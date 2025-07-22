موسكو تجدد دعمها للعملية السياسية في ليبيا وتعزيز التعاون الثنائي
14:07 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 14:26 GMT 22.07.2025)
© Photo / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATIONالطاهر الباعور المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفير روسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا، إيدار أغانين
© Photo / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION
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بحث سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، إيدار أغانين، مع المكلّف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، اليوم في العاصمة طرابلس، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في المرحلة المقبلة.
ووفق بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جدّد السفير الروسي، خلال اللقاء، تأكيد بلاده على دعمها الكامل للعملية السياسية في ليبيا، مشددا على ضرورة أن تكون هذه العملية بقيادة ليبية خالصة.
وأكد أن روسيا تنظر إلى استقرار ليبيا كعنصر مهم لاستقرار المنطقة ككل، معبّرا عن رغبة موسكو في مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الليبي بما يخدم المصالح المشتركة.
واتفق الطرفان على أهمية استمرار الحوار المشترك والدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو مزيد من العمق والتفاهم، بما يسهم في استقرار ليبيا والمنطقة بشكل عام.
يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية افتتحت، في فبراير/شباط الماضي، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.
في الإطار، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.
في الإطار، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعيا الحكومة الروسية إلى فتح قنصلية في بنغازي، وإنشاء مركز تجاري روسي يختص بالتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مركز ثقافي يروج لتعليم اللغة الروسية.
بدوره، شدد الجانب الروسي على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا.
كما أكد الوفد الروسي أن روسيا الاتحادية لديها مئات المستثمرين من مختلف القطاعات، وأن المنتدى يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.
بدوره، شدد الجانب الروسي على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا.
كما أكد الوفد الروسي أن روسيا الاتحادية لديها مئات المستثمرين من مختلف القطاعات، وأن المنتدى يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.