https://sarabic.ae/20250723/مدير-كلية-الطب-بالجيش-المصري-يعلن-اكتشاف-علاج-لمرض-يعاني-منه-الملايين-حول-العالم-1102936323.html
مدير كلية الطب بالجيش المصري يعلن اكتشاف علاج لمرض يعاني منه الملايين حول العالم
مدير كلية الطب بالجيش المصري يعلن اكتشاف علاج لمرض يعاني منه الملايين حول العالم
سبوتنيك عربي
في إنجاز طبي لافت، كشف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة المصرية، عن توصّل طلاب الكلية إلى اكتشاف مادة طبية جديدة تسهم في منع الربو... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T11:43+0000
2025-07-23T11:43+0000
2025-07-23T11:43+0000
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جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن الاكتشاف يمثل أحد ثمار التدريب والبحث العلمي داخل الكلية، التي تعد من أبرز المؤسسات الطبية والعلمية في البلاد.وأوضح شوقي أن كلية الطب بالقوات المسلحة ترتبط بشراكات أكاديمية وطبية مع جامعات مرموقة مثل جامعة ميتشغان الأمريكية، والكلية الملكية في إيرلندا، وجامعات في الشارقة ورأس الخيمة، ومعاهد أورام إيطالية.وأضاف أن الكلية تتيح برامج تبادل طلابي تمكن الطلاب من الاطلاع على نظم التعليم بالخارج، كما أشار إلى أن أكثر من 200 طبيب مدني يتلقون تدريبات متقدمة داخل المنشآت الطبية العسكرية، ضمن جهود موسعة لخدمة المجتمع المدني إلى جانب المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن ألف خريج من الكلية سجّلوا في برامج الماجستير والدكتوراه حتى الآن.ويعد الربو من الأمراض التنفسية المزمنة الناتجة عن التهاب وتضيق الشعب الهوائية، مما يعيق تدفق الهواء ويؤدي إلى نوبات من ضيق التنفس وصفير الصدر.وتشير التقديرات إلى أن المرض يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، خاصة في البيئات الحضرية.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, الصحة, الجيش المصري
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, الصحة, الجيش المصري
مدير كلية الطب بالجيش المصري يعلن اكتشاف علاج لمرض يعاني منه الملايين حول العالم
في إنجاز طبي لافت، كشف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة المصرية، عن توصّل طلاب الكلية إلى اكتشاف مادة طبية جديدة تسهم في منع الربو والأزمات الصدرية، وهو مرض يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني، على قناة
"صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن الاكتشاف يمثل أحد ثمار التدريب والبحث العلمي داخل الكلية، التي تعد من أبرز المؤسسات الطبية والعلمية في البلاد.
وأوضح شوقي أن كلية الطب بالقوات المسلحة ترتبط بشراكات أكاديمية وطبية
مع جامعات مرموقة مثل جامعة ميتشغان الأمريكية، والكلية الملكية في إيرلندا، وجامعات في الشارقة ورأس الخيمة، ومعاهد أورام إيطالية.
وأضاف أن الكلية تتيح برامج تبادل طلابي تمكن الطلاب من الاطلاع على نظم التعليم بالخارج، كما أشار إلى أن أكثر من 200 طبيب مدني يتلقون تدريبات متقدمة داخل المنشآت الطبية العسكرية، ضمن جهود موسعة لخدمة المجتمع المدني إلى جانب المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن ألف خريج من الكلية سجّلوا في برامج الماجستير والدكتوراه حتى الآن.
ويعد الربو
من الأمراض التنفسية المزمنة الناتجة عن التهاب وتضيق الشعب الهوائية، مما يعيق تدفق الهواء ويؤدي إلى نوبات من ضيق التنفس وصفير الصدر.
وتشير التقديرات إلى أن المرض يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، خاصة في البيئات الحضرية.