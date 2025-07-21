https://sarabic.ae/20250721/فرنسا-تنهي-وجودها-العسكري-الدائم-في-السنغال-واتفاق-بين-حكومة-الكونغو-وحركة-إم-23-1102872654.html

فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال.. واتفاق بين حكومة الكونغو وحركة "إم 23"

فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال.. واتفاق بين حكومة الكونغو وحركة "إم 23"

سبوتنيك عربي

بعد 65 عاما، انتهى الوجود العسكري الفرنسي رسميا في السنغال منذ الخميس الماضي، حيث أقيم حفل رسمي في العاصمة داكار، لتسليم آخر القواعد العسكرية الفرنسية، وعلى... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T12:53+0000

2025-07-21T12:53+0000

2025-07-21T12:53+0000

راديو

أخبار العالم الآن

نبض أفريقيا

الكونغو

الصومال

أخبار تشاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102872498_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_be4ae31ddc4567ad51209e852322385c.png

فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال واتفاق بين حكومة الكونغو وحركة "إم 23" سبوتنيك عربي فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال واتفاق بين حكومة الكونغو وحركة "إم 23"

جاء هذا الانسحاب ليشكل الحلقة الأخيرة من سلسلة انسحابات فرنسية من دول غرب ووسط أفريقيا منذ 2022، شملت مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون.وأوضح لراديو "سبوتنيك" أنه تم طرد فرنسا من أغلب دول الساحل الأفريقي وهذه حلقة جديدة من هذا المسار الذي انطلق منذ سنوات، والذي يتكلل اليوم بنجاح جديد للدول الأفريقية في التخلص من النفوذ الفرنسي.إعلان مبادئ في الدوحة يمهد لإنهاء القتال بين حكومة الكونغو وحركة "إم 23" المتمردةشهدت العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، توقيع إعلان مبادئ بين الحكومة الكونغولية وحركة "إم 23" المتمردة ينص على وقف دائم لإطلاق النار، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.وجاء التوقيع بعد سلسلة من المفاوضات المعقدة استضافتها قطر منذ مارس/ أذار الماضي، وشهدت مشاركة مباشرة من الطرفين المتنازعين، برعاية قطرية وبدعم دولي واسع، من ضمنه الولايات المتحدة.وأضاف أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق والجوانب التفصيلية ربما قد تكون سابقة لأوانها حتى هذه اللحظة.وأشار إلى أن الأهم هو البحث عن إطار سياسي وأمني، يسمح باختراق الأزمة التي أصبحت من أبرز أزمات القارة الأفريقية ولها تداعياتها السلبية من الناحية الأمنية والإنسانية.الحكومة الصومالية تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جيدوكشفت مصادر صومالية مطلعة عن تحركات جديدة من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية، لإنشاء قاعدة عسكرية في إقليم جيدو، يتوقع أن تستضيف قوات مصرية، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كمحاولة لممارسة ضغوط مباشرة على إثيوبيا وسط تصاعد التوترات الإقليمية.ووفقا لتقارير صحفية، تستعد مقديشو لإرسال شحنات عسكرية جديدة إلى الإقليم، في إطار خطة أمنية وسياسية تهدف إلى فرض سيطرة الحكومة الفيدرالية على المنطقة، وتحضيرها لعملية انتخابية تشمل اختيار ممثلي البرلمان الفيدرالي لانتخابات 2026.وأوضح أن التواجد المصري العسكري في الصومال شرعي و مبني على اهتمام مصر التاريخي والحالي والمستقبلي بهذه المنطقة.وأضاف أن التواجد المصري العسكري في الصومال بخلاف أن أهدافه الأساسية هو تحقيق الأمن والسلم للمنطقة وضمان حماية الممر المائي للبحر الأحمر، هو أيضا لحماية السيادة الصومالية وللتصديق على الاتفاق العسكري الموقع بين الدولتين.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

الكونغو

الصومال

أخبار تشاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, نبض أفريقيا, الكونغو, الصومال, أخبار تشاد, аудио