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ارتفاع حاد في عمليات ترحيل اللاجئين من ألمانيا
ارتفاع حاد في عمليات ترحيل اللاجئين من ألمانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، عن زيادة في عمليات ترحيل المهاجرين على أراضيها، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نفذت السلطات أكثر من 11,800... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T15:46+0000
2025-07-25T15:46+0000
لجوء
مهاجر غير شرعي
العراق
افغانستان
أخبار ألمانيا
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وبحسب وسائل إعلام ألمانية، "بلغ عدد حالات الترحيل، خلال النصف الأول من العام الماضي 2024، نحو 9.500 حالة، فيما تجاوز إجمالي عمليات الترحيل خلال العام ذاته، 20 ألف حالة، وهو عدد يفوق ما تم تسجيله في الأعوام السابقة".وأشارت تلك الوسائل إلى أن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، دعا في الآونة الأخيرة، إلى "انتهاج سياسة أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء إلى أوروبا"، مؤكدًا أن "عمليات الإعادة الفعالة تشكل عنصرا حاسما للحفاظ على الثقة في سياسة هجرة أوروبية متوازنة".وتأتي عمليات ترحيل اللاجئين في ألمانيا، ضمن نهج الحكومة الجديد الأكثر تشددا في ملف الهجرة. وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد طلبات اللجوء الأولية في ألمانيا، انخفض في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة تقارب 50 بالمئة، حيث بلغ نحو 61.300 طلب.
https://sarabic.ae/20240716/هل-سيحد-منتدى-الهجرة-عبر-المتوسط-من-تدفق-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-أوروبا-1090853085.html
https://sarabic.ae/20230812/عبر-أخطر-طريق-هجرة-عدد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-الاتحاد-الأوروبي--يشهد-أعلى-ارتفاع-منذ-7-سنوات-1080000927.html
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لجوء, مهاجر غير شرعي, العراق, افغانستان, أخبار ألمانيا
لجوء, مهاجر غير شرعي, العراق, افغانستان, أخبار ألمانيا

ارتفاع حاد في عمليات ترحيل اللاجئين من ألمانيا

15:46 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورالحدود الهنغارية
الحدود الهنغارية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، عن زيادة في عمليات ترحيل المهاجرين على أراضيها، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نفذت السلطات أكثر من 11,800 عملية ترحيل، رغم استمرار انتقادات بعض المنظمات والأحزاب الألمانية، لعمليات الترحيل القسرية.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، "بلغ عدد حالات الترحيل، خلال النصف الأول من العام الماضي 2024، نحو 9.500 حالة، فيما تجاوز إجمالي عمليات الترحيل خلال العام ذاته، 20 ألف حالة، وهو عدد يفوق ما تم تسجيله في الأعوام السابقة".
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
هل سيحد منتدى "الهجرة عبر المتوسط" من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا؟
16 يوليو 2024, 14:39 GMT
وأشارت تلك الوسائل إلى أن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، دعا في الآونة الأخيرة، إلى "انتهاج سياسة أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء إلى أوروبا"، مؤكدًا أن "عمليات الإعادة الفعالة تشكل عنصرا حاسما للحفاظ على الثقة في سياسة هجرة أوروبية متوازنة".

وكانت الحكومة الألمانية، قد رحّلت الأسبوع الماضي، 81 "مدانا" من حاملي الجنسية الأفغانية إلى بلدهم عبر طائرة مستأجرة، وتُعد هذه الرحلة الثانية من نوعها، منذ استلام حركة طالبان مقاليد الحكم في أغسطس/ آب 2021، كما رحّلت ألمانيا 816 عراقيا، العام الماضي، وأُرسل بعضهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لاستكمال إجراءات لجوئهم، بينما نُقل 615 شخصًا مباشرة إلى العراق، بحسب وزارة الداخلية الألمانية.

إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
عبر أخطر طريق هجرة... عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا يشهد أعلى ارتفاع منذ 7 سنوات
12 أغسطس 2023, 08:36 GMT
وتأتي عمليات ترحيل اللاجئين في ألمانيا، ضمن نهج الحكومة الجديد الأكثر تشددا في ملف الهجرة. وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد طلبات اللجوء الأولية في ألمانيا، انخفض في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة تقارب 50 بالمئة، حيث بلغ نحو 61.300 طلب.
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