https://sarabic.ae/20250726/الاتحاد-الأوروبي-خطر-المجاعة-في-اليمن-حقيقي-ما-لم-تتخذ-إجراءات-عاجلة-1103066391.html

الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة

الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة

سبوتنيك عربي

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من أن خطر المجاعة في اليمن حقيقي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، معلناً تقديم دعم لبرنامج الأغذية العالمي لمواجهة... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T16:29+0000

2025-07-26T16:29+0000

2025-07-26T16:29+0000

العالم العربي

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101459480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e234fcae6ed3be7a84c5c9a5a1c2d1.jpg

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، عبر "إكس": "في اليمن، خطر المجاعة حقيقي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة".وشددت البعثة الأوروبية على "وجوب أن تستند المساعدات الإنسانية دائمًا إلى الاحتياجات"، معتبرةً أن "هذه مسؤولية مشتركة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250726/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-من-جنوده-وإفشال-هجوم-لـأنصار-الله-في-صعدة-1103051657.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي