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الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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الخارجية الأمريكية: واشنطن ترحب بالأنباء حول اتفاق موسكو وكييف على المزيد من تبادل الأسرى
الخارجية الأمريكية: واشنطن ترحب بالأنباء حول اتفاق موسكو وكييف على المزيد من تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترحيبها بالأنباء التي تفيد باتفاق موسكو وكييف، على المزيد من تبادل الأسرى. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-24T19:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في إحاطة صحفية: "نرحب بالأنباء حول اتفاق روسيا وأوكرانيا، على المزيد من تبادل الأسرى، وبشكل خاص المرضى بحالات شديدة والجرحى".وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".وترأس الوفد الأوكراني في الجولة التفاوضية مع روسيا، كما كان من قبل، رستم عميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وتضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب فلاديمير زيلينسكي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الأمريكية: واشنطن ترحب بالأنباء حول اتفاق موسكو وكييف على المزيد من تبادل الأسرى

19:15 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترحيبها بالأنباء التي تفيد باتفاق موسكو وكييف، على المزيد من تبادل الأسرى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في إحاطة صحفية: "نرحب بالأنباء حول اتفاق روسيا وأوكرانيا، على المزيد من تبادل الأسرى، وبشكل خاص المرضى بحالات شديدة والجرحى".

وأضاف بيغوت: "نستمر في تشجيع المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، والسعي نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سلمية في النهاية".

القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
15:45 GMT
وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".

وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، وضم الوفد نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

وترأس الوفد الأوكراني في الجولة التفاوضية مع روسيا، كما كان من قبل، رستم عميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وتضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب فلاديمير زيلينسكي.
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