https://sarabic.ae/20250724/لجنة-التحقيق-الروسية-جميع-من-كانوا-على-متن-طائرة-آن-24-المنكوبة-لقوا-حتفهم-1102992127.html

لجنة التحقيق الروسية: جميع من كانوا على متن طائرة "آن-24" المنكوبة لقوا حتفهم

لجنة التحقيق الروسية: جميع من كانوا على متن طائرة "آن-24" المنكوبة لقوا حتفهم

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الخميس، بأن جميع من كانوا على متن الطائرة "آن-24" المنكوبة، التي تحطمت في مدينة تيندا... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T12:48+0000

2025-07-24T12:48+0000

2025-07-24T12:57+0000

روسيا

العالم

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وقالت بيترينكو لوكالة "سبوتنيك": "جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم".وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على حطام طائرة "آن-24"، التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس، في مقاطعة آمور شرقي البلاد.وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة آمور فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "آن-24"، التي اختفت عن الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.

https://sarabic.ae/20250724/فقدان-الاتصال-بطائرة-ركاب-على-متنها-46-شخصا-شرقي-روسيا-1102974157.html

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