https://sarabic.ae/20250722/بعد-استياء-الإيرانيين-منه-أول-تعليق-من-حكم-نهائي-كأس-العالم-حول-صورته-المتداولة-مع-ترامب-1102922682.html
بعد استياء الإيرانيين منه... أول تعليق من حكم نهائي كأس العالم حول صورته المتداولة مع ترامب
بعد استياء الإيرانيين منه... أول تعليق من حكم نهائي كأس العالم حول صورته المتداولة مع ترامب
سبوتنيك عربي
علق الحكم الإيراني الدولي علي رضا فغاني، لأول مرة، على الجدل الذي أثارته صورته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال نهائي كأس العالم للأندية، الذي أداره بحضور... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T20:44+0000
2025-07-22T20:44+0000
2025-07-22T20:44+0000
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وعبّر فغاني عن سعادته الكبيرة باختياره لإدارة المباراة الافتتاحية والنهائية للبطولة، واصفا ذلك بـ"شرف كبير لأي حكم".وأوضح أنه أدار أربع مباريات في البطولة، وجاء اختياره للنهائي نتيجة أدائه المتميز وغياب أي تعارض مع فرق بلده الجديد أستراليا.وأدان فغاني الحرب الإيرانية الأخيرة، قائلا: "من يتمنى رؤية بلاده تحت القصف؟ والداي وأقاربي في إيران، وأتمنى لهم حياة آمنة".وأضاف أن تزامن الحرب مع معسكر تحضيري لـ240 حكما جعل الكثيرين يسألونه عن إيران، مشيرا إلى إعجاب بعضهم برد إيران القوي على إسرائيل.وأعرب فغاني عن ارتياحه الشديد لإعلان وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250713/إنفانتينو-ترامب-قرر-حضور-نهائي-كأس-العالم-للأندية-1102646783.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار الشرق الأوسط, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار الشرق الأوسط, منوعات
بعد استياء الإيرانيين منه... أول تعليق من حكم نهائي كأس العالم حول صورته المتداولة مع ترامب
علق الحكم الإيراني الدولي علي رضا فغاني، لأول مرة، على الجدل الذي أثارته صورته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال نهائي كأس العالم للأندية، الذي أداره بحضور ترامب، مؤكدا تمسكه بهويته الإيرانية وموقفه من الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما.
وفي مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، علّق فغاني على حضوره مراسم التتويج بحضور ترامب، قائلا: "تصرفت وفق البروتوكول، كما حدث في 2018 مع الرئيس الروسي وفي 2022 مع أمير قطر. لم يكن بإمكاني اتخاذ موقف مختلف".
وعبّر فغاني عن سعادته الكبيرة باختياره لإدارة المباراة الافتتاحية
والنهائية للبطولة، واصفا ذلك بـ"شرف كبير لأي حكم".
وأوضح أنه أدار أربع مباريات في البطولة، وجاء اختياره للنهائي نتيجة أدائه المتميز وغياب أي تعارض مع فرق بلده الجديد أستراليا.
وأكد فغاني، ردا على الانتقادات التي طالت هويته بعد حصوله على الجنسية الأسترالية: "قضيت أكثر من ثلثي حياتي في إيران، ونشأت هناك، ووصلت إلى أعلى المراتب بفضل هذا الوطن. أنا إيراني في قلبي، مهما حملت من جنسيات أو أدرت مباريات في أمريكا".
وأدان فغاني الحرب الإيرانية
الأخيرة، قائلا: "من يتمنى رؤية بلاده تحت القصف؟ والداي وأقاربي في إيران، وأتمنى لهم حياة آمنة".
وأضاف أن تزامن الحرب مع معسكر تحضيري لـ240 حكما جعل الكثيرين يسألونه عن إيران، مشيرا إلى إعجاب بعضهم برد إيران القوي على إسرائيل.
وأعرب فغاني عن ارتياحه الشديد لإعلان وقف إطلاق النار.