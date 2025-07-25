الكرملين: موقف روسيا من القضية الفلسطينية يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي

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بث مباشر... وصول الناشط السياسي اللبناني جورج عبد الله إلى بلاده بعد 40 عاما من السجن
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08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
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45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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عرب بوينت بودكاست
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16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
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مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
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العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
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صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
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مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
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الكرملين: موقف روسيا من القضية الفلسطينية يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي
الكرملين: موقف روسيا من القضية الفلسطينية يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، بأن روسيا تستند في قضية فلسطين إلى جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، والالتزام بها هو السبيل الأمثل... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T09:42+0000
2025-07-25T09:55+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "في هذه الحالة، نلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونعتقد أن الالتزام بالقرارات ذات الصلة هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة حاليًا".وفي سياق متصل صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، بأن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".الجدير بالذكر أن دولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، والولايات المتحدة ليست من بينها. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. منذ عام 2024، اعترفت عشر دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا."حماس" ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينأول تعليق من إسرائيل على إعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين
https://sarabic.ae/20250724/ماكرون-يعلن-أن-فرنسا-ستعترف-بدولة-فلسطين-1103006812.html
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الكرملين: موقف روسيا من القضية الفلسطينية يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي

09:42 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 25.07.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، بأن روسيا تستند في قضية فلسطين إلى جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، والالتزام بها هو السبيل الأمثل لإيجاد مخرج من الوضع الراهن.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في هذه الحالة، نلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونعتقد أن الالتزام بالقرارات ذات الصلة هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة حاليًا".
وفي سياق متصل صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، بأن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ماكرون، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
أمس, 19:32 GMT
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
الجدير بالذكر أن دولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، والولايات المتحدة ليست من بينها. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. منذ عام 2024، اعترفت عشر دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
"حماس" ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
أول تعليق من إسرائيل على إعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين
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