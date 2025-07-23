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العمل القتالي لأطقم مسيرات "أورلان-10" الروسية
العمل القتالي لأطقم مسيرات "أورلان-10" الروسية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، التي تُظهر أطقم مشغلي طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز"... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T14:26+0000
2025-07-23T14:26+0000
2025-07-23T14:26+0000
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фото, صور, روسيا
العمل القتالي لأطقم مسيرات "أورلان-10" الروسية
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، التي تُظهر أطقم مشغلي طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من طاقم الاستطلاع يقوم بإعداد طائرة "أورلان-10" المسيرة الروسية، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة
جندي من طاقم الاستطلاع يقوم بإعداد طائرة "أورلان-10" المسيرة الروسية، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية
طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
أطقم مشغلي طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية
أطقم مشغلي طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
أفراد من قوات مجموعة "المركز" الروسية، يقومون بتجهيز طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة
أفراد من قوات مجموعة "المركز" الروسية، يقومون بتجهيز طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، لإطلاقها في اتجاه كراسنوارميسكي، في إطار العملية العسكرية الخاصة
لحظة إطلاق طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"
جندي روسي يحمل طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي روسي يلتقط طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، لحظة هبوطها
جندي روسي يلتقط طائرة الاستطلاع المسيرة الروسية "أورلان-10"، لحظة هبوطها