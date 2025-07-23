العمل القتالي لأطقم مسيرات "أورلان-10" الروسية

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بث مباشر... وصول وفدي روسيا وأكرانيا إلى مقر المفاوضات في إسطنبول
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250723/1102883655.html
العمل القتالي لأطقم مسيرات "أورلان-10" الروسية
العمل القتالي لأطقم مسيرات "أورلان-10" الروسية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، التي تُظهر أطقم مشغلي طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز"... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

العمل القتالي لأطقم مسيرات "أورلان-10" الروسية

14:26 GMT 23.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، التي تُظهر أطقم مشغلي طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من طاقم الاستطلاع يقوم بإعداد طائرة "أورلان-10" المسيرة الروسية، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة

جندي من طاقم الاستطلاع يقوم بإعداد طائرة &quot;أورلان-10&quot; المسيرة الروسية، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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جندي من طاقم الاستطلاع يقوم بإعداد طائرة "أورلان-10" المسيرة الروسية، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية

طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية &quot;أورلان-10&quot;، التابعة لوحدات قوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

أطقم مشغلي طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية

أطقم مشغلي طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية &quot;أورلان-10&quot;، التابعة لوحدات قوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أطقم مشغلي طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

أفراد من قوات مجموعة "المركز" الروسية، يقومون بتجهيز طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة

أفراد من قوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية، يقومون بتجهيز طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية &quot;أورلان-10&quot;، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفراد من قوات مجموعة "المركز" الروسية، يقومون بتجهيز طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

لحظة إطلاق طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"

لحظة إطلاق طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية &quot;أورلان-10&quot; - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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لحظة إطلاق طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي يحمل طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"

جندي روسي يحمل طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية &quot;أورلان-10&quot; - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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جندي روسي يحمل طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي يلتقط طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، لحظة هبوطها

جندي روسي يلتقط طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية &quot;أورلان-10&quot;، لحظة هبوطها - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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جندي روسي يلتقط طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، لحظة هبوطها

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