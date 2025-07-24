لجنة التحقيق الروسية: جميع من كانوا على متن طائرة "آن-24" المنكوبة لقوا حتفهم
12:48 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 12:57 GMT 24.07.2025)
© Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры / الانتقال إلى بنك الصورانزلقت طائرة من طراز أن-24 عن المدرج في مقاطعة إيركوتسك
© Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры/
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أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الخميس، بأن جميع من كانوا على متن الطائرة "آن-24" المنكوبة، التي تحطمت في مدينة تيندا بمقاطعة آمور شرقي روسيا، لقوا حتفهم.
وقالت بيترينكو لوكالة "سبوتنيك": "جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم".
وأشارت إلى أنه تم إرسال خبراء الطب الشرعي وخبراء من لجنة التحقيق للمساعدة في التحقيق بظروف تحطم الطائرة والتسجيل الدقيق لجميع الأدلة في مكان الحادث.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على حطام طائرة "آن-24"، التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس، في مقاطعة آمور شرقي البلاد.
📹لقطات جوية من مكان تحطم طائرة "أن-24" التي فقدت في مقاطعة أمورس https://t.co/np3boS7jvD pic.twitter.com/0B8PCgRcHm— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 24, 2025
وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".
وكان مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في المقاطعة، قد أفاد لـ"سبوتنيك"، بأنه "في الساعة 15:26 (9:26 بتوقيت موسكو)، عثرت مروحية على حطام الطائرة على بُعد 15 كيلومترًا من تيندا. لا شيء واضح حتى الآن، ويجري حاليًا فحص أولي".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة آمور فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "آن-24"، التي اختفت عن الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.