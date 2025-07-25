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الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة إلى إسرائيل
الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم الجمعة، أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحما وتتوجه نحو إسرائيل. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T08:56+0000
2025-07-25T08:56+0000
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وجاءت تصريحات غوستافو بيترو عبر بيان نشره الرئيس الكولومبي على صفحته الرسمية على "إكس"، صباح اليوم الجمعة.ويشار إلى أن الرئيس الكولومبي قد هدد، في وقت سابق، بتغيير عقد امتياز فحم شركة التعدين والتجارة "جلينكور" في بلاده من جانب واحد إذا واصلت الصادرات إلى إسرائيل.غير أن الشركة قالت إنها أوقفت بالفعل شحناتها لإسرائيل تماشيا مع القرار الرئاسي، في وقت حذر غوستافو بيترو من أنه في حال رفض "جلينكور" الامتثال لقرار تعليق الشحنات، فإنه سيطلب من السكان قرب المنجم فرض حصار عليه.يشار إلى أن منجم سيريخون التابع لشركة "جلينكور" في إقليم لا جواخيرا الواقع بشمال شرق كولومبيا، يعد أحد أكبر مناجم تصدير الفحم المفتوحة في العالم ويوجد به خط للسكك الحديدية طوله 150 كيلومترا وميناء يطل على البحر الكاريبي.وكانت كولومبيا قد عينَّت، خورخي إيفان أوسبينا، أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو، وذلك بعد نحو عام على إعلان كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.وبحسب وسائل إعلام، أعلن أوسبينا أن "بلاده مستعدة لتقديم العلاج الطبي لآلاف الفلسطينيين الذين أُصيبوا خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "بلاده تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أُصيبوا في الغارات الإسرائيلية"، من دون أن يوضح كيفية إجلاء المرضى إلى كولومبيا أو الطريقة التي يمكن من خلالها للعائلات الفلسطينية التقدم بطلب للعلاج هناك.
https://sarabic.ae/20240501/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قرار-كولومبيا-قطع-العلاقات-معنا-وقوف-إلى-جانب-حماس-1088444011.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, الأخبار

الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة إلى إسرائيل

08:56 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Matthew Brownالفحم
الفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Matthew Brown
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أصدر الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم الجمعة، أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحما وتتوجه نحو إسرائيل.
وجاءت تصريحات غوستافو بيترو عبر بيان نشره الرئيس الكولومبي على صفحته الرسمية على "إكس"، صباح اليوم الجمعة.
وقال الرئيس الكولومبي: "بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة لن أرسل أي طن من الفحم إلى إسرائيل، وأنا أتحمل المسؤولية"، ولم يكتف غوستافو بيترو بذلك، بل شدد على أن كولومبيا "لن تكون متواطئة في الإبادة الجماعية".
ويشار إلى أن الرئيس الكولومبي قد هدد، في وقت سابق، بتغيير عقد امتياز فحم شركة التعدين والتجارة "جلينكور" في بلاده من جانب واحد إذا واصلت الصادرات إلى إسرائيل.
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غير أن الشركة قالت إنها أوقفت بالفعل شحناتها لإسرائيل تماشيا مع القرار الرئاسي، في وقت حذر غوستافو بيترو من أنه في حال رفض "جلينكور" الامتثال لقرار تعليق الشحنات، فإنه سيطلب من السكان قرب المنجم فرض حصار عليه.
يشار إلى أن منجم سيريخون التابع لشركة "جلينكور" في إقليم لا جواخيرا الواقع بشمال شرق كولومبيا، يعد أحد أكبر مناجم تصدير الفحم المفتوحة في العالم ويوجد به خط للسكك الحديدية طوله 150 كيلومترا وميناء يطل على البحر الكاريبي.
وكانت كولومبيا قد عينَّت، خورخي إيفان أوسبينا، أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو، وذلك بعد نحو عام على إعلان كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وبحسب وسائل إعلام، أعلن أوسبينا أن "بلاده مستعدة لتقديم العلاج الطبي لآلاف الفلسطينيين الذين أُصيبوا خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "بلاده تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أُصيبوا في الغارات الإسرائيلية"، من دون أن يوضح كيفية إجلاء المرضى إلى كولومبيا أو الطريقة التي يمكن من خلالها للعائلات الفلسطينية التقدم بطلب للعلاج هناك.
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