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انتخاب رئيس جديد لـ "الاتحاد الدولي لنقابات المسرح" الروسي
انتخاب رئيس جديد لـ "الاتحاد الدولي لنقابات المسرح" الروسي
سبوتنيك عربي
عقد اليوم اجتماعٌ لمجلس ممثلي الجمعيات الإبداعية العامة في بلدان رابطة الدول المستقلة وجورجيا، حيث جرى التصويت على ترشيح رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات العامة... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T20:49+0000
2025-07-26T20:49+0000
روسيا
مسرح
العالم
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ويُعدّ هذا الاتحاد الجمعية الإبداعية الوحيدة التي صمدت في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وهو أيضا مؤسس مهرجان المسرح الدولي الذي يحمل اسم أ. ب. تشيخوف.كما انتخب رئيس اتحاد عمال المسرح في طاجيكستان، سوكروب ميرزويف، نائبًا للرئيس.ولا تزال كارينا تساتوروفا أيضًا المديرة العامة لمهرجان المسرح الدولي الذي يحمل اسم أ. ب. تشيخوف.شاركت فرقة كركلا اللبنانية، لمؤسسها الفنان اللبناني عبد الحليم كركلا، في مهرجان تشيخوف الدولي للمسرح، بلوحتها الفنية الراقصة "ألف ليلة وليلة".بدوره، قال المخرج والفنان إيفان كركلا لـ"سبوتنيك": "وجودنا في روسيا، منطقة التاريخ والفن، يُعطينا شعوراً خاصاً، ونعتبره تتويجاً لمسيرة خمسة وخمسين عاماً لمسرح وموسيقى 'ألف ليلة وليلة'، المستوحاة من موسيقى الموسيقار الروسي كورساكوف. وكركلا هنا، في مسرح البولشوي، ينشر الحضارة والثقافة العربية واللبنانية".من جانبها، قالت كارينا تساتوروفا، المديرة العامة لمهرجان تشيخوف الدولي للمسرح، في حديث لـ"سبوتنيك": "إنها المشاركة الأولى لكركلا في المهرجان، وقد أذهلنا جمال ومستوى الفنانين".
https://sarabic.ae/20250726/فرقة-كركلا-اللبنانية-تشعل-المسرح-الكبير-في-موسكو-بعرض-ألف-ليلة-وليلة-1103057867.html
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روسيا, مسرح, العالم
روسيا, مسرح, العالم

انتخاب رئيس جديد لـ "الاتحاد الدولي لنقابات المسرح" الروسي

20:49 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورمسرحية موسيقية "أصوات الأمازونكا" في إطار المهرجان المسرحي أ. ب. تشيخوف
مسرحية موسيقية أصوات الأمازونكا في إطار المهرجان المسرحي أ. ب. تشيخوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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عقد اليوم اجتماعٌ لمجلس ممثلي الجمعيات الإبداعية العامة في بلدان رابطة الدول المستقلة وجورجيا، حيث جرى التصويت على ترشيح رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات العامة "الاتحاد الدولي لنقابات المسرح".
ويُعدّ هذا الاتحاد الجمعية الإبداعية الوحيدة التي صمدت في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وهو أيضا مؤسس مهرجان المسرح الدولي الذي يحمل اسم أ. ب. تشيخوف.

وبأغلبية الأصوات، انتُخبت كارينا سيرغيفنا تساتوروفا، التي شغلت سابقا منصب نائب رئيس المنظمة، رئيسةً للاتحاد الدولي لنقابات المسرح.

كما انتخب رئيس اتحاد عمال المسرح في طاجيكستان، سوكروب ميرزويف، نائبًا للرئيس.
ولا تزال كارينا تساتوروفا أيضًا المديرة العامة لمهرجان المسرح الدولي الذي يحمل اسم أ. ب. تشيخوف.
فرقة كركلا اللبنانية على خشبة المسرح الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مجتمع
فرقة كركلا اللبنانية تشعل المسرح الكبير في موسكو بعرض "ألف ليلة وليلة"
12:19 GMT
شاركت فرقة كركلا اللبنانية، لمؤسسها الفنان اللبناني عبد الحليم كركلا، في مهرجان تشيخوف الدولي للمسرح، بلوحتها الفنية الراقصة "ألف ليلة وليلة".
وحول هذه المشاركة، قال السفير اللبناني لدى روسيا وعميد الدبلوماسيين العرب، شوقي بونصار، لـ"سبوتنيك": "مسرور جداً لوجود فرقة عظيمة مثل كركلا في موسكو، وهي تعكس مدى الانسجام الثقافي بين البلدين. وروسيا دولة عظيمة بكل المعايير، وخاصة في الناحية الثقافية، ولبنان أيضاً بلد صغير بمساحته، ولكنه كبير بإنجازات أبنائه في مختلف المجالات، لا سيما منها العلمية والثقافية والفنية. والسيد عبد الحليم كركلا من الرواد الأوائل الذين أنشأوا فرقة رقص فولكلوري في لبنان، وبسبب المستوى الراقي جداً، انتقلت للعالمية".
بدوره، قال المخرج والفنان إيفان كركلا لـ"سبوتنيك": "وجودنا في روسيا، منطقة التاريخ والفن، يُعطينا شعوراً خاصاً، ونعتبره تتويجاً لمسيرة خمسة وخمسين عاماً لمسرح وموسيقى 'ألف ليلة وليلة'، المستوحاة من موسيقى الموسيقار الروسي كورساكوف. وكركلا هنا، في مسرح البولشوي، ينشر الحضارة والثقافة العربية واللبنانية".
من جانبها، قالت كارينا تساتوروفا، المديرة العامة لمهرجان تشيخوف الدولي للمسرح، في حديث لـ"سبوتنيك": "إنها المشاركة الأولى لكركلا في المهرجان، وقد أذهلنا جمال ومستوى الفنانين".
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