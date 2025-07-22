مناظر طبيعية خلابة في جمهورية باشكورستان الروسية

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لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: تحققنا من 1426 قتيلا منهم نساء وعسكريون سابقون- عاجل
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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مناظر طبيعية خلابة في جمهورية باشكورستان الروسية
مناظر طبيعية خلابة في جمهورية باشكورستان الروسية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لأجمل المناظر الطبيعية الخلابة من كهوف وجبال وأنهار في جمهورية باشكورستان في روسيا. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

مناظر طبيعية خلابة في جمهورية باشكورستان الروسية

08:49 GMT 22.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لأجمل المناظر الطبيعية الخلابة من كهوف وجبال وأنهار في جمهورية باشكورستان في روسيا.
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمخيم الخيام في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا.

منظر لمخيم الخيام في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexey Malgavko
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منظر لمخيم الخيام في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

أوز في نهر مالي إنزر في باشكيريا.

أوز في نهر مالي إنزر في باشكيريا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexey Malgavko
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أوز في نهر مالي إنزر في باشكيريا.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لأحد المنازل في قرية إنزر في باشكيريا (باشكورستان).

منظر لأحد المنازل في قرية إنزر في باشكيريا (باشكورستان). - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexey Malgavko
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منظر لأحد المنازل في قرية إنزر في باشكيريا (باشكورستان).

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سياح في كهف شولجان-تاش في باشكيريا.

سياح في كهف شولجان-تاش في باشكيريا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Malgavko
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سياح في كهف شولجان-تاش في باشكيريا.

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نهر بولشوي إنزر في باشكيريا.

نهر بولشوي إنزر في باشكيريا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexey Malgavko
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نهر بولشوي إنزر في باشكيريا.

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نصب تذكاري لحشرة "القراد فاليرا" في العاصمة أوفا.

نصب تذكاري لحشرة &quot;القراد فاليرا&quot; في العاصمة أوفا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexey Malgavko
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نصب تذكاري لحشرة "القراد فاليرا" في العاصمة أوفا.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

سياح على جبل شيخان توراتاو بالقرب من مدينة سترليتاماك في باشكيريا.

سياح على جبل شيخان توراتاو بالقرب من مدينة سترليتاماك في باشكيريا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexey Malgavko
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سياح على جبل شيخان توراتاو بالقرب من مدينة سترليتاماك في باشكيريا.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يتسلقون صخور أيجير (أسنان شورالا) في باشكيريا.

سياح يتسلقون صخور أيجير (أسنان شورالا) في باشكيريا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexey Malgavko
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سياح يتسلقون صخور أيجير (أسنان شورالا) في باشكيريا.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

حصان في قرية كاغا في باشكيريا.

حصان في قرية كاغا في باشكيريا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Malgavko
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حصان في قرية كاغا في باشكيريا.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يخيمون ليلا في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا.

سياح يخيمون ليلا في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا. - سبوتنيك عربي
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سياح يخيمون ليلا في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا.

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