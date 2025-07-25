https://sarabic.ae/20250725/ارتفاع-حاد-في-عمليات-ترحيل-اللاجئين-من-ألمانيا-1103038343.html

ارتفاع حاد في عمليات ترحيل اللاجئين من ألمانيا

ارتفاع حاد في عمليات ترحيل اللاجئين من ألمانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، عن زيادة في عمليات ترحيل المهاجرين على أراضيها، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نفذت السلطات أكثر من 11,800... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T15:46+0000

2025-07-25T15:46+0000

2025-07-25T15:46+0000

لجوء

مهاجر غير شرعي

العراق

افغانستان

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101567/55/1015675556_0:38:3073:1766_1920x0_80_0_0_cc5df4974cfd78bf44adcd7b03c7e0a3.jpg

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، "بلغ عدد حالات الترحيل، خلال النصف الأول من العام الماضي 2024، نحو 9.500 حالة، فيما تجاوز إجمالي عمليات الترحيل خلال العام ذاته، 20 ألف حالة، وهو عدد يفوق ما تم تسجيله في الأعوام السابقة".وأشارت تلك الوسائل إلى أن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، دعا في الآونة الأخيرة، إلى "انتهاج سياسة أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء إلى أوروبا"، مؤكدًا أن "عمليات الإعادة الفعالة تشكل عنصرا حاسما للحفاظ على الثقة في سياسة هجرة أوروبية متوازنة".وتأتي عمليات ترحيل اللاجئين في ألمانيا، ضمن نهج الحكومة الجديد الأكثر تشددا في ملف الهجرة. وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد طلبات اللجوء الأولية في ألمانيا، انخفض في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة تقارب 50 بالمئة، حيث بلغ نحو 61.300 طلب.

https://sarabic.ae/20240716/هل-سيحد-منتدى-الهجرة-عبر-المتوسط-من-تدفق-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-أوروبا-1090853085.html

https://sarabic.ae/20230812/عبر-أخطر-طريق-هجرة-عدد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-الاتحاد-الأوروبي--يشهد-أعلى-ارتفاع-منذ-7-سنوات-1080000927.html

العراق

افغانستان

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لجوء, مهاجر غير شرعي, العراق, افغانستان, أخبار ألمانيا