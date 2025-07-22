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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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نبض افريقيا
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09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
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الإنسان والثقافة
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من الملعب
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صدى الحياة
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موسكو تجدد دعمها للعملية السياسية في ليبيا وتعزيز التعاون الثنائي
موسكو تجدد دعمها للعملية السياسية في ليبيا وتعزيز التعاون الثنائي
سبوتنيك عربي
بحث سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، إيدار أغانين، مع المكلّف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، اليوم في العاصمة طرابلس، أوجه التعاون... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T14:07+0000
2025-07-22T14:26+0000
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ووفق بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جدّد السفير الروسي، خلال اللقاء، تأكيد بلاده على دعمها الكامل للعملية السياسية في ليبيا، مشددا على ضرورة أن تكون هذه العملية بقيادة ليبية خالصة.وأكد أن روسيا تنظر إلى استقرار ليبيا كعنصر مهم لاستقرار المنطقة ككل، معبّرا عن رغبة موسكو في مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الليبي بما يخدم المصالح المشتركة.واتفق الطرفان على أهمية استمرار الحوار المشترك والدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو مزيد من العمق والتفاهم، بما يسهم في استقرار ليبيا والمنطقة بشكل عام.يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية افتتحت، في فبراير/شباط الماضي، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.في الإطار، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعيا الحكومة الروسية إلى فتح قنصلية في بنغازي، وإنشاء مركز تجاري روسي يختص بالتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مركز ثقافي يروج لتعليم اللغة الروسية.بدوره، شدد الجانب الروسي على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا.كما أكد الوفد الروسي أن روسيا الاتحادية لديها مئات المستثمرين من مختلف القطاعات، وأن المنتدى يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250508/رئيس-اتحاد-الغرف-التجارية-لـسبوتنيك-ليبيا-آمنة-وجاهزة-للاستثمار-والباب-مفتوح-أمام-روسيا-والعالم-1100303361.html
https://sarabic.ae/20250118/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-ليبيا-وروسيا-في-مجال-الطاقة-تعزز-الاستقرار-الاقتصادي-1096895984.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار روسيا اليوم

موسكو تجدد دعمها للعملية السياسية في ليبيا وتعزيز التعاون الثنائي

14:07 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 14:26 GMT 22.07.2025)
© Photo / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATIONالطاهر الباعور المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفير روسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا، إيدار أغانين
الطاهر الباعور المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفير روسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا، إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Photo / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION
تابعنا عبر
بحث سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، إيدار أغانين، مع المكلّف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، اليوم في العاصمة طرابلس، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في المرحلة المقبلة.
ووفق بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جدّد السفير الروسي، خلال اللقاء، تأكيد بلاده على دعمها الكامل للعملية السياسية في ليبيا، مشددا على ضرورة أن تكون هذه العملية بقيادة ليبية خالصة.
وأكد أن روسيا تنظر إلى استقرار ليبيا كعنصر مهم لاستقرار المنطقة ككل، معبّرا عن رغبة موسكو في مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الليبي بما يخدم المصالح المشتركة.
محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم
8 مايو, 09:52 GMT
واتفق الطرفان على أهمية استمرار الحوار المشترك والدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو مزيد من العمق والتفاهم، بما يسهم في استقرار ليبيا والمنطقة بشكل عام.
يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية افتتحت، في فبراير/شباط الماضي، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.

في الإطار، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وروسيا في مجال الطاقة تعزز الاستقرار الاقتصادي
18 يناير, 08:00 GMT
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعيا الحكومة الروسية إلى فتح قنصلية في بنغازي، وإنشاء مركز تجاري روسي يختص بالتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مركز ثقافي يروج لتعليم اللغة الروسية.

بدوره، شدد الجانب الروسي على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا.

كما أكد الوفد الروسي أن روسيا الاتحادية لديها مئات المستثمرين من مختلف القطاعات، وأن المنتدى يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.
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