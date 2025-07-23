https://sarabic.ae/20250723/المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-تنصح-عائلة-بايدن-بـالصمت-1102923739.html

المتحدثة باسم البيت الأبيض تنصح عائلة بايدن بـ"الصمت"

المتحدثة باسم البيت الأبيض تنصح عائلة بايدن بـ"الصمت"

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز"، إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق، وعائلته "الإجرامية" فقدوا الاتصال... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T00:25+0000

2025-07-23T00:25+0000

2025-07-23T00:25+0000

جو بايدن

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وكانت قناة "تشينل 5" قد نشرت على موقع "يوتيوب"، يوم الإثنين، مقابلة مطوّلة مع هانتر بايدن، وجّه فيها انتقادات حادة لمواطنيه الغاضبين من تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية.وقالت ليفيت تعليقاً على المقابلة: "أعتقد أن على هانتر وعائلته الإجرامية أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة بواقعية ويدركوا كيف خذلوا بلادنا. عليهم أن يعودوا إلى منازلهم، ويجلسوا ويصمتوا، لأنهم باتوا في وادٍ آخر عن واقع الغالبية العظمى من مواطنينا".وكان البيت الأبيض قد رد بقوة في وقت سابق على انتقادات هانتر بايدن لسياسة ترامب في ملف الهجرة، مشيراً في بيان رسمي إلى أن نجل الرئيس السابق قد يكون منزعجاً بسبب تشديد إجراءات مكافحة تهريب المواد المخدرة إلى البلاد.يُذكر أن هانتر بايدن دخل التاريخ كأول ابن لرئيس أمريكي في المنصب تُوجَّه إليه اتهامات جنائية. ففي ولاية كاليفورنيا، يواجه اتهامين بتعمّد التهرب الضريبي، حيث أظهرت لائحة الاتهام أنه أنفق مبالغ طائلة على خدمات مرافقة ومخدرات.وفي ولاية ديلاوير، يواجه بايدن الابن قضية منفصلة بتهمة حيازة غير قانونية لمسدس من طراز "كولت"، في وقت كان على دراية بإدمانه على المخدرات، وفقاً لما جاء في التحقيقات.وقبيل تسليم السلطة، وقع جو بايدن مرسوماً بالعفو عن نجله، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، لا سيما في ظل تصريحات سابقة للرئيس شدد فيها على عدم جواز التدخل في عمل القضاء.وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار العفو بأنه "إساءة استخدام فاضحة للسلطة"، معتبراً أنه يقوض أسس النظام القضائي في الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20241202/موسكو-عفو-بايدن-عن-ابنه-هانتر-هو-صورة-كاريكاتورية-للديمقراطية--1095388360.html

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جو بايدن