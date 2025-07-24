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https://sarabic.ae/20250724/الكساد-يضرب-سوق-مبيعات-السيارات-في-أوروبا--1102991428.html
الكساد يضرب سوق مبيعات السيارات في أوروبا
الكساد يضرب سوق مبيعات السيارات في أوروبا
سبوتنيك عربي
تشهد مبيعات السيارات في أوروبا، أكبر وتيرة تراجع منذ 10 أشهر، مع انخفاض التسجيلات في الأسواق الرئيسية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالتوازي مع دعوة شركات... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:55+0000
2025-07-24T12:55+0000
السيارات
اقتصاد
المفوضية الأوروبية
شركات
رسوم جمارك السيارات
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وكشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الخميس، أن "المستهلكين مترددين في اتخاذ قرار الشراء، ما يجعل من الضروري على الحكومات اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز الطلب لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية.وأشارت الرابطة إلى "انخفاض تسجيلات المركبات الجديدة 5.1% لتصل إلى 1.24 مليون مركبة خلال يونيو الماضي، رغم استمرار ارتفاع الطلب على السيارات العاملة بالبطاريات، وذلك مع تراجع تسجيلات السيارات في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات بالمنطقة – 14% ، كما انخفضت في إيطاليا 17%، وفي فرنسا 6.7%. وتراجعت تسجيلات الشركة الألمانية "فولكس فاغن غروب" 6.1% على أساس سنوي، كما انخفضت مبيعات كل من "ستيلانتيس" 12.3% و"رينو" 0.6%، بينما ارتفعت مبيعات "بي إم دبليو" 8.2%".ويأتي تراجع مبيعات السيارات في أوروبا، كإشارة بشأن مدى الضرر الواقع على قطاعات الاقتصاد المختلفة من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بين أبرزها السيارات، التي طالتها رسوم بواقع 25%، بالإضافة إلى التحديّات الاقتصادية والضغوط التنافسية العالمية، ما يجعل صناعة السيارات الأوروبية على مفترق طرق.
https://sarabic.ae/20250107/اقتصادات-بعض-دول-الاتحاد-الأوروبي-تظهر-ديناميكيات-سلبية-في-الربع-الثالث-من-العام-الماضي-1096549617.html
https://sarabic.ae/20250403/العالم-ينظر-اليوم-إلى-روسيا-وبريكس-فيما-يهتز-ميزان-الاقتصاد-الغربي---1099174698.html
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السيارات, اقتصاد, المفوضية الأوروبية, شركات, رسوم جمارك السيارات
السيارات, اقتصاد, المفوضية الأوروبية, شركات, رسوم جمارك السيارات

الكساد يضرب سوق مبيعات السيارات في أوروبا

12:55 GMT 24.07.2025
© Getty Images / Monty Rakusenمصنع لإنتاج السيارات
مصنع لإنتاج السيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / Monty Rakusen
تابعنا عبر
تشهد مبيعات السيارات في أوروبا، أكبر وتيرة تراجع منذ 10 أشهر، مع انخفاض التسجيلات في الأسواق الرئيسية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالتوازي مع دعوة شركات السيارات، دول أوروبا إلى تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية بشكل أكبر.
وكشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الخميس، أن "المستهلكين مترددين في اتخاذ قرار الشراء، ما يجعل من الضروري على الحكومات اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز الطلب لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية.

وأكدت الرابطة أن "شركات السيارات في أوروبا، دعت إلى تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية بشكل أكبر، بعد تراجع مبيعات جميع أنواع السيارات الجديدة، في يونيو/ حزيران الماضي، في أكبر وتيرة منذ 10 شهور".

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وأشارت الرابطة إلى "انخفاض تسجيلات المركبات الجديدة 5.1% لتصل إلى 1.24 مليون مركبة خلال يونيو الماضي، رغم استمرار ارتفاع الطلب على السيارات العاملة بالبطاريات، وذلك مع تراجع تسجيلات السيارات في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات بالمنطقة – 14% ، كما انخفضت في إيطاليا 17%، وفي فرنسا 6.7%. وتراجعت تسجيلات الشركة الألمانية "فولكس فاغن غروب" 6.1% على أساس سنوي، كما انخفضت مبيعات كل من "ستيلانتيس" 12.3% و"رينو" 0.6%، بينما ارتفعت مبيعات "بي إم دبليو" 8.2%".
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، "لا تستطيع شركات تصنيع السيارات في أوروبا تحمل أي تراجع في الطلب على السيارات الكهربائية في السوق المحلية"، فيما تواصل "فولكس فاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز غروب" تسجيل خسارة حصصها السوقية في الصين، حيث تؤدي المنافسة المتزايدة من المصنعين المحليين إلى الضغط على مبيعات الشركات الأوروبية وأسعارها".
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من جهتها، خففت المفوضية الأوروبية الضغط على شركات تصنيع السيارات إلى حد ما، من خلال منحها مهلة 3 سنوات لتحقيق الأهداف الأشد حزما لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بعد أن كان من المقرر بدء تنفيذها خلال العام الحالي.

ويأتي تراجع مبيعات السيارات في أوروبا، كإشارة بشأن مدى الضرر الواقع على قطاعات الاقتصاد المختلفة من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بين أبرزها السيارات، التي طالتها رسوم بواقع 25%، بالإضافة إلى التحديّات الاقتصادية والضغوط التنافسية العالمية، ما يجعل صناعة السيارات الأوروبية على مفترق طرق.
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