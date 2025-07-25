https://sarabic.ae/20250725/رابطة-الدوري-الأمريكي-تصدر-قرارا-ضد-ميسي-1103041038.html

رابطة الدوري الأمريكي تصدر قرارا ضد ميسي

رابطة الدوري الأمريكي تصدر قرارا ضد ميسي

سبوتنيك عربي

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمباراة واحدة مع فريقه، بسبب تغيبه عن مباراة "كل النجوم" دون... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T17:51+0000

2025-07-25T17:51+0000

2025-07-25T17:51+0000

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وغاب ميسي وزميله في فريق إنتر ميامي، جوردي ألبا، عن مباراة "كل النجوم"، التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي، رغم أنهما غير مصابين وكانا مدرجين في قائمة لاعبي المباراة.وأوضحت الرابطة أن اللوائح تمنع مشاركة أي لاعب يتغيب عن مباراة "كل النجوم" دون إذن مسبق، في المباراة التالية لفريقه، وفقا لموقع "سبورتيكو" الرياضي.وبذلك، لن يشارك ليونيل ميسي، وجوردي ألبا، في مباراة إنتر ميامي ضد سينسناتي، غدا السبت. يُذكر أن ميسي سجل 18 هدفا هذا الموسم.وانضم ميسي إلى إنتر ميامي، بعد أن بقي متعاقدا مع نادي باريس سان جيرمان، لمدة عامين.

https://sarabic.ae/20250630/تقارير-ميسي-يفكر-في-مغادرة-إنتر-ميامي-والعودة-إلى-برشلونة-ليست-في-الحسبان-1102229496.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار