالية في منطقة العمليات الخاصة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T11:55+0000
2025-07-21T11:55+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
روستيخ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102870995_0:33:1350:792_1920x0_80_0_0_fd21aacdc57a96bbd73b3b937c7dd84b.jpg
وجاء في بيان "روستيخ": "تُعد "بينيسيلين" منظومة من الجيل الجديد، تجمع بين 3 أنواع من المعلومات، الزلزالية، والحرارية، والبصرية. تتوزع مستشعراتها في مواقع مختلفة، حيث تكتشف الموجات الصوتية والضوئية الناتجة عن الإطلاقات والانفجارات".وأوضح البيان أن المنظومة تتمتع بقدرتها على العمل بكفاءة في أي وقت من اليوم، وفي نطاق واسع من درجات الحرارة من -40 إلى +60 درجة مئوية.ومن أهم مزاياها أنها تعمل دون إشعاع، في الوضع السلبي فقط. مما يجعل المجمع غير قابل للاختراق من خلال تحديد الاتجاه والتشويش اللاسلكي. كما يستحيل قمعها بأنظمة الحرب الإلكترونية."روستيخ" تكشف سبب خسارة كييف لمركبات "برادلي" الأمريكية في ساحات القتالالدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
https://sarabic.ae/20250610/روستيخ-تكشف-سبب-خسارة-كييف-لمركبات-برادلي-الأمريكية-في-ساحات-القتال-1101512799.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102870995_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_6f1ed1ed92583b8397ea56be63619033.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن, روستيخ
روسيا, أخبار العالم الآن, روستيخ

"روستيخ" تكشف مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي "بينيسيلين"

11:55 GMT 21.07.2025
© Photo / Research Institute "Vector" منظومة الاستطلاع المدفعي "بينيسيلين"
 منظومة الاستطلاع المدفعي بينيسيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Photo / Research Institute "Vector"
تابعنا عبر
كشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي المتطورة "بينيسيلين"، التي أظهرت كفاءة عالية في منطقة العمليات الخاصة.
وجاء في بيان "روستيخ": "تُعد "بينيسيلين" منظومة من الجيل الجديد، تجمع بين 3 أنواع من المعلومات، الزلزالية، والحرارية، والبصرية. تتوزع مستشعراتها في مواقع مختلفة، حيث تكتشف الموجات الصوتية والضوئية الناتجة عن الإطلاقات والانفجارات".

وتابع البيان: "تعالج أجهزتها المعلومات تلقائيا وتحدد إحداثيات المدافع المعادية، من قذائف الهاون إلى المدافع الثقيلة، خلال ثوانٍ معدودة، مع مدى كشف مذهل. ونتيجة لذلك، يمكن للجانب الروسي الرد بسرعة قبل أن يبرد أنبوب المدفع المعادي بعد إطلاقه".

مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"روستيخ" تكشف سبب خسارة كييف لمركبات "برادلي" الأمريكية في ساحات القتال
10 يونيو, 09:31 GMT
وأوضح البيان أن المنظومة تتمتع بقدرتها على العمل بكفاءة في أي وقت من اليوم، وفي نطاق واسع من درجات الحرارة من -40 إلى +60 درجة مئوية.
ومن أهم مزاياها أنها تعمل دون إشعاع، في الوضع السلبي فقط. مما يجعل المجمع غير قابل للاختراق من خلال تحديد الاتجاه والتشويش اللاسلكي. كما يستحيل قمعها بأنظمة الحرب الإلكترونية.
"روستيخ" تكشف سبب خسارة كييف لمركبات "برادلي" الأمريكية في ساحات القتال
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала