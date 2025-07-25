https://sarabic.ae/20250725/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الخطوة-الفرنسية-مهمة-ولا-سلام-من-دون-إقامة-الدولة-الفلسطينية-1103044256.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الخطوة الفرنسية مهمة ولا سلام من دون إقامة الدولة الفلسطينية

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الخطوة الفرنسية مهمة ولا سلام من دون إقامة الدولة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

ثمّن الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن "هذا الطريق يعني الالتزام... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T20:20+0000

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إيمانويل ماكرون

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وأضاف مجدلاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأمن والاستقرار وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر فقط عبر الاعتراف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".وبشأن الموقف الأمريكي، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه "جاء تقليديًا كما عرف منذ سنوات طويلة، في عهد كل الإدارات السابقة، حيث تربط واشنطن إقامة الدولة الفلسطينية باعتراف إسرائيل ضمن عملية تفاوضية، فيما يرفض الاحتلال حل الدولتين، أو الجلوس على طاولة تفاوض مع الفلسطينيين".ومساء أمس الخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور له على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن قرار ماكرون "وصمة عار واستسلام للإرهاب، ومكافأة ودعم لقتلة "حماس" ومدبريها، الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن "ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".وقال روبيو في منشور له عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة تعارض بشدة خطة ماكرون، للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة".وأضاف: "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية "حماس" ويُعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)".

https://sarabic.ae/20250725/الإمارات-ترحب-بإعلان-فرنسا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103041291.html

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