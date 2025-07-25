https://sarabic.ae/20250725/صور-لمراسم-رفع-علم-روسيا-على-الغواصة-الصاروخية-النووية-كنياز-بوجارسكي-1103026850.html
صور لمراسم رفع علم روسيا على الغواصة الصاروخية النووية "كنياز بوجارسكي"
صور لمراسم رفع علم روسيا على الغواصة الصاروخية النووية "كنياز بوجارسكي"
سبوتنيك عربي
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"، المجهّزة بأكثر المعدات الإلكترونية... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T10:50+0000
2025-07-25T10:50+0000
2025-07-25T13:44+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103027023_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_e7dbb922cd93d8e9a924c35b9bf5fae9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103027023_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_b8a092aadcaa5092f87a1eb9ed30b72d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور
صور لمراسم رفع علم روسيا على الغواصة الصاروخية النووية "كنياز بوجارسكي" 10:50 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 13:44 GMT 25.07.2025)
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"، المجهّزة بأكثر المعدات الإلكترونية والأسلحة الهجومية فعالية، بما في ذلك صواريخ "بولافا" البالستية، وأنظمة طوربيد حديثة وأنظمة مضادة للموجات الصوتية المائية. فريق تحرير "سبوتنيك" اختار لكم مجموعة من الصور خلال مراسم رفع العلم.
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور
بوتين يكرّم عددا من الضباط خلال مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة
بوتين يكرّم عددا من الضباط خلال مراسم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور
جنود البحرية الروسية خلال مراسم رفع العلم فوق حاملة الصواريخ النووية "كيناز بوجارسكي"
جنود البحرية الروسية خلال مراسم رفع العلم فوق حاملة الصواريخ النووية "كيناز بوجارسكي"
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
جندي خلال مراسم رفع العلم البحرية الروسية فوق حاملة الصواريخ النووية "كيناز بوجارسكي"
جندي خلال مراسم رفع العلم البحرية الروسية فوق حاملة الصواريخ النووية "كيناز بوجارسكي"
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور
جنود االبحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"
جنود االبحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة من مراسم رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"
صورة من مراسم رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور
من مشاركة المواطنين خلال مراسم رفع رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة
من مشاركة المواطنين خلال مراسم رفع رفع علم البحرية الروسية فوق الغواصة
الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"
© Sputnik . Alexander Shcherbak/POOL / الانتقال إلى بنك الصور
جنود خلال مراسم رفع علم البحرية فوق الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"
جنود خلال مراسم رفع علم البحرية فوق الغواصة الصاروخية النووية "كيناز بوجارسكي"