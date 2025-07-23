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مدير كلية الطب بالجيش المصري يعلن اكتشاف علاج لمرض يعاني منه الملايين حول العالم
مدير كلية الطب بالجيش المصري يعلن اكتشاف علاج لمرض يعاني منه الملايين حول العالم
سبوتنيك عربي
في إنجاز طبي لافت، كشف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة المصرية، عن توصّل طلاب الكلية إلى اكتشاف مادة طبية جديدة تسهم في منع الربو... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T11:43+0000
2025-07-23T11:43+0000
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جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن الاكتشاف يمثل أحد ثمار التدريب والبحث العلمي داخل الكلية، التي تعد من أبرز المؤسسات الطبية والعلمية في البلاد.وأوضح شوقي أن كلية الطب بالقوات المسلحة ترتبط بشراكات أكاديمية وطبية مع جامعات مرموقة مثل جامعة ميتشغان الأمريكية، والكلية الملكية في إيرلندا، وجامعات في الشارقة ورأس الخيمة، ومعاهد أورام إيطالية.وأضاف أن الكلية تتيح برامج تبادل طلابي تمكن الطلاب من الاطلاع على نظم التعليم بالخارج، كما أشار إلى أن أكثر من 200 طبيب مدني يتلقون تدريبات متقدمة داخل المنشآت الطبية العسكرية، ضمن جهود موسعة لخدمة المجتمع المدني إلى جانب المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن ألف خريج من الكلية سجّلوا في برامج الماجستير والدكتوراه حتى الآن.ويعد الربو من الأمراض التنفسية المزمنة الناتجة عن التهاب وتضيق الشعب الهوائية، مما يعيق تدفق الهواء ويؤدي إلى نوبات من ضيق التنفس وصفير الصدر.وتشير التقديرات إلى أن المرض يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، خاصة في البيئات الحضرية.
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https://sarabic.ae/20230412/دراسة-تكشف-عن-مادة-تساعد-على-الوقاية-من-الربو-1075826762.html
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مدير كلية الطب بالجيش المصري يعلن اكتشاف علاج لمرض يعاني منه الملايين حول العالم

11:43 GMT 23.07.2025
© EGYPT ARMED FORCES COLLEGE OF MEDICINE/ Official Websiteكلية طب القوات المسلحة المصرية
كلية طب القوات المسلحة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© EGYPT ARMED FORCES COLLEGE OF MEDICINE/ Official Website
تابعنا عبر
في إنجاز طبي لافت، كشف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة المصرية، عن توصّل طلاب الكلية إلى اكتشاف مادة طبية جديدة تسهم في منع الربو والأزمات الصدرية، وهو مرض يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن الاكتشاف يمثل أحد ثمار التدريب والبحث العلمي داخل الكلية، التي تعد من أبرز المؤسسات الطبية والعلمية في البلاد.
فريق طبي ينجح في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل بمجمع السويس الطبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
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22 أبريل, 08:17 GMT
وأوضح شوقي أن كلية الطب بالقوات المسلحة ترتبط بشراكات أكاديمية وطبية مع جامعات مرموقة مثل جامعة ميتشغان الأمريكية، والكلية الملكية في إيرلندا، وجامعات في الشارقة ورأس الخيمة، ومعاهد أورام إيطالية.
وأضاف أن الكلية تتيح برامج تبادل طلابي تمكن الطلاب من الاطلاع على نظم التعليم بالخارج، كما أشار إلى أن أكثر من 200 طبيب مدني يتلقون تدريبات متقدمة داخل المنشآت الطبية العسكرية، ضمن جهود موسعة لخدمة المجتمع المدني إلى جانب المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن ألف خريج من الكلية سجّلوا في برامج الماجستير والدكتوراه حتى الآن.
مرض الربو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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دراسة تكشف عن مادة تساعد على الوقاية من الربو
12 أبريل 2023, 13:14 GMT
ويعد الربو من الأمراض التنفسية المزمنة الناتجة عن التهاب وتضيق الشعب الهوائية، مما يعيق تدفق الهواء ويؤدي إلى نوبات من ضيق التنفس وصفير الصدر.
وتشير التقديرات إلى أن المرض يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، خاصة في البيئات الحضرية.
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