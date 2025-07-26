https://sarabic.ae/20250726/الاتحاد-الأوروبي-خطر-المجاعة-في-اليمن-حقيقي-ما-لم-تتخذ-إجراءات-عاجلة-1103066391.html
الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة
الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة
سبوتنيك عربي
حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من أن خطر المجاعة في اليمن حقيقي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، معلناً تقديم دعم لبرنامج الأغذية العالمي لمواجهة... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T16:29+0000
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العالم العربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، عبر "إكس": "في اليمن، خطر المجاعة حقيقي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة".وشددت البعثة الأوروبية على "وجوب أن تستند المساعدات الإنسانية دائمًا إلى الاحتياجات"، معتبرةً أن "هذه مسؤولية مشتركة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250726/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-من-جنوده-وإفشال-هجوم-لـأنصار-الله-في-صعدة-1103051657.html
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العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة
حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من أن خطر المجاعة في اليمن حقيقي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، معلناً تقديم دعم لبرنامج الأغذية العالمي لمواجهة ذلك.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، عبر "إكس": "في اليمن، خطر المجاعة حقيقي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة".
وأضاف: "ندعم برنامج الأغذية، الذي يعد واحدا من قلة من المنظمات التي لا تزال تنفذ عمليات لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء اليمن، بتمويل يبلغ 9 ملايين يورو".
وشددت البعثة الأوروبية على "وجوب أن تستند المساعدات الإنسانية دائمًا إلى الاحتياجات"، معتبرةً أن "هذه مسؤولية مشتركة".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.