https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تشارك-في-مؤتمر-تنفيذ-حل-الدولتين-المقرر-انعقاده-الأسبوع-المقبل-1103006573.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في مؤتمر تنفيذ حل الدولتين المقرر انعقاده الأسبوع المقبل

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في مؤتمر تنفيذ حل الدولتين المقرر انعقاده الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تشارك في مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده يومي 28 و29 من الشهر الجاري، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التزام الرئيس... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T19:40+0000

2025-07-24T19:40+0000

2025-07-24T19:40+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg

جاء ذلك في تصريح لتومي بيغوت، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، نقلته وسائل إعلام غربية، أشار فيه إلى أن "واشنطن انخرطت، بنية حسنة، في الوساطة من أجل إنهاء القتال، لكنها ترى أن سلوك "حماس" يعرقل الوصول إلى اتفاق".واعتبر ممثل الخارجية الأمريكية أن "حماس لا تتصرف بحُسن نية"، لكنه أكد أن "الولايات المتحدة تعمل على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة".وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق، بأن فرنسا والمملكة العربية السعودية، سترأسان مؤتمرا بشأن تنفيذ حل الدولتين برعاية منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى "شق الطريق نحو حل الدولتين عبر اتخاذ تدابير عملية تقترحها مجموعات العمل الثمانية، التي اضطلعت بمشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250614/ماكرون-يؤجل-مؤتمر-حل-الدولتين-ويؤكد-عزمه-الاعتراف-بفلسطين-1101646638.html

https://sarabic.ae/20250517/الجامعة-العربية-تعلن-موعد-انعقاد-مؤتمر-دولي-بشأن-حل-الدولتين-1100651551.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل