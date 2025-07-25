خبير: "شنغن الخليجية" ستسهم في تنمية الأعمال السياحية بالمنطقة

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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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نبض افريقيا
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لقاء سبوتنيك
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ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
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ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
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08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
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16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
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خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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https://sarabic.ae/20250725/خبير-شنغن-الخليجية-ستسهم-في-تنمية-الأعمال-السياحية-بالمنطقة-1103036886.html
خبير: "شنغن الخليجية" ستسهم في تنمية الأعمال السياحية بالمنطقة
خبير: "شنغن الخليجية" ستسهم في تنمية الأعمال السياحية بالمنطقة
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، تأشيرة "شنغن الخليجية" على الأبواب.. ما التفاصيل؟ جرش تستقبل مهرجانها الثقافي الـ39 بشعار... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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راديو
صدى الحياة
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خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
سبوتنيك عربي
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة السياحة في منطقة الخليج، تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق "التأشيرة الموحدة"، التي طال انتظارها، لتتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم زيارة 6 دول خليجية بتأشيرة واحدة، على غرار نموذج "شنغن" الأوروبية.حول هذا الموضوع، قال خبير السياحة في الخليج، ومدير شركة "منابر مجان" للسياحة، الأستاذ سليمان بن سالم القصابي:فنانة أردنية: مهرجان جرش رسالة ثقافية للعالمتنطلق فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في المدينة الأثرية جرش (شمالي الأردن)، وذلك تحت شعار "هنا الأردن ومجده مستمر" وبرعاية ملكية.وبهذا الصدد، قالت إحدى المشاركات في المهرجان، الفنانة التشكيلية أمل زهير:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد الكشك
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

خبير: "شنغن الخليجية" ستسهم في تنمية الأعمال السياحية بالمنطقة

14:38 GMT 25.07.2025
راديو
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، تأشيرة "شنغن الخليجية" على الأبواب.. ما التفاصيل؟ جرش تستقبل مهرجانها الثقافي الـ39 بشعار "هنا الأردن ومجده مستمر".
في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة السياحة في منطقة الخليج، تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق "التأشيرة الموحدة"، التي طال انتظارها، لتتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم زيارة 6 دول خليجية بتأشيرة واحدة، على غرار نموذج "شنغن" الأوروبية.
حول هذا الموضوع، قال خبير السياحة في الخليج، ومدير شركة "منابر مجان" للسياحة، الأستاذ سليمان بن سالم القصابي:

تأشيرة الخليج الموحدة جديدة، من المتوقع أن يتم تطبيقها نهاية سنة 2025، بين دول التعاون الخليجي، وستساهم بحرية التنقل وخصوصا للعاملين في الخليج وأسرهم وغالبا ستصل مدتها إلى قرابة 3 أشهر، ومن المعروف أن السائح الذي يزور أحد أبنائه الموجودين في هذه الدول يبحث عن وجهات سياحية أخرى في المناطق المجاورة وهذه التأشيرة ستجمع ميزات كثيرة تساهم في تنمية الأعمال السياحية.

فنانة أردنية: مهرجان جرش رسالة ثقافية للعالم

تنطلق فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في المدينة الأثرية جرش (شمالي الأردن)، وذلك تحت شعار "هنا الأردن ومجده مستمر" وبرعاية ملكية.
وبهذا الصدد، قالت إحدى المشاركات في المهرجان، الفنانة التشكيلية أمل زهير:

هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بمهرجان جرش، والغرض من المهرجان تجسيد المرأة الحقيقية لأصالة الأرض العربية الأردنية وإيصال صوت الفن والفنانين، أما لوحاتنا فهي كرسالة ثقافية تنشر المحبة والسلام وتبرز أهمية الإنسان وعلاقته بجذوره والحفاظ على الأصالة، حيث تلتقي الحضارات وتتحاور الثقافات.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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