https://sarabic.ae/20250723/لافروف-يناقش-تعزيز-الأمن-الإقليمي-مع-القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الأفغاني-1102937138.html
لافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني
لافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متكي، تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T11:50+0000
2025-07-23T11:50+0000
2025-07-23T11:50+0000
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وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها قالت: "أشار الطرفان إلى التقاليد العريقة للصداقة وحسن الجوار بين الشعبين الروسي والأفغاني، وأكدا اهتمامهما المتبادل بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وتعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات".أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، أن روسيا اعترفت رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية.وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقد اعترفت (روسيا) بذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية.وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.وفي الأول من يونيو/حزيران، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، التقى بوزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متكي، وسلمه مذكرة بشأن استقبال السفير الأفغاني لدى روسيا.وزير الخارجية الأفغاني لترامب: لا وجود لقوات أجنبية في "باغرام"باكستان تعلن استمرار رغبتها بالانضمام إلى "بريكس"
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أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, العالم
لافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متكي، تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها قالت: "أشار الطرفان إلى التقاليد العريقة للصداقة وحسن الجوار بين الشعبين الروسي والأفغاني، وأكدا اهتمامهما المتبادل بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وتعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات".
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، أن روسيا اعترفت رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقد اعترفت (روسيا) بذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وفي أبريل/نيسان، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، مع زيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى سفير.
وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.
وفي الأول من يونيو/حزيران، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، التقى بوزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متكي، وسلمه مذكرة بشأن استقبال السفير الأفغاني لدى روسيا.