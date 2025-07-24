https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الصينية-بكين-تأمل-أن-تواصل-موسكو-وكييف-السعي-إلى-حل-الأزمة-من-خلال-المفاوضات-1102978695.html

الخارجية الصينية: بكين تأمل أن تواصل موسكو وكييف السعي إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات

الخارجية الصينية: بكين تأمل أن تواصل موسكو وكييف السعي إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات

سبوتنيك عربي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عن أمل بكين في أن تواصل موسكو وكييف جهودهما لحل الأزمة سياسيًا، وأن تواصلا... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T08:28+0000

2025-07-24T08:28+0000

2025-07-24T08:28+0000

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وقال جيا كون ردا على طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات: "الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وتأمل أن تواصل كل الأطراف بذل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ومواصلة المساعدة بشكل مشترك في تخفيف الوضع".انتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران. أسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وترأس الوفد الأوكراني في الجولة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وتضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.

https://sarabic.ae/20250724/-الكرملين-لم-نتوقع-تحقيق-تقدم-في-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-مع-أوكرانيا--عاجل-1102978577.html

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