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https://sarabic.ae/20250726/الأمم-المتحدة-وفاة-39-ألف-طفل-في-اليمن-خلال-العام-الماضي-بأمراض-يمكن-الوقاية-منها-1103072224.html
الأمم المتحدة: وفاة 39 ألف طفل في اليمن خلال العام الماضي بأمراض يمكن الوقاية منها
الأمم المتحدة: وفاة 39 ألف طفل في اليمن خلال العام الماضي بأمراض يمكن الوقاية منها
سبوتنيك عربي
كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن وفاة 39 ألف طفل في اليمن خلال العام الماضي، نتيجة إصابتهم بأمراض كان يمكن الوقاية منها، مؤكدةً أهمية تطعيم الأطفال... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T21:26+0000
2025-07-26T21:26+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
مقتل أطفال
العالم العربي
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القاهرة –سبوتنيك. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في تقرير عبر موقعها، إن "اليمن يواجه أزمة صحية حادة، حيث لم يحصل 242 ألف طفل على جرعتهم الأولى من اللقاحات الروتينية... أودت الأمراض التي يمكن الوقاية منها بحياة 39 ألف شخص خلال العام الماضي، وهذا يعادل وفاة طفل واحد كل 13.5 دقيقة".واعتبرت اليونيسيف، أن "الحملة التي نفذت بقيادة وزارة الصحة اليمنية، وبدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، مثلت خطوة محورية لكبح انتقال الفيروس وتعزيز المناعة في المناطق عالية الخطورة".وكشفت المنظمة الأممية أنه "منذ عام 2021، تم الإبلاغ عن 282 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال، ومع استمرار ظهور حالات جديدة، يُعد التحرك العاجل أمراً بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح".وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في منتصف نوفمبر العام الماضي، من أن الانخفاض في التغطية التحصينية في اليمن، يزداد سوءاً بسبب التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والنزوح، والظروف المعيشية المكتظة في المخيمات، إلى جانب النظام الصحي المنهك والنقص الحاد في التمويل.ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت الأمم المتحدة، نداء إلى المانحين لتوفير 2.47 مليار دولار أميركي لصالح خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025 من أجل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وخدمات الحماية إلى 19.5 مليون يمني جراء الصراع المستمر في البلد.ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250726/الاتحاد-الأوروبي-خطر-المجاعة-في-اليمن-حقيقي-ما-لم-تتخذ-إجراءات-عاجلة-1103066391.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, مقتل أطفال, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, مقتل أطفال, العالم العربي

الأمم المتحدة: وفاة 39 ألف طفل في اليمن خلال العام الماضي بأمراض يمكن الوقاية منها

21:26 GMT 26.07.2025
© Sputnik . bassam elqadyأطفال اليمن
أطفال اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . bassam elqady
تابعنا عبر
كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن وفاة 39 ألف طفل في اليمن خلال العام الماضي، نتيجة إصابتهم بأمراض كان يمكن الوقاية منها، مؤكدةً أهمية تطعيم الأطفال باللقاحات بشكل روتيني.
القاهرة –سبوتنيك. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في تقرير عبر موقعها، إن "اليمن يواجه أزمة صحية حادة، حيث لم يحصل 242 ألف طفل على جرعتهم الأولى من اللقاحات الروتينية... أودت الأمراض التي يمكن الوقاية منها بحياة 39 ألف شخص خلال العام الماضي، وهذا يعادل وفاة طفل واحد كل 13.5 دقيقة".
وأضافت: "تفاقم هذا الوضع المتردي مع تفشي سلالة من فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، مما أدى إلى إصابة العديد من الأطفال بالشلل في جميع أنحاء البلاد. استجابة لذلك، نُفذت حملة جديدة للتلقيح ضد شلل الأطفال استهدفت أكثر من 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في 120 مديرية موزعة على 12 محافظة يمنية".
واعتبرت اليونيسيف، أن "الحملة التي نفذت بقيادة وزارة الصحة اليمنية، وبدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، مثلت خطوة محورية لكبح انتقال الفيروس وتعزيز المناعة في المناطق عالية الخطورة".
وكشفت المنظمة الأممية أنه "منذ عام 2021، تم الإبلاغ عن 282 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال، ومع استمرار ظهور حالات جديدة، يُعد التحرك العاجل أمراً بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في منتصف نوفمبر العام الماضي، من أن الانخفاض في التغطية التحصينية في اليمن، يزداد سوءاً بسبب التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والنزوح، والظروف المعيشية المكتظة في المخيمات، إلى جانب النظام الصحي المنهك والنقص الحاد في التمويل.
مسجد في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة
16:29 GMT
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت الأمم المتحدة، نداء إلى المانحين لتوفير 2.47 مليار دولار أميركي لصالح خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025 من أجل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وخدمات الحماية إلى 19.5 مليون يمني جراء الصراع المستمر في البلد.
ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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