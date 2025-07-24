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الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا- عاجل
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الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
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الخارجية الصينية: بكين تأمل أن تواصل موسكو وكييف السعي إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات
الخارجية الصينية: بكين تأمل أن تواصل موسكو وكييف السعي إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات
سبوتنيك عربي
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عن أمل بكين في أن تواصل موسكو وكييف جهودهما لحل الأزمة سياسيًا، وأن تواصلا... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T08:28+0000
2025-07-24T08:28+0000
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وقال جيا كون ردا على طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات: "الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وتأمل أن تواصل كل الأطراف بذل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ومواصلة المساعدة بشكل مشترك في تخفيف الوضع".انتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران. أسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وترأس الوفد الأوكراني في الجولة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وتضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20250724/-الكرملين-لم-نتوقع-تحقيق-تقدم-في-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-مع-أوكرانيا--عاجل-1102978577.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الصين
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الصين

الخارجية الصينية: بكين تأمل أن تواصل موسكو وكييف السعي إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات

08:28 GMT 24.07.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . POOL
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عن أمل بكين في أن تواصل موسكو وكييف جهودهما لحل الأزمة سياسيًا، وأن تواصلا العمل على تهدئة الوضع.
وقال جيا كون ردا على طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات: "الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وتأمل أن تواصل كل الأطراف بذل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ومواصلة المساعدة بشكل مشترك في تخفيف الوضع".

وأكد أن الجانب الصيني يرحب بالجولة الجديدة من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف، وكذلك بالتوافق الذي تم التوصل إليه بشأن القضايا الإنسانية، مثل تبادل الأسرى.

انتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا- عاجل
08:15 GMT
عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران. أسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.

وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

وترأس الوفد الأوكراني في الجولة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وتضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.
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