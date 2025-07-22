المبعوث الأمريكي توماس براك للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
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بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
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صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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المبعوث الأمريكي توماس براك للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل
المبعوث الأمريكي توماس براك للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في منطقة عين التينة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان وسوريا، توماس براك، والوفد المرافق له،... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
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وتناول اللقاء، الذي استمر لأكثر من ساعة وربع، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والميدانية، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وفي مطلع هذا الشهر، وصل براك إلى بيروت في زيارة التقى خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، وتسلم الرد اللبناني على المقترحات الأمريكية.وكان براك قد زار لبنان في 19 يونيو/حزيران الماضي، والتقى مع المسؤولين اللبنانيين، وقدّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

المبعوث الأمريكي توماس براك للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل

15:48 GMT 22.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في منطقة عين التينة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان وسوريا، توماس براك، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان، ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي للرئيس بري، علي حمدان.
وتناول اللقاء، الذي استمر لأكثر من ساعة وربع، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والميدانية، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وعقب اللقاء، اكتفى براك بتصريح مقتضب قال فيه: "كان لقاء ممتازا مع رئيس المجلس، ونحن نعمل بجد لتحقيق الاستقرار، وعليكم أن تتحلوا بالأمل".
وفي مطلع هذا الشهر، وصل براك إلى بيروت في زيارة التقى خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، وتسلم الرد اللبناني على المقترحات الأمريكية.
المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
المبعوث الأمريكي توم باراك يوضح تصريحاته بشأن سوريا: ليست تهديدا للبنان
12 يوليو, 17:31 GMT
وكان براك قد زار لبنان في 19 يونيو/حزيران الماضي، والتقى مع المسؤولين اللبنانيين، وقدّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
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