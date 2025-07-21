https://sarabic.ae/20250721/مصدر-تركي-لـسبوتنيك-أنقرة-لا-تعلم-موعد-المحادثات-الجديدة-بين-الوفدين-الروسي-والأمريكي-1102859531.html
مصدر تركي لـ"سبوتنيك": أنقرة لا تعلم موعد المحادثات الجديدة بين الوفدين الروسي والأمريكي
مصدر تركي لـ"سبوتنيك": أنقرة لا تعلم موعد المحادثات الجديدة بين الوفدين الروسي والأمريكي
سبوتنيك عربي
صرح مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة لا تملك معلومات عن موعد الجولة القادمة من المحادثات بين الوفدين الدبلوماسيين الروسي والأمريكي لإزالة أسباب... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T05:14+0000
2025-07-21T05:14+0000
2025-07-21T05:14+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول تفاصيل الجولة القادمة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة: "لا، ليس لدينا معلومات".ولدى سؤاله عما إذا كانت تركيا مستعدة لاستضافة هذه المحادثات، كما في السابق، في إسطنبول، أشار المصدر إلى أن الجانب التركي عرض وساطته، وأن اختيار مكانها متروك للأطراف المشاركة، قائلا إن "أبوابنا مفتوحة، لكن من حق الأطراف اختيار مكان وزمان اللقاء".وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع الأوكراني تعني انتهاء عملية تطليع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "ننطلق من أن هذين بالطبع [مساران] مختلفان؛ أحدهما يتعلق بالتسوية الأوكرانية، والآخر بعلاقاتنا الثنائية، وجميع مسببات التوتر في العلاقات الثنائية، والقضايا الإشكالية الكثيرة".وأشار بيسكوف إلى أن العمل "جار حاليا"، على تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإخراجها من حالتها المؤسفة، قائلا: "الحوار هو الحوار. نحن الآن في خضم عملية صعبة لإخراج علاقاتنا من وضعها المتردي، هذه العملية صعبة في حد ذاتها وتستغرق وقتًا طويلا".روسيا تقرر إنهاء اتفاقية التعاون العسكري التقني مع ألمانيا
https://sarabic.ae/20250721/دبلوماسي-تركي-لـسبوتنيك-نحن-على-دراية-بموقف-الأطراف-بشأن-ضرورة-وجود-ديناميكية-في-مفاوضات-أوكرانيا-1102859199.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر تركي لـ"سبوتنيك": أنقرة لا تعلم موعد المحادثات الجديدة بين الوفدين الروسي والأمريكي
صرح مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة لا تملك معلومات عن موعد الجولة القادمة من المحادثات بين الوفدين الدبلوماسيين الروسي والأمريكي لإزالة أسباب التوتر، مؤكدا أنها مستعدة لاستضافتها مجددا إذا ما قرر الطرفان ذلك.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول تفاصيل الجولة القادمة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة: "لا، ليس لدينا معلومات".
ولدى سؤاله عما إذا كانت تركيا مستعدة لاستضافة هذه المحادثات، كما في السابق، في إسطنبول، أشار المصدر إلى أن الجانب التركي عرض وساطته، وأن اختيار مكانها متروك للأطراف المشاركة، قائلا إن "أبوابنا مفتوحة، لكن من حق الأطراف اختيار مكان وزمان اللقاء".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 18 يوليو/ تموز، بأن تسوية الأزمة الأوكرانية وتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة موضوعان مختلفان.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين،
ردا على سؤال حول ما إذا كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع الأوكراني تعني انتهاء عملية تطليع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "ننطلق من أن هذين بالطبع [مساران] مختلفان؛ أحدهما يتعلق بالتسوية الأوكرانية، والآخر بعلاقاتنا الثنائية، وجميع مسببات التوتر في العلاقات الثنائية، والقضايا الإشكالية الكثيرة".
وأشار بيسكوف إلى أن العمل "جار حاليا"، على تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإخراجها من حالتها المؤسفة، قائلا: "الحوار هو الحوار. نحن الآن في خضم عملية صعبة لإخراج علاقاتنا من وضعها المتردي، هذه العملية صعبة في حد ذاتها وتستغرق وقتًا طويلا".