https://sarabic.ae/20250721/روستيخ-تكشف-مزايا-منظومة-الاستطلاع-المدفعي-بينيسيلين-1102871154.html
"روستيخ" تكشف مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي "بينيسيلين"
"روستيخ" تكشف مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي "بينيسيلين"
سبوتنيك عربي
كشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي المتطورة "بينيسيلين"، التي أظهرت كفاءة عالية في منطقة العمليات الخاصة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T11:55+0000
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وجاء في بيان "روستيخ": "تُعد "بينيسيلين" منظومة من الجيل الجديد، تجمع بين 3 أنواع من المعلومات، الزلزالية، والحرارية، والبصرية. تتوزع مستشعراتها في مواقع مختلفة، حيث تكتشف الموجات الصوتية والضوئية الناتجة عن الإطلاقات والانفجارات".وأوضح البيان أن المنظومة تتمتع بقدرتها على العمل بكفاءة في أي وقت من اليوم، وفي نطاق واسع من درجات الحرارة من -40 إلى +60 درجة مئوية.ومن أهم مزاياها أنها تعمل دون إشعاع، في الوضع السلبي فقط. مما يجعل المجمع غير قابل للاختراق من خلال تحديد الاتجاه والتشويش اللاسلكي. كما يستحيل قمعها بأنظمة الحرب الإلكترونية."روستيخ" تكشف سبب خسارة كييف لمركبات "برادلي" الأمريكية في ساحات القتالالدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
https://sarabic.ae/20250610/روستيخ-تكشف-سبب-خسارة-كييف-لمركبات-برادلي-الأمريكية-في-ساحات-القتال-1101512799.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, روستيخ
روسيا, أخبار العالم الآن, روستيخ
"روستيخ" تكشف مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي "بينيسيلين"
كشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن مزايا منظومة الاستطلاع المدفعي المتطورة "بينيسيلين"، التي أظهرت كفاءة عالية في منطقة العمليات الخاصة.
وجاء في بيان "روستيخ": "تُعد "بينيسيلين" منظومة من الجيل الجديد، تجمع بين 3 أنواع من المعلومات، الزلزالية، والحرارية، والبصرية. تتوزع مستشعراتها في مواقع مختلفة، حيث تكتشف الموجات الصوتية والضوئية الناتجة عن الإطلاقات والانفجارات".
وتابع البيان: "تعالج أجهزتها المعلومات تلقائيا وتحدد إحداثيات المدافع المعادية، من قذائف الهاون إلى المدافع الثقيلة، خلال ثوانٍ معدودة، مع مدى كشف مذهل. ونتيجة لذلك، يمكن للجانب الروسي الرد بسرعة قبل أن يبرد أنبوب المدفع المعادي بعد إطلاقه".
وأوضح البيان أن المنظومة تتمتع بقدرتها على العمل بكفاءة في أي وقت من اليوم، وفي نطاق واسع من درجات الحرارة من -40 إلى +60 درجة مئوية.
ومن أهم مزاياها أنها تعمل دون إشعاع، في الوضع السلبي فقط. مما يجعل المجمع غير قابل للاختراق من خلال تحديد الاتجاه والتشويش اللاسلكي. كما يستحيل قمعها بأنظمة الحرب الإلكترونية.