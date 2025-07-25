مشاهد جميلة في "أطرف الصور" لهذا الأسبوع

عروسان يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة "باراسوين" المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين
عروسان يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة "باراسوين" المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين
سحابة على شكل صحن طائر في سماء مقاطعة جيانغسو، الصين.
سحابة على شكل صحن طائر في سماء مقاطعة جيانغسو، الصين.
بهلوانيون خلال عرض احتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في سيرك "بولشوي" الحكومي في موسكو، روسيا.
بهلوانيون خلال عرض احتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في سيرك "بولشوي" الحكومي في موسكو، روسيا.
منظر لأكبر لوحة جدارية في العالم للبابا فرانسيس وهو يحمل حمامة بيضاء ترمز للسلام، بارتفاع 50 مترا وعرض أكثر من 5 أمتار، في لا بلاتا، الأرجنتين.
منظر لأكبر لوحة جدارية في العالم للبابا فرانسيس وهو يحمل حمامة بيضاء ترمز للسلام، بارتفاع 50 مترا وعرض أكثر من 5 أمتار، في لا بلاتا، الأرجنتين.
عرض لفرقة السيرك الإيطالية "كوبو" في إطار مهرجان "الإلهام" الدولي الثامن في منتزهه "في دي إن خا" في العاصمة الروسية موسكو.
عرض لفرقة السيرك الإيطالية "كوبو" في إطار مهرجان "الإلهام" الدولي الثامن في منتزهه "في دي إن خا" في العاصمة الروسية موسكو.
محتفلون يشاركون في معركة المياه الصيفية السنوية المعروفة باسم "باتالا نافال" التي تقام في حي فاليكاس في العاصمة الإسباية مدريد، حيث يتبادلون رشق بعضهم بعضا بالدلاء ومسدسات الماء، بينما يرش الجيران بعضهم البعض بالماء من شرفاتهم.
محتفلون يشاركون في معركة المياه الصيفية السنوية المعروفة باسم "باتالا نافال" التي تقام في حي فاليكاس في العاصمة الإسباية مدريد، حيث يتبادلون رشق بعضهم بعضا بالدلاء ومسدسات الماء، بينما يرش الجيران بعضهم البعض بالماء من شرفاتهم.
يقوم السكان بجمع الملح الخام من بحيرة ملحية في مقاطعة جيجي، في الصين، في تقليد يهدف إلى إحياء طريق تجاري عريق يعود تاريخه إلى آلاف السنين.
يقوم السكان بجمع الملح الخام من بحيرة ملحية في مقاطعة جيجي، في الصين، في تقليد يهدف إلى إحياء طريق تجاري عريق يعود تاريخه إلى آلاف السنين.
أحد المتعبدين يرفع طفله فوق النار احتفالًا بهزيمة الشيطان الأسطوري غانتاكارنا، ومطاردة الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد، نيبال.
أحد المتعبدين يرفع طفله فوق النار احتفالًا بهزيمة الشيطان الأسطوري غانتاكارنا، ومطاردة الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد، نيبال.
زهور تكريمية وضعت على جدار ساباث في شارع نافيغيشن في برمنغهام، إثر وفاة أوزي أوزبورن، قائد فرقة "بلاك ساباث"، عن عمر يناهز 76 عامًا.
زهور تكريمية وضعت على جدار ساباث في شارع نافيغيشن في برمنغهام، إثر وفاة أوزي أوزبورن، قائد فرقة "بلاك ساباث"، عن عمر يناهز 76 عامًا.
لقطة طريفة لبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال زيارة لمصنع "كاماز" في نابريجناي تشلني، إلى جانب المدير العام لشركة "كاماز" سيرغي كوغوغين.
لقطة طريفة لبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال زيارة لمصنع "كاماز" في نابريجناي تشلني، إلى جانب المدير العام لشركة "كاماز" سيرغي كوغوغين.
تدفقات للحمم البركانية، والتي لا تزال نشطة للغاية بعد ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس، في أيسلندا.
تدفقات للحمم البركانية، والتي لا تزال نشطة للغاية بعد ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس، في أيسلندا.
سكان يستحمون في نافورة في حديقة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا.
سكان يستحمون في نافورة في حديقة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا.
أم النمر "ستورمي" تساعد أحد أشبالها على الوقوف، ألمانيا.
أم النمر "ستورمي" تساعد أحد أشبالها على الوقوف، ألمانيا.
سكان يحملون مياه نهر الغانج المقدس، برفقة نموذج معبد اللورد أيوديا، لأداء طقوس الجلابشيك في في نيودلهي، الهند.
سكان يحملون مياه نهر الغانج المقدس، برفقة نموذج معبد اللورد أيوديا، لأداء طقوس الجلابشيك في في نيودلهي، الهند.
سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا.
سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا.