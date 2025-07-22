https://sarabic.ae/20250722/أول-تعليق-من-إسرائيل-بعد-انسحاب-أمريكا-من-اليونسكو-1102917120.html

أول تعليق من إسرائيل بعد انسحاب أمريكا من "اليونسكو"

أول تعليق من إسرائيل بعد انسحاب أمريكا من "اليونسكو"

سبوتنيك عربي

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، معتبرا أن... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T15:16+0000

2025-07-22T15:16+0000

2025-07-22T15:16+0000

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وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الانسحاب جاء بسبب "تحيزات" المنظمة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبه، وصف ساعر القرار الأمريكي بأنه "خطوة ضرورية" لتعزيز العدالة وضمان معاملة عادلة لإسرائيل ضمن منظومة الأمم المتحدة.واتهم ساعر "اليونسكو" بـ"التسييس" وانتهاك حقوق إسرائيل بشكل متكرر، مؤكدا الحاجة إلى وضع حد لما وصفه بـ"عزلة إسرائيل" في المنظمات الدولية.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت، في وقت سابق اليوم، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مبررة القرار بما وصفته بأنه تحيز ضد إسرائيل، وتبنيها أجندات اجتماعية مثيرة للانقسام.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "قرر ترامب سحب الولايات المتحدة من "اليونسكو"، التي تدعم أهدافا ثقافية واجتماعية مثيرة للانقسام تتعارض تمامًا مع الإجراءات السياسية السليمة التي صوت الأمريكيون لصالحها في نوفمبر".وأكدت أن ترامب "سيضع الولايات المتحدة دائما في المقام الأول، وسيعمل على ضمان أن تكون عضوية الولايات المتحدة في المنظمات الدولية متوافقة مع المصالح الوطنية".وأشارت إلى أن الرئيس اتخذ القرار بعد مراجعة استمرت 90 يوما لمشاركة الولايات المتحدة في المنظمة، ركزت على ما إذا كانت هناك ممارسات تنطوي على معاداة السامية أو انحياز ضد إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250722/ترامب-يعلن-انسحاب-بلاده-من-اليونيسكو-1102910052.html

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