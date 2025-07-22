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أسوان تستقبل ألف سوداني في طريق عودتهم إلى وطنهم

أسوان تستقبل ألف سوداني في طريق عودتهم إلى وطنهم

سبوتنيك عربي

شهدت محطة قطارات السد العالي شرق بمدينة أسوان جنوبي مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وصول أكثر من 1000 مواطن سوداني في طريقهم للعودة إلى بلادهم... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T00:03+0000

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وقالت صحيفة "الدستور" المصرية إن هذه الرحلة جاءت ضمن جهود مكثفة من هيئة السكك الحديدية والأجهزة الأمنية المصرية لتأمين وصول المواطنين السودانيين بسلام.وأكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال قطار الأشقاء السودانيين القادم من القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف المحافظ أنه فور وصول القطار إلى محطة ميناء السد العالي، ستكون الحافلات جاهزة لنقل المواطنين إلى مدينة أبو سمبل، تمهيدًا لعبورهم عبر ميناء قسطل البري. وقد تم التنسيق مع الهيئة القومية للسكك الحديدية واللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ العملية بسلاسة.ومن المقرر أن تقطع الحافلات مسافة 300 كيلومتر من أسوان إلى أبو سمبل، ثم تستكمل الرحلة إلى ميناء قسطل في رحلة تستغرق نحو 5 ساعات.كما كثفت محافظة أسوان جهودها لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين السودانيين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بأمان.وكانت مصر قد خصصت قطارا لنقل السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية، انطلق من القاهرة إلى أسوان أمس الاثنين، على أن يعود إلى العاصمة المصرية في اليوم التالي.وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القطار المخصص لهذا الغرض غادر محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباح الإثنين، ومن المقرر أن يصل إلى أسوان في الساعة الـ 11 مساء، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.ولفتت إلى أنه تقرر تشغيل القطار رقم 1945 في رحلة العودة من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، حيث يتحرك القطار في تمام الساعة 07:50 صباحا ويصل إلى العاصمة في الساعة 9 و50 دقيقة مساء، وفقا للجدول المعلن.وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.

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