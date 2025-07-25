https://sarabic.ae/20250725/قتلى-في-ضربات-متبادلة-بين-تايلاند-وكمبوديا-ومجلس-الأمن-يعقد-جلسة-طارئة-1103014341.html

قتلى في ضربات متبادلة بين تايلاند وكمبوديا ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

قتلى في ضربات متبادلة بين تايلاند وكمبوديا ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

سبوتنيك عربي

دخلت المواجهات بين تايلاند وكمبوديا يومها الثاني وسط تبادل مكثف للضربات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما حذر رئيس الوزراء التايلاندي بومتام ويشاياشاي، من أن... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T07:58+0000

2025-07-25T07:58+0000

2025-07-25T07:58+0000

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وجاء هذا التحذير في تصريحات للصحفيين في بانكوك، في ظل توتر متصاعد أعاد إلى الأذهان أسوأ فصول الصراع بين البلدين، حسب وسائل إعلام غربية.كمبوديا تطلب عقد جلسة طارئة بمجلس الأمنوفي ظل تصاعد العنف، يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة طارئة خلف أبواب مغلقة لمناقشة الاشتباكات الحدودية، بناء على طلب رسمي من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.تصعيد عسكري خطيروجاء انعقاد الجلسة بعد أن شنت تايلاند، يوم الخميس، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل كمبوديا، التي ردّت بقصف صاروخي ومدفعي على مناطق حدودية تايلاندية.وأسفرت الضربات، بحسب بانكوك، عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 13 مدنيا وجندي واحد، فيما وصف بأنه أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ نحو 15 عاما.إجلاء المدنيينردا على هذا التدهور الأمني، أعلنت السلطات التايلاندية، الجمعة، إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الحدودية، ونقلهم إلى مراكز إيواء في أربع مقاطعات متاخمة لكمبوديا.المثلث الزمردييرتبط النزاع بين البلدين بمنطقة حدودية تعرف بـ"المثلث الزمردي"، تتقاطع فيها حدود تايلاند وكمبوديا ولاوس.وقد تصاعد التوتر في مايو/ أيار الماضي بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك قرب المنطقة، كما تصاعدت الاستفزازات حتى بلغ التوتر ذروته، أمس الخميس، بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبدين أثريين من حقبة أنغكور، في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية.تبادل الاتهاماتتبادلت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي تحميل المسؤولية عن بدء الاشتباكات، إذ يزعم كل طرف أن الآخر هو من بادر بإطلاق النار.وتستمر الأزمة في ظل غياب أي مؤشرات واضحة على انفراج وشيك، وسط قلق دولي من اتساع نطاق النزاع وتحوله إلى مواجهة شاملة في منطقة مضطربة.

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