مشاهد جميلة في "أطرف الصور" لهذا الأسبوع

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محتفلون يشاركون في معركة المياه الصيفية السنوية المعروفة باسم "باتالا نافال" التي تقام في حي فاليكاس في العاصمة الإسباية مدريد، حيث يتبادلون رشق بعضهم بعضا بالدلاء ومسدسات الماء، بينما يرش الجيران بعضهم البعض بالماء من شرفاتهم.