https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تشارك-في-مؤتمر-تنفيذ-حل-الدولتين-المقرر-انعقاده-الأسبوع-المقبل-1103006573.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في مؤتمر تنفيذ حل الدولتين المقرر انعقاده الأسبوع المقبل
الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في مؤتمر تنفيذ حل الدولتين المقرر انعقاده الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تشارك في مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده يومي 28 و29 من الشهر الجاري، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التزام الرئيس... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريح لتومي بيغوت، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، نقلته وسائل إعلام غربية، أشار فيه إلى أن "واشنطن انخرطت، بنية حسنة، في الوساطة من أجل إنهاء القتال، لكنها ترى أن سلوك "حماس" يعرقل الوصول إلى اتفاق".واعتبر ممثل الخارجية الأمريكية أن "حماس لا تتصرف بحُسن نية"، لكنه أكد أن "الولايات المتحدة تعمل على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة".وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق، بأن فرنسا والمملكة العربية السعودية، سترأسان مؤتمرا بشأن تنفيذ حل الدولتين برعاية منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى "شق الطريق نحو حل الدولتين عبر اتخاذ تدابير عملية تقترحها مجموعات العمل الثمانية، التي اضطلعت بمشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250614/ماكرون-يؤجل-مؤتمر-حل-الدولتين-ويؤكد-عزمه-الاعتراف-بفلسطين-1101646638.html
https://sarabic.ae/20250517/الجامعة-العربية-تعلن-موعد-انعقاد-مؤتمر-دولي-بشأن-حل-الدولتين-1100651551.html
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الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في مؤتمر تنفيذ حل الدولتين المقرر انعقاده الأسبوع المقبل
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تشارك في مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده يومي 28 و29 من الشهر الجاري، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية".
جاء ذلك في تصريح لتومي بيغوت، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، نقلته وسائل إعلام غربية، أشار فيه إلى أن "واشنطن انخرطت، بنية حسنة، في الوساطة من أجل إنهاء القتال
، لكنها ترى أن سلوك "حماس" يعرقل الوصول إلى اتفاق".
واعتبر ممثل الخارجية الأمريكية أن "حماس لا تتصرف بحُسن نية"، لكنه أكد أن "الولايات المتحدة تعمل على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة".
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية
، في وقت سابق، بأن فرنسا والمملكة العربية السعودية، سترأسان مؤتمرا بشأن تنفيذ حل الدولتين برعاية منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى "شق الطريق نحو حل الدولتين عبر اتخاذ تدابير عملية تقترحها مجموعات العمل الثمانية، التي اضطلعت بمشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء
في الأمم المتحدة والمجتمع المدني".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سحب المفاوضين الأمريكيين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، متهمًا "حماس" بـ"عدم التصرف بحسن نية"، على حد وصفه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.