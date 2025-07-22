https://sarabic.ae/20250722/المبعوث-الأمريكي-توماس-براك-للبنانيين-عليكم-أن-تتحلوا-بالأمل-1102917480.html
المبعوث الأمريكي توماس براك للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل
المبعوث الأمريكي توماس براك للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في منطقة عين التينة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان وسوريا، توماس براك، والوفد المرافق له،... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T15:48+0000
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وتناول اللقاء، الذي استمر لأكثر من ساعة وربع، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والميدانية، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وفي مطلع هذا الشهر، وصل براك إلى بيروت في زيارة التقى خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، وتسلم الرد اللبناني على المقترحات الأمريكية.وكان براك قد زار لبنان في 19 يونيو/حزيران الماضي، والتقى مع المسؤولين اللبنانيين، وقدّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
المبعوث الأمريكي توماس براك للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في منطقة عين التينة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان وسوريا، توماس براك، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان، ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي للرئيس بري، علي حمدان.
وتناول اللقاء، الذي استمر لأكثر من ساعة وربع، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والميدانية، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وعقب اللقاء، اكتفى براك بتصريح مقتضب قال فيه: "كان لقاء ممتازا مع رئيس المجلس، ونحن نعمل بجد لتحقيق الاستقرار، وعليكم أن تتحلوا بالأمل".
وفي مطلع هذا الشهر، وصل براك إلى بيروت في زيارة التقى خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، وتسلم الرد اللبناني على المقترحات الأمريكية.
وكان براك قد زار لبنان في 19 يونيو/حزيران الماضي، والتقى مع المسؤولين اللبنانيين، وقدّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.