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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
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صور لمراسم رفع علم روسيا على الغواصة الصاروخية النووية "كنياز بوجارسكي"
صور لمراسم رفع علم روسيا على الغواصة الصاروخية النووية "كنياز بوجارسكي"
سبوتنيك عربي
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"، المجهّزة بأكثر المعدات الإلكترونية... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور لمراسم رفع علم روسيا على الغواصة الصاروخية النووية "كنياز بوجارسكي"

10:50 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 13:44 GMT 25.07.2025)
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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"، المجهّزة بأكثر المعدات الإلكترونية والأسلحة الهجومية فعالية، بما في ذلك صواريخ "بولافا" البالستية، وأنظمة طوربيد حديثة وأنظمة مضادة للموجات الصوتية المائية. فريق تحرير "سبوتنيك" اختار لكم مجموعة من الصور خلال مراسم رفع العلم.
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

بوتين يكرّم عددا من الضباط خلال مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة

بوتين يكرّم عددا من الضباط خلال مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
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بوتين يكرّم عددا من الضباط خلال مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

جنود البحرية الروسية خلال مراسم رفع العلم فوق حاملة الصواريخ النووية "كيناز بوجارسكي"

جنود البحرية الروسية خلال مراسم رفع العلم فوق حاملة الصواريخ النووية &quot;كيناز بوجارسكي&quot; - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
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جنود البحرية الروسية خلال مراسم رفع العلم فوق حاملة الصواريخ النووية "كيناز بوجارسكي"

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

جندي خلال مراسم رفع العلم البحرية الروسية فوق حاملة الصواريخ النووية "كيناز بوجارسكي"

جندي خلال مراسم رفع العلم البحرية الروسية فوق حاملة الصواريخ النووية &quot;كيناز بوجارسكي&quot; - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي خلال مراسم رفع العلم البحرية الروسية فوق حاملة الصواريخ النووية "كيناز بوجارسكي"

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

جنود االبحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"

جنود االبحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية &quot;كيناز بوجارسكي&quot; - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود االبحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من مراسم رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"

صورة من مراسم رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة الصاروخية النووية &quot;كيناز بوجارسكي&quot; - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من مراسم رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

من مشاركة المواطنين خلال مراسم رفع رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة

من مشاركة المواطنين خلال مراسم رفع رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

من مشاركة المواطنين خلال مراسم رفع رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"

الغواصة الصاروخية النووية &quot;كيناز بوجارسكي&quot; - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
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الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"

© Sputnik . Alexander Shcherbak/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

جنود خلال مراسم رفع علم البحرية فوق الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"

جنود خلال مراسم رفع علم البحرية فوق الغواصة الصاروخية النووية &quot;كيناز بوجارسكي&quot; - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Alexander Shcherbak/POOL
/
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جنود خلال مراسم رفع علم البحرية فوق الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"

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