https://sarabic.ae/20250725/وزيرا-خارجية-باكستان-وأمريكا-يؤكدان-التزامهما-بالعمل-على-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1103041654.html
وزيرا خارجية باكستان وأمريكا يؤكدان التزامهما بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية
وزيرا خارجية باكستان وأمريكا يؤكدان التزامهما بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، أن باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، أكدتا على التزامهما بالعمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء روابط... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T18:14+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان بشأن اللقاء بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الأمريكي: "أكد الوزيران التزامهما بالعمل معًا على تعزيز العلاقات الثنائية وبناء روابط قوية ومنهجية في مختلف القطاعات".وخلال اللقاء، أشاد إسحاق دار، بـ"جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقيادة الأمريكية في تعزيز السلام العالمي"، كما أشاد بجهود ترامب، في التعامل مع التوتر الأخير بين باكستان والهند.وقال الوزير دار إن "باكستان والولايات المتحدة تسعيان إلى مزيد من التوسع والاستقرار في العلاقات الثنائية"، معربًا عن تفاؤله بشأن التقدم الإيجابي في الحوار التجاري الجاري بين البلدين، كما أشار إلى أن باكستان وجهة جاذبة لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين.وأضاف أن "هناك توافقًا في وجهات النظر والمصالح بين البلدين فيما يتعلق بالسلم الإقليمي".ويُعد هذا اللقاء هو اللقاء الأول بين الوزيرين، لكنها أجريا مكالمات هاتفية عدة، خاصة في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين باكستان والهند ،في أواخرأبريل/ نيسان وبداية مايو/ أيار الماضيين.
https://sarabic.ae/20250725/اليمن-يطالب-بتحرك-حازم-من-مجلس-الأمن-ضد-إيران-1103040732.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
وزيرا خارجية باكستان وأمريكا يؤكدان التزامهما بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، أن باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، أكدتا على التزامهما بالعمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء روابط قوية ومنهجية في مختلف القطاعات، وذلك خلال لقاء إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان بشأن اللقاء بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الأمريكي: "أكد الوزيران التزامهما بالعمل معًا على تعزيز العلاقات الثنائية وبناء روابط قوية ومنهجية في مختلف القطاعات".
وأضافت الخارجية الباكستانية: "عُقدت مناقشات مفصّلة خلال الاجتماع حول العلاقات الباكستانية الأمريكية وإمكانية التعاون في مختلف القطاعات، وناقش الجانبان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، والتعاون في قطاعات مهمة، بما في ذلك الاستثمار والزراعة والتكنولوجيا والمعادن، كما تناولت المناقشات مكافحة الإرهاب والسلام الإقليمي".
وخلال اللقاء، أشاد إسحاق دار، بـ"جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقيادة الأمريكية في تعزيز السلام العالمي"، كما أشاد بجهود ترامب، في التعامل مع التوتر الأخير بين باكستان والهند.
وقال الوزير دار إن "باكستان والولايات المتحدة تسعيان إلى مزيد من التوسع والاستقرار في العلاقات الثنائية"، معربًا عن تفاؤله بشأن التقدم الإيجابي في الحوار التجاري الجاري بين البلدين، كما أشار إلى أن باكستان وجهة جاذبة لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين.
وأضاف أن "هناك توافقًا في وجهات النظر والمصالح بين البلدين فيما يتعلق بالسلم الإقليمي".
من جهته، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بـ"تضحيات باكستان الخالدة" في الحرب على الإرهاب، وقال إن "باكستان لطالما لعبت دورًا إيجابيًا في السلام العالمي والإقليمي"، وفقًا للخارجية الباكستانية.
ويُعد هذا اللقاء هو اللقاء الأول بين الوزيرين، لكنها أجريا مكالمات هاتفية عدة، خاصة في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين باكستان والهند ،في أواخرأبريل/ نيسان وبداية مايو/ أيار الماضيين.