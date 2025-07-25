https://sarabic.ae/20250725/الكرملين-موقف-روسيا-من-القضية-الفلسطينية-يستند-إلى-قرارات-مجلس-الأمن-الدولي-1103021036.html

الكرملين: موقف روسيا من القضية الفلسطينية يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي

الكرملين: موقف روسيا من القضية الفلسطينية يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي

سبوتنيك عربي

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، بأن روسيا تستند في قضية فلسطين إلى جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، والالتزام بها هو السبيل الأمثل... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T09:42+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "في هذه الحالة، نلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونعتقد أن الالتزام بالقرارات ذات الصلة هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة حاليًا".وفي سياق متصل صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، بأن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".الجدير بالذكر أن دولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، والولايات المتحدة ليست من بينها. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. منذ عام 2024، اعترفت عشر دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا."حماس" ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينأول تعليق من إسرائيل على إعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين

https://sarabic.ae/20250724/ماكرون-يعلن-أن-فرنسا-ستعترف-بدولة-فلسطين-1103006812.html

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