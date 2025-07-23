https://sarabic.ae/20250723/تحليل-لـسبوتنيك15-رحلة-بحرية-إلى-ميناء-ألماني-في-إطار-خطة-أمريكية-لتسليح-أوكرانيا-1102924162.html

تحليل لـ"سبوتنيك": 15 رحلة بحرية إلى ميناء ألماني في إطار خطة أمريكية لتسليح أوكرانيا

تحليل لـ"سبوتنيك": 15 رحلة بحرية إلى ميناء ألماني في إطار خطة أمريكية لتسليح أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشف تحليل أجراه مراسل "سبوتنيك" لسجلات الشحن العامة أن ما لا يقل عن 15 رحلة بحرية مجدولة لسفن مرتبطة بعمليات نقل أسلحة أمريكية، من المقرر أن تسلم شحنات إلى... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T02:26+0000

2025-07-23T02:26+0000

2025-07-23T03:36+0000

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وأعلن ترامب، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روتّه، الأسبوع الماضي عن خطة لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف، تتضمن صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، وتشمل المبادرة قيام الحلفاء الأوروبيين بشراء معدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات لنقلها إلى أوكرانيا.وبعد يوم واحد من إعلان ترامب، أعلنت قيادة النقل الأمريكية عن تعديل عقد بقيمة 750 مليون دولار مع 24 شركة شحن، بينها "أمريكان رول أون رول أوف كاريير" و"ميرسك لاين ليمتد"، ليرتفع إجمالي قيمة العقود إلى 1.5 مليار دولار لدعم الشحنات العسكرية حتى أغسطس/آب 2026.ووفقًا لموقع "أمريكان رول أون رول أوف كاريير"، فإن الشركة – وهي فرع تابع لمجموعة "والينيوس فيلهلمسن" النرويجية – جدولت 11 رحلة إلى بريمرهافن بين 22 يوليو/تموز و3 نوفمبر/تشرين الثاني، عبر سفنها.وتُعد "أمريكان رول أون رول أوف كاريير" أكبر مشغّل لسفن "رول أون رول أوف" (Ro-Ro) ضمن برنامج الأمن البحري الأمريكي، الذي يضمن توافر سفن تجارية قابلة للاستخدام العسكري لدعم وزارة الدفاع الأمريكية في حالات الطوارئ الوطنية.ويُعتبر ميناء بريمرهافن الألماني مركزًا حيويًا لحلف الناتو، وسبق أن استُخدم كنقطة رئيسية لتفريغ المعدات الأمريكية المتجهة إلى أوكرانيا وحلفاء الناتو، إلى جانب موانئ مثل غدانسك في بولندا وكلايبيدا في ليتوانيا.وقال رئيس العمليات في "أمريكان رول أون رول أوف كاريير"، كريس هايبيل، في مقابلة مع موقع "فرايت ويفز" عام 2023، إن شركته نقلت غالبية الشحنات عبر الأطلسي دعمًا لأوكرانيا، وساهمت أيضًا في تدريبات الناتو الكبرى، مثل "الحسم الأطلسي".وأوضح هايبيل أن "أمريكان رول أون رول أوف كاريير" نقلت نحو 32 ألف قطعة من المعدات، من بينها مركبات "برادلي" القتالية وأنظمة "هيمارس"، إلى أوروبا بين أغسطس 2022 ويوليو 2023.كما أشار بيان صادر عن "قيادة النقل الأمريكية" في يناير 2023 إلى أن "أمريكان رول أون رول أوف كاريير"، شحنت أكثر من 60 مركبة "برادلي" من نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا إلى أوكرانيا.ولا تنقل سفن "أمريكان رول أون رول أوف كاريير" الذخائر أو الصواريخ الثقيلة، لكن يمكن أن تُنقل معدات مثل صواريخ "ستينغر" عبر شركة "ميرسك لاين ليمتد"، وهي فرع أمريكي لمجموعة "ميرسك" الدنماركية، التي تشغل 17 سفينة ضمن برنامج MSP وتُستخدم في أوقات الأزمات أو العمليات العسكرية الواسعة لنقل الشحنات العسكرية الأمريكية بسرعة وأمان.وبحسب جدول الشحن على موقع الشركة، فقد حددت "ميرسك لاين" أربع رحلات إلى بريمرهافن في أغسطس/آب، على أن تنطلق جميعها من ميناء نورفولك بولاية فرجينيا، وهو مركز حيوي للنقل البحري العسكري ويضم مقر قيادة النقل البحري العسكري في القاعدة البحرية بنورفولك.وتتمتع سفن ميرسك بقدرة عالية على نقل الذخائر المعبأة بالحاويات، مثل صواريخ "باتريوت" أو "جي إم إل آر إس"، بما يتماشى مع حزم المساعدات الأمريكية الأخيرة التي تركز على الدفاع الجوي والمدفعية.ورغم أن الشحنات الدقيقة لتلك الرحلات لا تزال غير مؤكدة بسبب سرية البيانات، فإن توقيتها يتزامن مع تعهد ترامب الأخير بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أفادت في 17 تموز/ يوليو، بأن موسكو تعتبر نفسها مخولة باستخدام الأسلحة ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحتها.وقالت زاخاروفا للصحفيين:ولفتت زاخاروفا إلى أن الصواريخ البعيدة المدى يُستبعد استخدامها بشكل مستقل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وأوضحت أنه "لا يمكن استخدام أنظمة بعيدة المدى دون مشاركة مباشرة من المتخصصين العسكريين من الدول المنتجة لهذه الأنظمة، وهذا يعني أن أفراد الجيش الألماني سيشاركون بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ العمليات القتالية ضد بلدنا في حال استُخدمت صواريخ توروس المذكورة أو تعديلاتها تحت مسميات أخرى".

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