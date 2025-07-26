https://sarabic.ae/20250726/الأمم-المتحدة-وفاة-39-ألف-طفل-في-اليمن-خلال-العام-الماضي-بأمراض-يمكن-الوقاية-منها-1103072224.html

الأمم المتحدة: وفاة 39 ألف طفل في اليمن خلال العام الماضي بأمراض يمكن الوقاية منها

الأمم المتحدة: وفاة 39 ألف طفل في اليمن خلال العام الماضي بأمراض يمكن الوقاية منها

سبوتنيك عربي

كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن وفاة 39 ألف طفل في اليمن خلال العام الماضي، نتيجة إصابتهم بأمراض كان يمكن الوقاية منها، مؤكدةً أهمية تطعيم الأطفال... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T21:26+0000

2025-07-26T21:26+0000

2025-07-26T21:26+0000

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القاهرة –سبوتنيك. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في تقرير عبر موقعها، إن "اليمن يواجه أزمة صحية حادة، حيث لم يحصل 242 ألف طفل على جرعتهم الأولى من اللقاحات الروتينية... أودت الأمراض التي يمكن الوقاية منها بحياة 39 ألف شخص خلال العام الماضي، وهذا يعادل وفاة طفل واحد كل 13.5 دقيقة".واعتبرت اليونيسيف، أن "الحملة التي نفذت بقيادة وزارة الصحة اليمنية، وبدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، مثلت خطوة محورية لكبح انتقال الفيروس وتعزيز المناعة في المناطق عالية الخطورة".وكشفت المنظمة الأممية أنه "منذ عام 2021، تم الإبلاغ عن 282 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال، ومع استمرار ظهور حالات جديدة، يُعد التحرك العاجل أمراً بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح".وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في منتصف نوفمبر العام الماضي، من أن الانخفاض في التغطية التحصينية في اليمن، يزداد سوءاً بسبب التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والنزوح، والظروف المعيشية المكتظة في المخيمات، إلى جانب النظام الصحي المنهك والنقص الحاد في التمويل.ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت الأمم المتحدة، نداء إلى المانحين لتوفير 2.47 مليار دولار أميركي لصالح خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025 من أجل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وخدمات الحماية إلى 19.5 مليون يمني جراء الصراع المستمر في البلد.ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250726/الاتحاد-الأوروبي-خطر-المجاعة-في-اليمن-حقيقي-ما-لم-تتخذ-إجراءات-عاجلة-1103066391.html

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سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, مقتل أطفال, العالم العربي