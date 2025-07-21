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شركة طيران أمريكية كبرى توقف رحلاتها 3 ساعات بسبب مشكلة تقنية
شركة طيران أمريكية كبرى توقف رحلاتها 3 ساعات بسبب مشكلة تقنية
سبوتنيك عربي
أعلنت إحدى شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن توقف مؤقت لجميع رحلاتها بسبب خلل تقني واسع النطاق طال أنظمتها الإلكترونية، وذلك بعد تقارير عن تعرض مؤسسات أمريكية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T09:43+0000
2025-07-21T09:43+0000
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وقالت شركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إن العطل وقع في الساعة الثامنة من مساء الأحد واستمر حتى الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي، ما اضطرها إلى تنفيذ وقف شامل لحركة الطيران شمل رحلاتها ورحلات شركة "هورايزن إير" التابعة لها.ولفت البيان إلى أنه رفع قرار التوقف واستأنفت العمليات الجوية تدريجيا، لكنها حذرت من احتمال استمرار بعض التأخيرات بسبب هذا التوقف المفاجئ.وربطت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بين ما تعرضت له الشركة وبين الهجوم الإلكتروني الذي استهدف وكالات فيدرالية أمريكية نتيجة ثغرة أمنية في أنظمة وخوادم إلكترونية.
https://sarabic.ae/20250721/الهجوم-الصفري-قراصنة-يخترقون-وكالات-فيدرالية-أمريكية-1102860307.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

شركة طيران أمريكية كبرى توقف رحلاتها 3 ساعات بسبب مشكلة تقنية

09:43 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaطائرة
طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
أعلنت إحدى شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن توقف مؤقت لجميع رحلاتها بسبب خلل تقني واسع النطاق طال أنظمتها الإلكترونية، وذلك بعد تقارير عن تعرض مؤسسات أمريكية لهجوم إلكتروني خطير.
وقالت شركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إن العطل وقع في الساعة الثامنة من مساء الأحد واستمر حتى الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي، ما اضطرها إلى تنفيذ وقف شامل لحركة الطيران شمل رحلاتها ورحلات شركة "هورايزن إير" التابعة لها.
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
"الهجوم الصفري"... قراصنة يخترقون وكالات فيدرالية أمريكية
05:57 GMT
ولفت البيان إلى أنه رفع قرار التوقف واستأنفت العمليات الجوية تدريجيا، لكنها حذرت من احتمال استمرار بعض التأخيرات بسبب هذا التوقف المفاجئ.
وربطت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بين ما تعرضت له الشركة وبين الهجوم الإلكتروني الذي استهدف وكالات فيدرالية أمريكية نتيجة ثغرة أمنية في أنظمة وخوادم إلكترونية.
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