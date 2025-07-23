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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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السيسي: نجحنا في هزيمة الإرهاب وطهرنا مصر من براثنه
السيسي: نجحنا في هزيمة الإرهاب وطهرنا مصر من براثنه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "مصر تستحضر اليوم، تجربة وطنية متكاملة تتخذ من نجاحها نورا لطريق الجمهورية الجديدة". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T09:12+0000
2025-07-23T09:12+0000
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وقال السيسي، في كلمة له خلال ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، إن "مصر قامت بتحديث الجيش ليكون درعا حصينا وسيفا قاطعا"، مؤكدا "النجاح في هزيمة الإرهاب وتطهيرها من براثنه".وأوضح أن "مصر نجحت في تحقيق طفرة عمرانية شاملة"، مشيرا إلى إطلاق مشروع حياة كريمة لتحسين الخدمات لـ60 مليون مواطن.وأضاف الرئيس المصري: "حققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات"، متابعا: "وعي المصريين جعل مصر دارا للأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا".وختم السيسي كلمته بالتأكيد أن "مصر ستظل سدا منيعا وعصية على المؤامرات والفتن بتماسك جبهتها الداخلية وستتجاوز التحديات مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها".وتحتفل مصر في الـ 23 من يوليو/تموز من كل عام بذكرى اندلاع الثورة عام 1952 بقيادة مجموعة من الضباط في الجيش المصري ممن أطلقوا على أنفسهم "الضباط الأحرار"، وفي مقدمتهم رؤساء مصر الراحلين، محمد نجيب وجمال عبد الناصر.وأسهمت الثورة في القضاء على النظام الملكي والإقطاع في البلاد، وتحقيق مبدأ المساواة، والتي على إثرها تم تأميم قناة السويس في عام 1956، وإنشاء مشروع السد العالي في البلاد في ستينيات القرن الماضي.
https://sarabic.ae/20220724/مبادرة-حياة-كريمة-تصدر-قرارا-بشأن-جمال-عبد-الناصر-في-الذكرى-الـ70-لثورة-يوليو-1065487919.html
https://sarabic.ae/20230723/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تهنئ-المصريين-بمناسبة-ثورة-23-يوليو-1079312382.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي: نجحنا في هزيمة الإرهاب وطهرنا مصر من براثنه

09:12 GMT 23.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "مصر تستحضر اليوم، تجربة وطنية متكاملة تتخذ من نجاحها نورا لطريق الجمهورية الجديدة".
وقال السيسي، في كلمة له خلال ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، إن "مصر قامت بتحديث الجيش ليكون درعا حصينا وسيفا قاطعا"، مؤكدا "النجاح في هزيمة الإرهاب وتطهيرها من براثنه".
وأوضح أن "مصر نجحت في تحقيق طفرة عمرانية شاملة"، مشيرا إلى إطلاق مشروع حياة كريمة لتحسين الخدمات لـ60 مليون مواطن.
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
مبادرة "حياة كريمة" تصدر قرارا بشأن جمال عبد الناصر في الذكرى الـ70 لثورة يوليو
24 يوليو 2022, 11:51 GMT
وأضاف الرئيس المصري: "حققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات"، متابعا: "وعي المصريين جعل مصر دارا للأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا".
وأكد السيسي، أن "مصر تستضيف 10 ملايين شخص"، موضحا أنها "لم تتخل عن مسؤوليتها القومية والإنسانية رغم الضغوط المتواصلة".
وختم السيسي كلمته بالتأكيد أن "مصر ستظل سدا منيعا وعصية على المؤامرات والفتن بتماسك جبهتها الداخلية وستتجاوز التحديات مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها".
علم روسيا و علم مصر يرفرفان فوق جنود روس وجنود مصريين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
السفارة الروسية في القاهرة تهنئ المصريين بمناسبة ثورة 23 يوليو
23 يوليو 2023, 01:41 GMT
وتحتفل مصر في الـ 23 من يوليو/تموز من كل عام بذكرى اندلاع الثورة عام 1952 بقيادة مجموعة من الضباط في الجيش المصري ممن أطلقوا على أنفسهم "الضباط الأحرار"، وفي مقدمتهم رؤساء مصر الراحلين، محمد نجيب وجمال عبد الناصر.
وأسهمت الثورة في القضاء على النظام الملكي والإقطاع في البلاد، وتحقيق مبدأ المساواة، والتي على إثرها تم تأميم قناة السويس في عام 1956، وإنشاء مشروع السد العالي في البلاد في ستينيات القرن الماضي.
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