https://sarabic.ae/20250724/كمبوديا-وتايلاند-تتبادلان-إطلاق-النار-في-اشتباكات-حدودية-جديدة-1102972145.html
كمبوديا وتايلاند تتبادلان إطلاق النار في اشتباكات حدودية جديدة
كمبوديا وتايلاند تتبادلان إطلاق النار في اشتباكات حدودية جديدة
سبوتنيك عربي
اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الكمبودية والتايلاندية، اليوم الخميس، في منطقة حدودية متنازع عليها، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار، بحسب ما أكدته وزارات الدفاع... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T03:13+0000
2025-07-24T03:13+0000
2025-07-24T03:16+0000
كمبوديا
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وألقى كل جانب باللوم على الآخر في بدء الاشتباك، الذي يُعد أحدث تصعيد في نزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود قرب معبدين أثريين.
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كمبوديا, أخبار كمبوديا, أخبار تايلاند
كمبوديا, أخبار كمبوديا, أخبار تايلاند
كمبوديا وتايلاند تتبادلان إطلاق النار في اشتباكات حدودية جديدة
03:13 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 03:16 GMT 24.07.2025)
يتبع
اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الكمبودية والتايلاندية، اليوم الخميس، في منطقة حدودية متنازع عليها، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار، بحسب ما أكدته وزارات الدفاع في البلدين.
وألقى كل جانب باللوم على الآخر في بدء الاشتباك، الذي يُعد أحدث تصعيد في نزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود قرب معبدين أثريين.