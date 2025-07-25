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https://sarabic.ae/20250725/رابطة-الدوري-الأمريكي-تصدر-قرارا-ضد-ميسي-1103041038.html
رابطة الدوري الأمريكي تصدر قرارا ضد ميسي
رابطة الدوري الأمريكي تصدر قرارا ضد ميسي
سبوتنيك عربي
أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمباراة واحدة مع فريقه، بسبب تغيبه عن مباراة "كل النجوم" دون... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T17:51+0000
2025-07-25T17:51+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
أخبار كرة القدم
رياضة
الأخبار
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وغاب ميسي وزميله في فريق إنتر ميامي، جوردي ألبا، عن مباراة "كل النجوم"، التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي، رغم أنهما غير مصابين وكانا مدرجين في قائمة لاعبي المباراة.وأوضحت الرابطة أن اللوائح تمنع مشاركة أي لاعب يتغيب عن مباراة "كل النجوم" دون إذن مسبق، في المباراة التالية لفريقه، وفقا لموقع "سبورتيكو" الرياضي.وبذلك، لن يشارك ليونيل ميسي، وجوردي ألبا، في مباراة إنتر ميامي ضد سينسناتي، غدا السبت. يُذكر أن ميسي سجل 18 هدفا هذا الموسم.وانضم ميسي إلى إنتر ميامي، بعد أن بقي متعاقدا مع نادي باريس سان جيرمان، لمدة عامين.
https://sarabic.ae/20250630/تقارير-ميسي-يفكر-في-مغادرة-إنتر-ميامي-والعودة-إلى-برشلونة-ليست-في-الحسبان-1102229496.html
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ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار
ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار

رابطة الدوري الأمريكي تصدر قرارا ضد ميسي

17:51 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwellميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي
ميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمباراة واحدة مع فريقه، بسبب تغيبه عن مباراة "كل النجوم" دون الحصول على موافقة مسبقة.
وغاب ميسي وزميله في فريق إنتر ميامي، جوردي ألبا، عن مباراة "كل النجوم"، التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي، رغم أنهما غير مصابين وكانا مدرجين في قائمة لاعبي المباراة.
وأوضحت الرابطة أن اللوائح تمنع مشاركة أي لاعب يتغيب عن مباراة "كل النجوم" دون إذن مسبق، في المباراة التالية لفريقه، وفقا لموقع "سبورتيكو" الرياضي.
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
مجتمع
تقارير: ميسي يفكر في مغادرة إنتر ميامي.. والعودة إلى برشلونة ليست في الحسبان
30 يونيو, 18:22 GMT
وبذلك، لن يشارك ليونيل ميسي، وجوردي ألبا، في مباراة إنتر ميامي ضد سينسناتي، غدا السبت. يُذكر أن ميسي سجل 18 هدفا هذا الموسم.

وأكد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، في يوليو/ تموز 2023، تعاقده رسميا مع النجم الأرجنتيني العالمي، ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي، بعد أن بقي متعاقدا مع نادي باريس سان جيرمان، لمدة عامين.
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