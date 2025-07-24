https://sarabic.ae/20250724/الكساد-يضرب-سوق-مبيعات-السيارات-في-أوروبا--1102991428.html

الكساد يضرب سوق مبيعات السيارات في أوروبا

الكساد يضرب سوق مبيعات السيارات في أوروبا

سبوتنيك عربي

تشهد مبيعات السيارات في أوروبا، أكبر وتيرة تراجع منذ 10 أشهر، مع انخفاض التسجيلات في الأسواق الرئيسية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالتوازي مع دعوة شركات... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T12:55+0000

2025-07-24T12:55+0000

2025-07-24T12:55+0000

السيارات

اقتصاد

المفوضية الأوروبية

شركات

رسوم جمارك السيارات

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وكشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الخميس، أن "المستهلكين مترددين في اتخاذ قرار الشراء، ما يجعل من الضروري على الحكومات اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز الطلب لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية.وأشارت الرابطة إلى "انخفاض تسجيلات المركبات الجديدة 5.1% لتصل إلى 1.24 مليون مركبة خلال يونيو الماضي، رغم استمرار ارتفاع الطلب على السيارات العاملة بالبطاريات، وذلك مع تراجع تسجيلات السيارات في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات بالمنطقة – 14% ، كما انخفضت في إيطاليا 17%، وفي فرنسا 6.7%. وتراجعت تسجيلات الشركة الألمانية "فولكس فاغن غروب" 6.1% على أساس سنوي، كما انخفضت مبيعات كل من "ستيلانتيس" 12.3% و"رينو" 0.6%، بينما ارتفعت مبيعات "بي إم دبليو" 8.2%".ويأتي تراجع مبيعات السيارات في أوروبا، كإشارة بشأن مدى الضرر الواقع على قطاعات الاقتصاد المختلفة من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بين أبرزها السيارات، التي طالتها رسوم بواقع 25%، بالإضافة إلى التحديّات الاقتصادية والضغوط التنافسية العالمية، ما يجعل صناعة السيارات الأوروبية على مفترق طرق.

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السيارات, اقتصاد, المفوضية الأوروبية, شركات, رسوم جمارك السيارات