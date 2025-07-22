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لراغبي السفر إلى أمريكا... واشنطن تفرض "رسوما جديدة"
لراغبي السفر إلى أمريكا... واشنطن تفرض "رسوما جديدة"
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة بقيمة 250 دولارا على الزوار غير المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، تحت مسمى "رسوم نزاهة... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
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وتضاف هذه الرسوم إلى تكاليف التأشيرة العادية للمسافرين المؤقتين، بما في ذلك السياح، رجال الأعمال، والطلاب، وفقا لوسائل إعلام غربية.وستطبق الرسوم على جميع الزوار المطالبين بالحصول على تأشيرة دخول، باستثناء مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا وبعض الدول الأوروبية.وتدفع الرسوم عند إصدار التأشيرة، مع إمكانية استردادها بعد انتهاء الرحلة إذا التزم المسافر بشروط التأشيرة.وأفادت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار نحو 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.وأوضح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن تطبيق "رسوم النزاهة" يتطلب تنسيقا بين الوكالات الحكومية.وأكد المتحدث أن الرسوم تهدف إلى تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، ردع التجاوزات، ودعم أمن الحدود، مشيرا إلى أن التفاصيل ستنشر على موقع التأشيرات التابع للوزارة.وحددت الإدارة الرسوم للسنة المالية 2025 بـ250 دولارا، مع إمكانية تعديل المبلغ بقرار من وزير الأمن الداخلي.وستودع الرسوم غير المستردة في الصندوق العام للخزانة.من جانبه، وصف المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الرسوم بأنها "تأمين قابل للاسترداد"، لكنه أشار إلى غموض آلية الاسترداد.يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن، الشهر الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللا القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تعتبر أيضا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".وأوضح البيت الأبيض أن "القرار يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، والأفراد الذين يعتبر دخولهم ضروريا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يعرف بحظر السفر، الذي وصفه بعضهم بحظر سفر ترامب، ونبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته".
https://sarabic.ae/20250405/الولايات-المتحدة-تلغي-جميع-التأشيرات-لحاملي-جوازات-سفر-جنوب-السودان-1099251883.html
https://sarabic.ae/20230502/تقرير-أمريكي-يرصد-أكثر-الدول-العربية-وأقلها-حصولا-على-تأشيرات-دخول-إلى-أمريكا-1076564618.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا

لراغبي السفر إلى أمريكا... واشنطن تفرض "رسوما جديدة"

18:44 GMT 22.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة بقيمة 250 دولارا على الزوار غير المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، تحت مسمى "رسوم نزاهة التأشيرة".
وتضاف هذه الرسوم إلى تكاليف التأشيرة العادية للمسافرين المؤقتين، بما في ذلك السياح، رجال الأعمال، والطلاب، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وستطبق الرسوم على جميع الزوار المطالبين بالحصول على تأشيرة دخول، باستثناء مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا وبعض الدول الأوروبية.

وتدفع الرسوم عند إصدار التأشيرة، مع إمكانية استردادها بعد انتهاء الرحلة إذا التزم المسافر بشروط التأشيرة.
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وأفادت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار نحو 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.

وأوضح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن تطبيق "رسوم النزاهة" يتطلب تنسيقا بين الوكالات الحكومية.

وأكد المتحدث أن الرسوم تهدف إلى تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، ردع التجاوزات، ودعم أمن الحدود، مشيرا إلى أن التفاصيل ستنشر على موقع التأشيرات التابع للوزارة.

وحددت الإدارة الرسوم للسنة المالية 2025 بـ250 دولارا، مع إمكانية تعديل المبلغ بقرار من وزير الأمن الداخلي.

وستودع الرسوم غير المستردة في الصندوق العام للخزانة.

من جانبه، وصف المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الرسوم بأنها "تأمين قابل للاسترداد"، لكنه أشار إلى غموض آلية الاسترداد.

يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن، الشهر الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللا القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة"، موضحًا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".

وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تعتبر أيضا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".

وأوضح البيت الأبيض أن "القرار يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، والأفراد الذين يعتبر دخولهم ضروريا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".
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وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".

ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يعرف بحظر السفر، الذي وصفه بعضهم بحظر سفر ترامب، ونبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته".
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