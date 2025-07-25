بوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا

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من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مرايا العلوم
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بابل العراقية تراث إنساني
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من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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عرب بوينت بودكاست
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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لقاء سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
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بوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا
بوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة مصوّرة وجهها إلى موظفي هيئات التحقيق بمناسبة عيدهم المهني، أن على روسيا أن تتصدى بحزم لأي محاولات تدخل خارجي في... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T00:35+0000
2025-07-25T00:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين: "يجب التصدي بحزم للعمليات التخريبية الإعلامية والاستفزازات، وكل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية".وأضاف: "إن سيادة روسيا وقيمها التقليدية، والسلام والوئام بين القوميات في المجتمع، يجب أن تكون محمية بشكل موثوق".وأشار الرئيس الروسي في كلمته إلى عدد من النقاط المهمة، أبرزها، ضرورة التنسيق السريع والفعال مع باقي الجهات والوحدات الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة؛ وأهمية كشف التلاعبات المالية غير القانونية وفضح الأساليب الاحتيالية المعقدة، وخاصة تلك التي تستهدف كبار السن وأسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة؛كما أشاد بشجاعة محققي لجنة التحقيق أثناء أداء مهامهم في مناطق العملية العسكرية الخاصة؛ وعبر عن تقديره لجهود المحققين في أداء واجبهم المهني، ومساهمتهم الكبيرة في حماية حقوق وحريات المواطنين، وتعزيز مؤسسات ومبادئ دولة القانون.وفي ختام كلمته، تمنى بوتين لموظفي هيئات التحقيق النجاح في أداء مهامهم، والصحة والرفاه لعائلاتهم.يُذكر أن روسيا تحتفل سنويًا في 25 يوليو/تموز بيوم موظفي هيئات التحقيق.
https://sarabic.ae/20250724/بوتين-روسيا-ستضمن-أمنها-ومصالحها-الوطنية-في-مناطق-المحيطات-حول-العالم-كافة--عاجل-1102996563.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين

بوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا

00:35 GMT 25.07.2025
© Photo / POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Photo / POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة مصوّرة وجهها إلى موظفي هيئات التحقيق بمناسبة عيدهم المهني، أن على روسيا أن تتصدى بحزم لأي محاولات تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مشدداً على أهمية حماية سيادتها وقيمها التقليدية.
وقال بوتين: "يجب التصدي بحزم للعمليات التخريبية الإعلامية والاستفزازات، وكل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
بوتين: روسيا ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم
أمس, 14:08 GMT
وأضاف: "إن سيادة روسيا وقيمها التقليدية، والسلام والوئام بين القوميات في المجتمع، يجب أن تكون محمية بشكل موثوق".
وأشار الرئيس الروسي في كلمته إلى عدد من النقاط المهمة، أبرزها، ضرورة التنسيق السريع والفعال مع باقي الجهات والوحدات الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة؛ وأهمية كشف التلاعبات المالية غير القانونية وفضح الأساليب الاحتيالية المعقدة، وخاصة تلك التي تستهدف كبار السن وأسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة؛
كما أشاد بشجاعة محققي لجنة التحقيق أثناء أداء مهامهم في مناطق العملية العسكرية الخاصة؛ وعبر عن تقديره لجهود المحققين في أداء واجبهم المهني، ومساهمتهم الكبيرة في حماية حقوق وحريات المواطنين، وتعزيز مؤسسات ومبادئ دولة القانون.
وفي ختام كلمته، تمنى بوتين لموظفي هيئات التحقيق النجاح في أداء مهامهم، والصحة والرفاه لعائلاتهم.
يُذكر أن روسيا تحتفل سنويًا في 25 يوليو/تموز بيوم موظفي هيئات التحقيق.
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