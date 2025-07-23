دراسة حديثة توضح العلاقة بين الحساسية وتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

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البرنامج الصباحي
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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150 د
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183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
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صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20250723/دراسة-حديثة-توضح-العلاقة-بين-الحساسية-وتقليل-خطر-الإصابة-بسرطان-الرئة-1102964412.html
دراسة حديثة توضح العلاقة بين الحساسية وتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة
دراسة حديثة توضح العلاقة بين الحساسية وتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة "فرونتيرز أوف ميديسين"، أن أنواعا معينة من الحساسية، مثل الأكزيما والتهاب الأنف التحسسي، قد تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T19:31+0000
2025-07-23T19:31+0000
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واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات من 10 دراسات سابقة شملت أكثر من 3.8 مليون شخص، وأظهرت أن الرجال المصابين بالحساسية هم الأقل عرضة للإصابة بهذا المرض مقارنة بغيرهم، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وتتعارض هذه النتائج مع افتراضات سابقة ربطت الالتهابات المزمنة الناتجة عن الحساسية بزيادة مخاطر السرطان، ما يشير إلى أن نشاط الجهاز المناعي المرتبط بالحساسية قد يساعد في اكتشاف الخلايا السرطانية والقضاء عليها في مراحلها المبكرة.ويُعدّ سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وفتكا، وغالبا ما يُكتشف في مراحل متقدمة بسبب أعراضه غير الواضحة، مثل السعال المستمر وضيق التنفس والتعب المزمن وفقدان الوزن.ويُعرف التهاب الأنف التحسسي أيضا بـ"حمى القش"، وهو حالة شائعة تنجم عن تفاعل الجهاز المناعي مع مواد محمولة في الهواء، مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار، مسببة أعراضا مثل العطس وسيلان الأنف.
https://sarabic.ae/20250720/دراسة-حديثة-توضح-علاقة-الكافيين-بجودة-النوم--1102847724.html
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دراسة حديثة توضح العلاقة بين الحساسية وتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

19:31 GMT 23.07.2025
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دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
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كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة "فرونتيرز أوف ميديسين"، أن أنواعا معينة من الحساسية، مثل الأكزيما والتهاب الأنف التحسسي، قد تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 25%.
واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات من 10 دراسات سابقة شملت أكثر من 3.8 مليون شخص، وأظهرت أن الرجال المصابين بالحساسية هم الأقل عرضة للإصابة بهذا المرض مقارنة بغيرهم، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
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ورغم هذه النتائج الواعدة، أشار الباحثون إلى أن الأسباب وراء هذا الارتباط ليست واضحة تماما، داعين إلى إجراء المزيد من الأبحاث لفهم كيفية مساهمة الجهاز المناعي في الحد من تطور الخلايا السرطانية.
وتتعارض هذه النتائج مع افتراضات سابقة ربطت الالتهابات المزمنة الناتجة عن الحساسية بزيادة مخاطر السرطان، ما يشير إلى أن نشاط الجهاز المناعي المرتبط بالحساسية قد يساعد في اكتشاف الخلايا السرطانية والقضاء عليها في مراحلها المبكرة.
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ويُعدّ سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وفتكا، وغالبا ما يُكتشف في مراحل متقدمة بسبب أعراضه غير الواضحة، مثل السعال المستمر وضيق التنفس والتعب المزمن وفقدان الوزن.
ولم تشمل الدراسة مرض الربو، نظرا لوجود دلائل سابقة تربطه بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.
ويُعرف التهاب الأنف التحسسي أيضا بـ"حمى القش"، وهو حالة شائعة تنجم عن تفاعل الجهاز المناعي مع مواد محمولة في الهواء، مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار، مسببة أعراضا مثل العطس وسيلان الأنف.
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