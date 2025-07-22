تظاهرة مؤيدة لفلسطين تمنع رسو سفينة سياحية تقل إسرائيليين على سواحل اليونان... فيديو
© Photo / x تظاهرة مؤيدة لفلسطين تمنع رسو سفينة سياحية تقل إسرائيليين على سواحل اليونان
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أُجبر مئات الإسرائيليين على البقاء على متن سفينة مملوكة لشركة "مانو ماريتايم" من النزول في جزيرة سيروس اليونانية، بسبب تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.
وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لتظاهرات مؤيدة لفلسطين على السواحل اليونانية، تتسبب في منع رسو سفينة سياحية كانت تقل إسرائيليين.
وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإن المتظاهرين المؤيدين لفلسطين يهتفون ويحتفلون بعد محاصرتهم سفينة تحمل إسرائيليين، وإجبارها على مغادرة ميناء اليونان.
في التوثيق من الحدث، الذي تم التقاطه على ما يبدو من قبل ركاب السفينة، يمكن سماع أن الإسرائيليين لم يسكتوا وردّوا على المتظاهرين بهتافات مثل "الموت للعرب" و"شعب إسرائيل حي".
⚡️🇬🇷BREAKING: Pro-Palestine Protest blocks Israeli Cruise Ship in Syros— Suppressed News. (@SuppressedNws) July 22, 2025
Hundreds of Israelis aboard a Mano Maritime cruise ship were stranded at the port of Syros, Greece, after pro-Palestinian protesters blocked them from disembarking. The protest was held in response to… pic.twitter.com/x6d2p0Ue5k
شركة "مانو ماريتايم" على تنسيق مع السلطات، وحاليًا الإسرائيليون لن ينزلوا للجولة المخطط لها في الجزيرة كي لا يعرضوا أنفسهم للخطر.
وزير الخارجية جدعون ساعر تحدث مع نظيره اليوناني يورجوس يرافاتريتيس، وطلب تدخله في محاولة لحل مسألة رسو السفينة. كذلك، تتابع وزارة الخارجية عبر السفارة الإسرائيلية في اليونان الحدث.