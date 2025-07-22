مناظر طبيعية خلابة في جمهورية باشكورستان الروسية

منظر لمخيم الخيام في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا.
منظر لمخيم الخيام في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا.
أوز في نهر مالي إنزر في باشكيريا.
منظر لأحد المنازل في قرية إنزر في باشكيريا (باشكورستان).
منظر لأحد المنازل في قرية إنزر في باشكيريا (باشكورستان).
سياح في كهف شولجان-تاش في باشكيريا.
نهر بولشوي إنزر في باشكيريا.
نصب تذكاري لحشرة "القراد فاليرا" في العاصمة أوفا.
نصب تذكاري لحشرة "القراد فاليرا" في العاصمة أوفا.
سياح على جبل شيخان توراتاو بالقرب من مدينة سترليتاماك في باشكيريا.
سياح على جبل شيخان توراتاو بالقرب من مدينة سترليتاماك في باشكيريا.
سياح يتسلقون صخور أيجير (أسنان شورالا) في باشكيريا.
سياح يتسلقون صخور أيجير (أسنان شورالا) في باشكيريا.
حصان في قرية كاغا في باشكيريا.
سياح يخيمون ليلا في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا.
سياح يخيمون ليلا في مضيق موراديموفسكوي في باشكيريا.