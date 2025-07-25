مشاهد جميلة في "أطرف الصور" لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
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مشاهد جميلة في "أطرف الصور" لهذا الأسبوع
مشاهد جميلة في "أطرف الصور" لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

مشاهد جميلة في "أطرف الصور" لهذا الأسبوع

08:32 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 08:33 GMT 25.07.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© AP Photo / Aaron Favila

عروسان يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة "باراسوين" المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين

عروسان يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة &quot;باراسوين&quot; المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين - سبوتنيك عربي
1/15
© AP Photo / Aaron Favila

عروسان يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة "باراسوين" المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين

© Getty Images / VCG/Geng Yuhe

سحابة على شكل صحن طائر في سماء مقاطعة جيانغسو، الصين.

سحابة على شكل صحن طائر في سماء مقاطعة جيانغسو، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Geng Yuhe

سحابة على شكل صحن طائر في سماء مقاطعة جيانغسو، الصين.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

بهلوانيون خلال عرض احتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في سيرك "بولشوي" الحكومي في موسكو، روسيا.

بهلوانيون خلال عرض احتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي &quot;أيدول-2025&quot; في سيرك &quot;بولشوي&quot; الحكومي في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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بهلوانيون خلال عرض احتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في سيرك "بولشوي" الحكومي في موسكو، روسيا.

© Getty Images / Anadolu/ Luciano Gonzalez

منظر لأكبر لوحة جدارية في العالم للبابا فرانسيس وهو يحمل حمامة بيضاء ترمز للسلام، بارتفاع 50 مترا وعرض أكثر من 5 أمتار، في لا بلاتا، الأرجنتين.

منظر لأكبر لوحة جدارية في العالم للبابا فرانسيس وهو يحمل حمامة بيضاء ترمز للسلام، بارتفاع 50 مترا وعرض أكثر من 5 أمتار، في لا بلاتا، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/ Luciano Gonzalez

منظر لأكبر لوحة جدارية في العالم للبابا فرانسيس وهو يحمل حمامة بيضاء ترمز للسلام، بارتفاع 50 مترا وعرض أكثر من 5 أمتار، في لا بلاتا، الأرجنتين.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض لفرقة السيرك الإيطالية "كوبو" في إطار مهرجان "الإلهام" الدولي الثامن في منتزهه "في دي إن خا" في العاصمة الروسية موسكو.

عرض لفرقة السيرك الإيطالية &quot;كوبو&quot; في إطار مهرجان &quot;الإلهام&quot; الدولي الثامن في منتزهه &quot;في دي إن خا&quot; في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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عرض لفرقة السيرك الإيطالية "كوبو" في إطار مهرجان "الإلهام" الدولي الثامن في منتزهه "في دي إن خا" في العاصمة الروسية موسكو.

© Getty Images / LightRocket/Marcos del Mazo

محتفلون يشاركون في معركة المياه الصيفية السنوية المعروفة باسم "باتالا نافال" التي تقام في حي فاليكاس في العاصمة الإسباية مدريد، حيث يتبادلون رشق بعضهم بعضا بالدلاء ومسدسات الماء، بينما يرش الجيران بعضهم البعض بالماء من شرفاتهم.

محتفلون يشاركون في معركة المياه الصيفية السنوية المعروفة باسم &quot;باتالا نافال&quot; التي تقام في حي فاليكاس في العاصمة الإسباية مدريد، حيث يتبادلون رشق بعضهم بعضا بالدلاء ومسدسات الماء، بينما يرش الجيران بعضهم البعض بالماء من شرفاتهم. - سبوتنيك عربي
6/15
© Getty Images / LightRocket/Marcos del Mazo

محتفلون يشاركون في معركة المياه الصيفية السنوية المعروفة باسم "باتالا نافال" التي تقام في حي فاليكاس في العاصمة الإسباية مدريد، حيث يتبادلون رشق بعضهم بعضا بالدلاء ومسدسات الماء، بينما يرش الجيران بعضهم البعض بالماء من شرفاتهم.

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Xiangyi

يقوم السكان بجمع الملح الخام من بحيرة ملحية في مقاطعة جيجي، في الصين، في تقليد يهدف إلى إحياء طريق تجاري عريق يعود تاريخه إلى آلاف السنين.

