https://sarabic.ae/20250725/بوتين-يدعو-إلى-التصدي-لمحاولات-التدخل-في-شؤون-روسيا-1103009505.html
بوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا
بوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة مصوّرة وجهها إلى موظفي هيئات التحقيق بمناسبة عيدهم المهني، أن على روسيا أن تتصدى بحزم لأي محاولات تدخل خارجي في... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T00:35+0000
2025-07-25T00:35+0000
2025-07-25T00:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين: "يجب التصدي بحزم للعمليات التخريبية الإعلامية والاستفزازات، وكل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية".وأضاف: "إن سيادة روسيا وقيمها التقليدية، والسلام والوئام بين القوميات في المجتمع، يجب أن تكون محمية بشكل موثوق".وأشار الرئيس الروسي في كلمته إلى عدد من النقاط المهمة، أبرزها، ضرورة التنسيق السريع والفعال مع باقي الجهات والوحدات الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة؛ وأهمية كشف التلاعبات المالية غير القانونية وفضح الأساليب الاحتيالية المعقدة، وخاصة تلك التي تستهدف كبار السن وأسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة؛كما أشاد بشجاعة محققي لجنة التحقيق أثناء أداء مهامهم في مناطق العملية العسكرية الخاصة؛ وعبر عن تقديره لجهود المحققين في أداء واجبهم المهني، ومساهمتهم الكبيرة في حماية حقوق وحريات المواطنين، وتعزيز مؤسسات ومبادئ دولة القانون.وفي ختام كلمته، تمنى بوتين لموظفي هيئات التحقيق النجاح في أداء مهامهم، والصحة والرفاه لعائلاتهم.يُذكر أن روسيا تحتفل سنويًا في 25 يوليو/تموز بيوم موظفي هيئات التحقيق.
https://sarabic.ae/20250724/بوتين-روسيا-ستضمن-أمنها-ومصالحها-الوطنية-في-مناطق-المحيطات-حول-العالم-كافة--عاجل-1102996563.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة مصوّرة وجهها إلى موظفي هيئات التحقيق بمناسبة عيدهم المهني، أن على روسيا أن تتصدى بحزم لأي محاولات تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مشدداً على أهمية حماية سيادتها وقيمها التقليدية.
وقال بوتين: "يجب التصدي بحزم للعمليات التخريبية الإعلامية والاستفزازات، وكل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية".
وأضاف: "إن سيادة روسيا وقيمها التقليدية، والسلام والوئام بين القوميات في المجتمع، يجب أن تكون محمية بشكل موثوق".
وأشار الرئيس الروسي
في كلمته إلى عدد من النقاط المهمة، أبرزها، ضرورة التنسيق السريع والفعال مع باقي الجهات والوحدات الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة؛ وأهمية كشف التلاعبات المالية غير القانونية وفضح الأساليب الاحتيالية المعقدة، وخاصة تلك التي تستهدف كبار السن وأسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة؛
كما أشاد بشجاعة محققي لجنة التحقيق أثناء أداء مهامهم في مناطق العملية العسكرية الخاصة؛ وعبر عن تقديره لجهود المحققين في أداء واجبهم المهني، ومساهمتهم الكبيرة في حماية حقوق وحريات المواطنين، وتعزيز مؤسسات ومبادئ دولة القانون.
وفي ختام كلمته، تمنى بوتين لموظفي هيئات التحقيق النجاح في أداء مهامهم، والصحة والرفاه لعائلاتهم.
يُذكر أن روسيا تحتفل سنويًا في 25 يوليو/تموز بيوم موظفي هيئات التحقيق.