https://sarabic.ae/20250725/خبير-شنغن-الخليجية-ستسهم-في-تنمية-الأعمال-السياحية-بالمنطقة-1103036886.html
خبير: "شنغن الخليجية" ستسهم في تنمية الأعمال السياحية بالمنطقة
خبير: "شنغن الخليجية" ستسهم في تنمية الأعمال السياحية بالمنطقة
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، تأشيرة "شنغن الخليجية" على الأبواب.. ما التفاصيل؟ جرش تستقبل مهرجانها الثقافي الـ39 بشعار... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T14:38+0000
2025-07-25T14:38+0000
2025-07-25T14:38+0000
راديو
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خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
سبوتنيك عربي
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة السياحة في منطقة الخليج، تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق "التأشيرة الموحدة"، التي طال انتظارها، لتتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم زيارة 6 دول خليجية بتأشيرة واحدة، على غرار نموذج "شنغن" الأوروبية.حول هذا الموضوع، قال خبير السياحة في الخليج، ومدير شركة "منابر مجان" للسياحة، الأستاذ سليمان بن سالم القصابي:فنانة أردنية: مهرجان جرش رسالة ثقافية للعالمتنطلق فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في المدينة الأثرية جرش (شمالي الأردن)، وذلك تحت شعار "هنا الأردن ومجده مستمر" وبرعاية ملكية.وبهذا الصدد، قالت إحدى المشاركات في المهرجان، الفنانة التشكيلية أمل زهير:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد الكشك
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
صدى الحياة, аудио
خبير: "شنغن الخليجية" ستسهم في تنمية الأعمال السياحية بالمنطقة
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، تأشيرة "شنغن الخليجية" على الأبواب.. ما التفاصيل؟ جرش تستقبل مهرجانها الثقافي الـ39 بشعار "هنا الأردن ومجده مستمر".
في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة السياحة في منطقة الخليج، تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق "التأشيرة الموحدة"، التي طال انتظارها، لتتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم زيارة 6 دول خليجية بتأشيرة واحدة، على غرار نموذج "شنغن" الأوروبية.
حول هذا الموضوع، قال خبير السياحة في الخليج، ومدير شركة "منابر مجان" للسياحة، الأستاذ سليمان بن سالم القصابي:
تأشيرة الخليج الموحدة جديدة، من المتوقع أن يتم تطبيقها نهاية سنة 2025، بين دول التعاون الخليجي، وستساهم بحرية التنقل وخصوصا للعاملين في الخليج وأسرهم وغالبا ستصل مدتها إلى قرابة 3 أشهر، ومن المعروف أن السائح الذي يزور أحد أبنائه الموجودين في هذه الدول يبحث عن وجهات سياحية أخرى في المناطق المجاورة وهذه التأشيرة ستجمع ميزات كثيرة تساهم في تنمية الأعمال السياحية.
فنانة أردنية: مهرجان جرش رسالة ثقافية للعالم
تنطلق فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في المدينة الأثرية جرش (شمالي الأردن)، وذلك تحت شعار "هنا الأردن ومجده مستمر" وبرعاية ملكية.
وبهذا الصدد، قالت إحدى المشاركات في المهرجان، الفنانة التشكيلية أمل زهير:
هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بمهرجان جرش، والغرض من المهرجان تجسيد المرأة الحقيقية لأصالة الأرض العربية الأردنية وإيصال صوت الفن والفنانين، أما لوحاتنا فهي كرسالة ثقافية تنشر المحبة والسلام وتبرز أهمية الإنسان وعلاقته بجذوره والحفاظ على الأصالة، حيث تلتقي الحضارات وتتحاور الثقافات.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...