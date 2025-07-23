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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
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الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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بابل العراقية تراث إنساني
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لافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني
لافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متكي، تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T11:50+0000
2025-07-23T11:50+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها قالت: "أشار الطرفان إلى التقاليد العريقة للصداقة وحسن الجوار بين الشعبين الروسي والأفغاني، وأكدا اهتمامهما المتبادل بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وتعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات".أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، أن روسيا اعترفت رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية.وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقد اعترفت (روسيا) بذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية.وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.وفي الأول من يونيو/حزيران، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، التقى بوزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متكي، وسلمه مذكرة بشأن استقبال السفير الأفغاني لدى روسيا.وزير الخارجية الأفغاني لترامب: لا وجود لقوات أجنبية في "باغرام"باكستان تعلن استمرار رغبتها بالانضمام إلى "بريكس"
https://sarabic.ae/20250704/أفغانستان-روسيا-خطت-خطوة-جريئة-في-التوقيت-المناسب-1102350084.html
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أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, العالم

لافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني

11:50 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متكي، تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها قالت: "أشار الطرفان إلى التقاليد العريقة للصداقة وحسن الجوار بين الشعبين الروسي والأفغاني، وأكدا اهتمامهما المتبادل بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وتعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات".
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، أن روسيا اعترفت رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقد اعترفت (روسيا) بذلك".
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
أفغانستان: روسيا تخطو خطوة جريئة في التوقيت المناسب
4 يوليو, 11:31 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وفي أبريل/نيسان، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، مع زيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى سفير.
وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.
وفي الأول من يونيو/حزيران، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، التقى بوزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متكي، وسلمه مذكرة بشأن استقبال السفير الأفغاني لدى روسيا.
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