يقوم السكان بجمع الملح الخام من بحيرة ملحية في مقاطعة جيجي، في الصين، في تقليد يهدف إلى إحياء طريق تجاري عريق يعود تاريخه إلى آلاف السنين. - سبوتنيك عربي
7/15
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Xiangyi

يقوم السكان بجمع الملح الخام من بحيرة ملحية في مقاطعة جيجي، في الصين، في تقليد يهدف إلى إحياء طريق تجاري عريق يعود تاريخه إلى آلاف السنين.

© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Bivas Shrestha

أحد المتعبدين يرفع طفله فوق النار احتفالًا بهزيمة الشيطان الأسطوري غانتاكارنا، ومطاردة الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد، نيبال.

أحد المتعبدين يرفع طفله فوق النار احتفالًا بهزيمة الشيطان الأسطوري غانتاكارنا، ومطاردة الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد، نيبال. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Bivas Shrestha

أحد المتعبدين يرفع طفله فوق النار احتفالًا بهزيمة الشيطان الأسطوري غانتاكارنا، ومطاردة الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد، نيبال.

© Getty Images / PA Images/Jacob King

زهور تكريمية وضعت على جدار ساباث في شارع نافيغيشن في برمنغهام، إثر وفاة أوزي أوزبورن، قائد فرقة "بلاك ساباث"، عن عمر يناهز 76 عامًا.

زهور تكريمية وضعت على جدار ساباث في شارع نافيغيشن في برمنغهام، إثر وفاة أوزي أوزبورن، قائد فرقة &quot;بلاك ساباث&quot;، عن عمر يناهز 76 عامًا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/Jacob King

زهور تكريمية وضعت على جدار ساباث في شارع نافيغيشن في برمنغهام، إثر وفاة أوزي أوزبورن، قائد فرقة "بلاك ساباث"، عن عمر يناهز 76 عامًا.

© Sputnik . Russian Orthodox Patriarch's press office/Oleg Varov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال زيارة لمصنع "كاماز" في نابريجناي تشلني، إلى جانب المدير العام لشركة "كاماز" سيرغي كوغوغين.

لقطة طريفة لبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال زيارة لمصنع &quot;كاماز&quot; في نابريجناي تشلني، إلى جانب المدير العام لشركة &quot;كاماز&quot; سيرغي كوغوغين. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Orthodox Patriarch's press office/Oleg Varov
/
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لقطة طريفة لبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال زيارة لمصنع "كاماز" في نابريجناي تشلني، إلى جانب المدير العام لشركة "كاماز" سيرغي كوغوغين.

© AP Photo / Marco di Marco

تدفقات للحمم البركانية، والتي لا تزال نشطة للغاية بعد ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس، في أيسلندا.

تدفقات للحمم البركانية، والتي لا تزال نشطة للغاية بعد ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس، في أيسلندا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marco di Marco

تدفقات للحمم البركانية، والتي لا تزال نشطة للغاية بعد ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس، في أيسلندا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

سكان يستحمون في نافورة في حديقة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا.

سكان يستحمون في نافورة في حديقة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Alexei Danichev
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سكان يستحمون في نافورة في حديقة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا.

© Getty Images / Picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert

أم النمر "ستورمي" تساعد أحد أشبالها على الوقوف، ألمانيا.

أم النمر &quot;ستورمي&quot; تساعد أحد أشبالها على الوقوف، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert

أم النمر "ستورمي" تساعد أحد أشبالها على الوقوف، ألمانيا.

© Getty Images / Hindustan Times/Sonu Mehta

سكان يحملون مياه نهر الغانج المقدس، برفقة نموذج معبد اللورد أيوديا، لأداء طقوس الجلابشيك في في نيودلهي، الهند.

سكان يحملون مياه نهر الغانج المقدس، برفقة نموذج معبد اللورد أيوديا، لأداء طقوس الجلابشيك في في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
14/15
© Getty Images / Hindustan Times/Sonu Mehta

سكان يحملون مياه نهر الغانج المقدس، برفقة نموذج معبد اللورد أيوديا، لأداء طقوس الجلابشيك في في نيودلهي، الهند.

© AP Photo / Emrah Gurel

سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا.

سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Emrah Gurel

سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا.

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